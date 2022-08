Ypsomed-CEO will mit Wochenendarbeit gegen Strommangel kämpfen

Kanton Solothurn Drohender Strommangel: Ypsomed-Chef kritisiert das Tempo des Kantons und fordert Entschädigungen für Firmen Der Chef des Solothurner Medtech-Konzerns will einer drohenden Strommangellage entgegentreten, indem Firmen im Ernstfall am Wochenende statt unter der Woche arbeiten. Dafür fordert er Entschädigungen vom Kanton. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Ihm geht es zu langsam: Ypsomed-CEO Simon Michel. Bruno Kissling

Ypsomed-CEO und FDP-Kantonsrat Simon Michel ist gar nicht glücklich mit dem Marschtempo, das die Solothurner Regierung bei den Vorbereitungen gegen eine drohende Strommangellage anschlägt. Bereits im Mai sei deutlich geworden, dass das Einsetzen einer Stromtaskforce notwendig werden könnte, sagte Michel am Mittwochabend am Wirtschaftsgipfel der Solothurner Handelskammer. Bisher jedoch sei in dieser Hinsicht nicht allzu viel passiert, kritisierte er den Kanton.

Dabei, so warnte Michel, sei das Problem nicht weniger dringend geworden, im Gegenteil: Denn einerseits belasteten die aktuellen Strompreise die Industrie sehr stark. Dass die Stromrechnung statt 2 Millionen Franken nun zwischen 20 und 30 Millionen Franken betragen könne, sei Realität. Michel:

«Wir arbeiten in unserer Firma an einem riesigen Massnahmenkatalog.»

Andererseits dränge auch die Zeit. «Wir haben jetzt noch 100 Tage, um uns vorzubereiten. Und wir müssen noch viel regeln», sagte der Stadtsolothurner mit Blick auf den Winter, in dem die Schweiz auf Stromimporte angewiesen und eine Mangellage derzeit nicht auszuschliessen ist. Rund 150 bis 200 Firmen seien im Kanton als grosse Stromabnehmer besonders stark betroffen.

«Industrie wurde noch nicht begrüsst»

Michel irritierte in diesem Zusammenhang, dass weder die Wirtschaftsverbände noch die grossen – und im Ernstfall stark betroffenen – Industriebetriebe von der zuständigen Regierungsrätin Brigit Wyss angehört worden seien. «Wir wurden noch nicht begrüsst.»

Michel hatte bereits einen Lösungsansatz im Gepäck, als er vor Vertretern aus Wirtschaft und Politik auftrat: Und zwar sollen im Februar und März, also dann, wenn sich die Stauseen leeren und die Lage angespannter werden könnte, die Firmen am Wochenende arbeiten, statt beispielsweise am Donnerstag und Freitag. Denn am Wochenende ist der Stromverbrauch jeweils geringer. Damit könnte eine Entlastung zu den Spitzenzeiten unter der Woche erreicht werden.

Dafür allerdings fordert er eine Entschädigung vom Kanton: Dieser solle die Zusatzkosten übernehmen, die den Betrieben durch die vorgeschriebenen Wochenendzuschläge entstehen. Wie viel dies den Steuerzahler kosten würde, schätzte Michel nicht. Konkret rechnet er mit vier bis fünf Wochenenden im Februar und März, an denen die Massnahme gelten könnte.

Vorstösse werden eingereicht

Ob seine Worte bei der Regierung auf Gehör stossen werden? Ungehört blieben sie jedenfalls bereits am Mittwochabend nicht. Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss und Finanzdirektor Peter Hodel sassen im Saal, als Michel sprach. Auf seine Aussagen reagierten sie allerdings nicht öffentlich.

Michel, der für die FDP seit 2017 im Kantonsrat sitzt, machte klar, dass in der nächsten Session entsprechende Vorstösse eingereicht werden. Dass sie dort durchkommen werden, daran zweifle er nicht, sagte der Wirtschaftsvertreter. Ebenso überzeugt ist er, dass die Arbeitnehmenden bei einer geringen Zahl an Wochenende mitmachen würden.

