Kanton Solothurn

«Du bist nie zu alt, wenn der Körper noch kann»: Dieser Solothurner Strassenmusiker fuhr mit dem Velo in 70 Städte Auf einen Kaffee mit… Roland Fuchs, 69, aus Bibern, der 2019 in 70 Städten musiziert hat. Jedoch gibt es eine wichtige Stadt, die er noch nie bespielt hat. Andri Morrissey 06.03.2021, 05.00 Uhr

Roland Fuchs ist mit dem Velo und Anhänger als Strassenmusiker unterwegs. Hanspeter Bärtschi / SZ

Es gibt wohl sehr wenige lokale Musiker, die nach der Pension noch einmal für ein musikalisches Solo-Abenteuer zu begeistern sind. Dies trifft im Fall von Roland Fuchs aber überhaupt nicht zu. 2019 ist der 69-jährige pensionierte Werbeunternehmer mit dem E-Bike an die Nordsee gefahren. Dort endete seine Reise aber nicht. Nachdem er von Bibern über Freiburg im Breisgau bis nach Hamburg gefahren war, fuhr er weiter über Rostock an der Ostsee nach Stettin in Polen.

Seine Heimreise führte ihn durch die ostdeutschen Städte Dresden und Chemnitz zurück in die Schweiz. Als er wieder zu Hause angekommen war, hatte er in 70 Städten gespielt und war 4008 Kilometer gefahren. Auch für das Interview mit dieser Zeitung ist Roland Fuchs mit dem Velo von Bibern aus nach Solothurn angereist, mitsamt Einradanhänger, in dem sein Gitarrenkoffer verstaut war. Er wolle später nach Biel fahren und dort kurz am See spielen, sagt er im Gespräch.

Roland Fuchs beim Start der Veloreise in Solothurn. Roland Fuchs

Fuchs ist ein sehr aufgestellter, exzentrischer Mann, der viel zu erzählen hat. Oftmals wird er inmitten eines Satzes einen neuen Satz anfangen, weil er sich an eine andere Geschichte erinnert. Dies macht das Gespräch jedoch erst recht spannend, denn die Geschichten, die Fuchs erzählt, sind durchaus abenteuerlich. Seine Schilderung der Reise erweckt eine Art Lagerfeuer-Stimmung. «Was mich vor allem fasziniert hat: Einfach unterwegs zu sein, auch mal nicht zu wissen, wo ich am Nachmittag landen oder am Abend sein werde. Jeden Morgen kam ich in einer neuen Stadt an – ich habe jeweils erst am Vorabend überlegt, wo ich durchfahren will», sagt Fuchs.

50 bis 100 Kilometer am Tag – und anschliessend musizieren

Eine solche Reise würden viele junge Menschen, die Ähnliches unternehmen, mit dem sogenannten «Couch-Surfing» in Verbindung bringen. Roland Fuchs hatte aber einen anderen Plan, wenn es darum ging, einen Schlafplatz zu suchen. Sein gewöhnlicher Tagesablauf bestand darin, erstmals, nachdem er durchschnittlich zwischen 50 und 100 Kilometer gefahren war, online nach einem Hotel zu suchen.

Die gesamte Ausrüstung für die Fahrt. Roland Fuchs

Dort lud er sein Gepäck ab und suchte gegen Abend einen Platz in der Stadt zum Musizieren auf. Gespielt hat er, nach seinen eigenen Angaben, hauptsächlich Beatles-Lieder und einige Schlagerhits. Immer ohne Verstärker, denn er wollte niemandem ein Dorn im Auge sein. «Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich wolle kein Störfaktor sein, sondern Freude bringen. Und dort, wo die Menschen einfach durchgelaufen sind, hat es mir gepasst.»

Auch wenn es um das Spielen auf den Strassen geht, hat Roland Fuchs ein grosses Arsenal an Geschichten und Erlebnissen. Von gehbehinderten Menschen über Kinder, über Obdachlose bis hin zu älteren Pärchen kann der Musiker mindestens je eine aufstellende Geschichte erzählen. Durch diese Reise hat Roland Fuchs seine Mitmenschen aus Sicht eines Strassenmusikers in bestimmte Kategorien eingeteilt. Die hastig vorbeilaufenden «Schnellgeherinnen und -geher», die zwar begeisterten, aber sichtlich beschäftigten «aufgeweckten Eiligen» und zuletzt die, die auch anhalten und zuhören.

Ein älteres Paar geniesst Fuchs Musik in Bamberg. Roland Fuchs

Die letzte Kategorie besteht laut Roland Fuchs aus den randständigen Menschen in der Gesellschaft, etwa Obdachlosen, Drogenabhängigen oder Arbeitslosen. Vorurteile gegen randständige Menschen hat Fuchs keine. «Als zum ersten Mal einer neben mir stand, habe ich gemerkt, dass der wohl seit Wochen kein Wasser gesehen hat, um sich zu waschen – dafür stand er mit Hund und Bierdose da. Ich habe mir einfach gedacht: Dann spiele ich ein bisschen für ihn! Und da fing er an, von seinem Leben zu erzählen», sagt Fuchs. Wenn er etwas von seiner Reise mitgenommen hat, erzählt der Musiker, dann sei dies die Tatsache, dass es bei den Menschen keine Normen gibt. «Es gibt so viele Arten von Menschen, wie es Menschen gibt», sagt er im Gespräch.

Noch nie zu Hause gespielt

Von Grossstädten über Weltkulturerben, über ehemalige DDR-Industriestädte bis alte Panzerfahrwege, die mit dem Velo nur schwer begehbar waren, hat Roland Fuchs auf dieser Reise alles gesehen. Aber eine Stadt, die im Laufbahn des 69-Jährigen eine grosse Rolle spielt, hat er in seinen mehr als 50 Jahren Spielerfahrung noch nie beschallt, wie er im Gespräch erzählt: «Ich bin auf Neuchâtel schon x-mal, ich bin nach Yverdon, ich war schon in Bern, nur in Solothurn habe ich noch nie gespielt. Das ist meine Heimat und ich will mich da wie nicht aufdrängen.»

Die Reise durch Deutschland soll nicht Fuchs' letzte sein. Eigentlich hatte er schon für 2020 eine Veloreise geplant, diese ist aber wegen der Coronapandemie ins Wasser gefallen. Als Nächstes will der begeisterte Beatles-Fan in die Heimatstadt seiner Lieblingsband: Er will mit dem Velo nach England reisen, und dort nach Liverpool fahren. Fuchs ist zuversichtlich über die nächste Reise. «Du bist nie zu alt, wenn der Körper noch kann», sagt er.