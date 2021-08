Ehe für Alle – so gehen die Solothurner Kirchen mit dem Thema um

Kanton Solothurn «Ehe für alle» ist nicht gleich Trauung für alle – so gehen die Kirchen im Kanton mit gleichgeschlechtlichen Paaren um Am 26. September stimmen wir über die Ehe für alle ab. Bei einem «Ja» dürften alle Paare auf dem Standesamt heiraten. Damit ist theoretisch auch die Grundlage für eine kirchliche Hochzeit da - der «Vollzug» liegt bei den Kirchen. Eine Umfrage im Kanton. Noëlle Karpf 19.08.2021, 05.00 Uhr

Eine gestellte, gleichgeschlechtliche Trauung zwischen zwei Frauen vor dem Stadthaus in Zürich anlässlich der Ja-Kampagne von Operation Libero zur Ehe für alle am Dienstag, 10. August 2021. Am 26. September 2021 wird über die «Ehe für alle» abgestimmt. Keystone / Alexandra Wey

«Ja, ich will». Jedes Kind weiss, was diese Worte bedeuten – zwei Menschen lieben sich, sie heiraten, auf dem Standesamt, vielleicht auch in der Kirche.

Stand heute dürfen das in der Schweiz nicht alle. Die Ehe ist bislang nur zwischen Mann und Frau möglich. Die Ehe für alle will das bekanntlich ändern – am 26. September stimmt die Schweiz darüber ab. Sagen die Schweizerinnen und Schweizer «Ja», so dürfen künftig auch homosexuelle Paare heiraten. Zumindest auf dem Standesamt.

Damit ist auch die Grundlage für eine kirchliche Hochzeit geschaffen. In der Kirche gilt aber – gerade bei den Katholiken – noch ein anderes Recht, Kirchenrecht. Die Ehe ist ein Sakrament, wird per Definition zwischen Frau und Mann abgeschlossen, und in der katholischen Kirche eigentlich auch nur zwischen zwei katholisch getauften Menschen. Daran ändert auch die Abstimmung nichts. Und doch: Die Integration gemischtgeschlechtlicher Paare ist auch in den Kirchen im Kanton Thema. Gerade im Hinblick auf die Abstimmung.

Die Reformierten stellen es den Seelsorgenden frei

Für sie persönlich entspreche das Anliegen der Ehe für alle dem reformierten Geist, erzählt Evelyn Borer. Borer ist Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche im Kanton Solothurn, zu welcher die Kirchgemeinden des unteren Kantonsteil gehören. Gleichzeitig ist die Dornacherin die höchste Reformierte der Schweiz.

Die kantonale Kirche folgt der Schweizer Synode – und stützt die Initiative. Der Vollzug, wie es Borer ausdrückt, wollen die Reformierten aber den jeweiligen Pfarrpersonen überlassen. Diese sollen selbst entscheiden, ob sie auch Homosexuelle trauen. So wird das bereits jetzt mit Segnungen nicht heterosexueller Paare gehandhabt. Ein Vorwand, um nicht klar Stellung beziehen zu müssen? Borer verneint.

«Es gibt sehr unterschiedliche Auslegungen der Bibel»,

sagt die Dornacherin. Für die einen gebe es die von Gott geschaffenen Männer und Frauen, die die Ehe eingehen können, punkt. Für andere habe Gott den Menschen in all seinen Facetten – und mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen geschaffen, die demnach auch «Gott gewollt» seien, so Borer. Ein Widerspruch innerhalb der reformierten Kirche? Borer verneint erneut. Ein Teil der reformierten Identität sei eben auch:

«Ich gestehe dir deine Interpretation zu – und erwarte, dass du mir die meine zugestehst.»

