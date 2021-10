Kuno W. steht einmal mehr vor Gericht

Kanton Solothurn Ein kleiner Sieg im Kampf gegen Windmühlen: Kuno W. steht erneut vor Gericht Das Solothurner Obergericht befasst sich einmal mehr mit dem als «Richterbeisser» bekannt gewordenen Kuno W. Dies auf Anordnung des Bundesgerichts. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Obergericht Amthaus 1 Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Er ist ein alter Bekannter bei den Solothurner Gerichten und es wurde schon viel über Kuno W.* geschrieben. Als Querulant wurde er bezeichnet und als «Richterbeisser» wurde er 2016 schweizweit bekannt. Bis vor Bundesgericht hatte nun Kuno W. das letzte Urteil weitergezogen und tatsächlich Recht bekommen – wenn auch nur in zwei winzigen Details.

Das Solothurner Obergericht erhielt aus Lausanne die Anordnung, die an die Strafe anrechenbaren Tage Untersuchungshaft zu erhöhen und wegen der Verletzung des Beschleunigungsgesetzes eine Busse zu reduzieren.

Begonnen hatte die Leidensgeschichte vor Jahrzehnten, als Kuno W. nach einem Gewaltausbruch für fünf Jahre eingesperrt wurde.

Eine Folge davon war, dass 2009 auch seine Wohnung durch die Behörden aufgelöst und sein ganzes Hab und Gut, inklusive Dokumente, auf dem Abfall entsorgt wurden. Das konnte Kuno W. nie verkraften, seither liegt er mit den Gerichten in einem endlosen Clinch. Und so wurde auch gestern Freitag das Amtshaus vor dem Erscheinen des «Richterbeissers» wieder durch sechs uniformierte Polizisten abgesichert.

Dabei hat Kuno W. seine Freiheitsstrafe von 29 Monaten vollständig verbüsst. Fast ein ganzes Jahr davon als Einzelhaft im Solothurner Untersuchungsgefängnis. Der mittlerweile 58-jährige Mann aus dem Leberberg nutzte die Gelegenheit vor dem Obergericht erneut, um diese extreme Haftform als «Missbrauch» und als «Folter durch die Justiz» an den Pranger zu stellen.

Auch der ehemaligen Staatsanwältin, die ihn im Untersuchungsgefängnis so extrem lange schmoren liess, nachdem er im Gerichtsgebäude einen Gerichtsschreiber geschlagen und einen Oberrichter in die Hand gebissen hatte, machte Kuno W. schwere Vorwürfe. Dass diese mittlerweile nicht mehr auf dem Beruf arbeitet, ist für ihn keine Genugtuung. «Das Solothurner Justizsystem ist dominiert von kollektiver Unfähigkeit», sagte er.

Zufrieden mit dem Urteil ist er nicht

Denn einer wie Kuno W. kann die fünf niemals gerade sein lassen. Und am Ende bekam er Recht, aber es war ein unbefriedigender Minisieg eines Don Quijote, der gegen Windmühlen kämpft. An den diversen Schuldsprüchen wegen Körperverletzung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung gab es schlicht nichts mehr zu rütteln. Aber weil der Eintritts- und der Austrittstag bei der Untersuchungshaft nicht angerechnet worden waren, musste das Obergericht nun die Zahl der an die Strafe anzurechnenden Tage von 357 auf 359 erhöhen.

Die für die Überhaft auszusprechende Entschädigung wird Kuno W. aber nicht erhalten, denn sie wird an eine alte Geldstrafe angerechnet. Wie durch das Bundesgericht angeordnet, reduzierte das Obergericht ebenfalls eine Busse wegen Verletzung des Beschleunigungsverbotes von 650 auf 550 Franken.

Kuno W. war damit nicht zufrieden. Er hatte sich erhofft, dass die Busse auf Null reduziert würde. Er sei mittellos und müsse nun nochmals für sechs Tage ins Gefängnis, weil er diese Busse nicht bezahlen könne.