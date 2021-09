Kanton Solothurn: Ein Departement -- zwei Sekretäre

Kanton Solothurn Die vorzeitige Pensionierung des Departementssekretärs wirft Fragen auf Das Solothurner Departement des Innern von Gesundheitsdirektorin Schaffner erfährt einen Totalumbau. Und die vorzeitige Pensionierung des Sekretärs Heini Schwarz sorgt für Diskussionen zur Überstundenregelung für das oberste Kader in Zeiten von Corona. Urs Mathys Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Als Departementssekretär hat Heinrich «Heini» Schwarz seit 1996 drei Solothurner Gesundheitsdirektoren gedient: Rolf Ritschard, Peter Gomm, Susanne Schaffner. Nun wird er schon bald in den vorzeitigen Ruhestand gehen: Per Ende Februar nächsten Jahres, mit 64 Jahren. Bereits drei Monate vorher, am 1. Dezember, hat sein Nachfolger Simon Haller (42) seinen ersten Arbeitstag.

Departementssekretär im Doppelpack für drei Monate? Schwarz werde Haller «im Dezember einarbeiten und die Aufgaben laufend übergeben», heisst es auf Anfrage beim kantonalen Personalamt. Und: «In den Monaten Januar und Februar wird Schwarz Ferien/Dienstaltersgeschenk beziehen. Es wird kein Gleitzeitsaldo ausbezahlt.»

Auf Nachfrage wirds konkreter: Schwarz erhielt «nebst dem Ferienanspruch per 30. Juni 2021 gem. § 168 GAV einen Anspruch auf ein Dienstaltersgeschenk im Umfang von 20 Arbeitstagen, die er im erfragten Zeitraum dann beziehen wird.»

Gerüchte sprechen von «unzulässiger Vergütung»

Damit tritt das Personalamt Gerüchten entgegen, die seit Bekanntwerden des vorzeitigen Abgangs von Schwarz die Runde machen. Die sprichwörtlichen Spatzen auf die Rathausdächern zwitschern eifrig die Darstellung, dass Heini Schwarz auch deshalb so früh gehen kann, weil ihm «angehäufte Überstunden» auf diese Weise «vergütet» würden – was doch unzulässig sei (siehe Kasten).

Dass sich in Zeiten von Corona Überstunden häuften, erschien klar, wenn man bedenkt, dass Schwerarbeiter Schwarz nicht nur Departementssekretär und Informationsbeauftragter ist, sondern in Personalunion (bis Ende 2020) auch Chef des kantonalen Gesundheitsamtes war – inklusive Leitung des kantonalen Fachstabs Pandemie.

Vier Personen ersetzen einen einzigen Abgang

Der Abgang von Schwarz ist Teil eines Totalumbaus, der derzeit im Departement von Innendirektorin Susanne Schaffner vonstatten geht. In diesem Zusammenhang wird der Bereich Führungsunterstützung massiv ausgebaut. Das war auch mit diversen Stellenausschreibungen verbunden, die wiederum zu einem besorgten FDP-Vorstoss im Parlament Anlass gaben. Wie dem Voranschlag 2022 zu entnehmen ist, werden im Laufe des Umbaus gesamthaft 35,8 Pensen neu dem Departementssekretariat zugeordnet.

Welche zentrale Rolle Heini Schwarz im Departement des Innern von Susanne Schaffner inne hat(te), wird vollends klar, wenn man sieht, auf wie viele Schultern sein Erbe nun verteilt worden ist oder noch verteilt wird: So ist die Funktion Chef Gesundheitsamt schon seit dem 1. Januar dieses Jahres mit Peter Eberhard besetzt, der auch den Pandemiestab leitet.

Bereits seit Anfang September ist mit Philipp Kummli im DDI ein neuer Chef Kommunikation im Amt und zusätzlich wird per kommendem 1. Oktober Bernhard Schütz seinen Job als Leiter Führungsunterstützung antreten. Mit Departementssekretär Simon Haller folgt per 1. Dezember wie erwähnt dann auch noch die vierte Person, die in die Fussstapfen von Heini Schwarz treten soll.

Überzeit-Vergütung: Oberstes Kader hat (eigentlich) keinen Anspruch Laut Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für das Staatspersonal wird Mitgliedern des obersten Kaders der kantonalen Verwaltung grundsätzlich «weder während noch nach Beendigung ihres Anstellungsverhältnisses» ein positiver Gleitzeitsaldo vergütet – weil hier die Bereitschaft zur Überzeitarbeit vorausgesetzt werden darf. Möglich ist nach GAV bloss ein Ausgleich durch Freizeit gleicher Dauer, «sofern dies betrieblich möglich ist». Allerdings keine Regel ohne Ausnahme: «Wird von einer Kaderperson wegen ausserordentlicher Aufgaben vorübergehend Mehrarbeit gefordert, welche das zumutbare Mass überschreitet, kann der positive Gleitzeitsaldo finanziell abgegolten werden», heisst es im GAV unter § 80bis. Und: «Die Zumutbarkeitsgrenze wird im Einzelfall festgelegt.» Im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemiefolgen waren Kadermitarbeitende nicht nur im Departement des Innern (DDI) massiv gefordert, was auch mit entsprechender Überzeitarbeit verbunden war. «Die Mehrbelastungen, welche infolge der Pandemie anfallen, gelten grundsätzlich als ausserordentliche Aufgaben und sind somit auch erforderlich», heisst es beim kantonalen Personalamt. Für das Jahr 2020 seien im DDI keine positiven Gleitzeitsaldi von Angehörigen des obersten Kaders finanziell abgegolten worden. In anderen Departementen haben nach Angaben des Personalamtes «nur einzelne Personen des obersten Kaders eine Auszahlung erhalten. Insgesamt handelt es sich um 43 Arbeitstage. Dies entspricht einem Bruttolohnbetrag von rund 30760 Franken.» Und zum laufenden Jahr wird vorsorglich erklärt: «Da es sich um Mehrarbeit aufgrund der Pandemie handelt, können wir für die Zukunft mögliche Auszahlungen beim obersten Kader nicht ausschliessen.» Im Gegensatz zum obersten Kader wird beim übrigen Personal übrigens ein positiver Zeitsaldo (der nicht mehr als 100 Sollstunden betragen soll) beim Abgang vergütet, sofern ein Ausgleich aus betrieblichen Gründen nicht möglich war. (ums.)