Ganz ähnlich drückt das Matthias Zeindler, Bereichsleiter Theologie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn aus, zu welcher die reformierten Kirchgemeinden des oberen Kantonteils gehören. Auch hier sind seit den 90er-Jahren Segnungen homosexueller Paare möglich – auch wenn laut Zeindler keine grosse Nachfrage besteht. Würde die Grundlage für eine Trauung für alle geschaffen, so könne man wohl damit rechnen, dass diejenigen Seelsorgenden, die jetzt schon Segnungen durchführen, auch Trauungen anbieten werden. Das letzte Wort hat aber die Synode, das Kirchenparlament. Im Oktober wird - bei einem «Ja» am 26. September - eine Gesprächssynode zum Thema abgehalten, nächstes Jahr soll dann darüber abgestimmt werden, wie es die reformierte Synode mit der Ehe für alle hat.

«Es gibt eine Minderheit, die dezidiert dagegen ist»,

erklärt Zeindler. Der Knackpunkt ist und bleibt auch hier, dass die Bibel unterschiedlich interpretiert wird. Wobei Zeindler erklärt, dass es auch eher seinem Zugang entspreche, Respekt und Toleranz allen gleich gegenüber zu bringen.

Das katholische Kirchenrecht sieht keine Trauung für alle vor

Diskutiert wird das ganze auch bei den Christkatholiken, wobei der kantonale Synodalverband nicht zuständig sei, wie Präsidentin Erika Schranz schreibt. Die Nationalsynode befasse sich mit dem Thema. Diese unterstützt die staatliche Ehe für alle und hat im Rahmen einer ausserordentlichen Synode zudem beschlossen, sich einem Modell anzuschliessen, welches das heutige Eheverständnis als beziehungsorientiert anerkennt. Gleichgeschlechtliche und gemischt-geschlechtliche Partnerschaften sollen demnach als gleichwertig verstanden werden.

«Persönlich bin ich immer für mehr Gleichberechtigung»,

erzählt Kurt von Arx, Präsident der römisch-katholischen Synode des Kantons. Und: Die Kirche habe hier schon auch Nachholbedarf. Aber: In der katholischen Kirche sei eben das Kirchenrecht ausschlaggebend. Die Eheschliessung zwischen anderen als Mann und Frau ist nicht vorgesehen. «Problematisch wirds ja schon, wenn nicht beide katholisch sind,» erklärt von Arx. Dafür braucht es die ausdrückliche Erlaubnis der «zuständigen Autorität». Die Ehe hält bis zum Tod, die Ehe ist ein Sakrament, das kann man nicht einfach mal schnell umstossen. Die Synode im Kanton allein schon gar nicht – man könne höchstens eine Empfehlung abgeben, erklärt von Arx. Man warte die Abstimmung ab, und diskutiere dann weiter.

Auch Bischof Felix Gmür, der als sehr offen gilt, könnte die Trauung für alle nicht einfach so einführen. «Wir sind eine weltweite Institution», erklärt Bistumssprecher Hansruedi Huber. Das heisst: Veränderung braucht Zeit. Sicher sei: Die LGBTQI+ Community sei «welcome», die Kirche sei für alle da. Doch etwas anders als die Heteroehe sei in der katholischen Kirche nicht vorgesehen.

«An der staatlichen Ehe für alle schätzen wir die Förderung verbindlicher Beziehungen und die Stärkung der sozialen Absicherung»,

drückt Huber das Wohlwollen gegenüber der Ehe für alle aus – auf dem Standesamt. Für die kirchliche Trauung gibt «Rom den Rahmen» vor. Im Oktober werden auch die Schweizer Mitglieder der römisch-katholischen Kirche die Möglichkeit haben, sich im Rahmen der von Papst Franziskus angekündigten Weltsynode 2023 zu Fragen der Kirchenentwicklung zu äussern. Das Motto sei Gemeinschaft, Partizipation und Mission. «Schon möglich», so Huber, «dass auch Fragen zu Familienthemen gestellt werden.» Aber eben: Die Beantwortung dieser Fragen, insbesondere dieser einen Frage, braucht Zeit.