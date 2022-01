Wegen Quarantäne und Isolation fehlt Personal in Solothurner KMU

Kanton Solothurn «Die Situation ist dramatisch»: Wegen Quarantäne und Isolation fehlt es Solothurner KMU an Personal Die Omikron-Welle verschärft dieses Problem: Unternehmen sehen sich wegen der vielen Quarantäne- und Isolationsfällen mit Personalmangel konfrontiert. Betroffen sind im Kanton Solothurn bis jetzt vor allem kleine Firmen. Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 11.01.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gejubelt wurde zwar nicht. Doch die Erleichterung bei Solothurner Gewerbe- und Wirtschaftsverbänden war gross, als die Quarantäne in der Neujahrswoche von zehn auf sieben Tage verkürzt wurde.

«Wir spüren Dankbarkeit bei unseren Mitgliedern, dass wir uns für die Verkürzung der Quarantäne eingesetzt haben», sagt Andreas Gasche. Der Politologe ist Geschäftsführer des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes. Er sagt: «Jeder Arbeitnehmende, der am Arbeitsplatz fehlt, kostet den Betrieb.» Es seien immerhin drei Tage, die man Mitarbeitende nun wieder früher einsetzen könne.

Andreas Gasche, Geschäftsführer des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes. Hanspeter Bärtschi

Natürlich habe die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens Priorität – doch es gehe eben auch um die Wirtschaftlichkeit.

Vorzeitig aus der Quarantäne entlassen werden allerdings nur Personen, deren Zweitimpfung, Booster oder Genesung weniger als vier Monate her ist. «Kurzfristig ist das schon noch eine Verschärfung», gibt Gasche zu.

Doch er müsse an dieser Stelle den Kanton Solothurn auch mal loben: Die Verantwortlichen würden die Boosterimpfungen vorantreiben. Der Geschäftsführer des Gewerbeverbands geht davon aus, dass sich bereits geimpfte Personen auch eine dritte Dosis spritzen lassen. Mittelfristig, sagt er, dürften die vier Monate deshalb keine Rolle mehr spielen.

Die aktuelle Situation

Ganz grundsätzlich spricht Andreas Gasche aktuell von einer «dramatischen Situation». Sowohl aus epidemiologischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht: «Wir sitzen direkt gegenüber des Testzentrums beim Kofmehl und sehen täglich die Menschenschlange. Jede und jeder Dritte davon ist aktuell positiv.» Und das heisse für etliche Kontaktpersonen: Quarantäne. Ein Rattenschwanz. Gasche sagt:

«Das gibt einem schon zu denken.»

Und er hat auch bereits Rückmeldungen von kleinen und mittleren Unternehmen erhalten, die ihren Betrieb kaum noch oder schon nicht mehr aufrechterhalten können. Eine Bäckerei, bei der sich ein Mitarbeitender einer Operation unterziehen musste und der Chef selbst an Corona erkrankt ist. Und das ausgerechnet zum Dreikönigstag hin.

In kleinen und mittleren Unternehmen, wie etwa in einer Schreinerei, können schon einzelne Ausfälle eine grosse Auswirkung haben. (Symbolbild) Keystone

Oder von mehreren Restaurants, bei denen Service- und Küchenpersonal wegen Isolation oder Quarantäne ausfällt. «Ein Schreiner hat mir sogar erzählt, dass er wegen Ausfällen eine Maschine in seinem Betrieb herunterfahren musste.» Es seien keine Mitarbeitenden mehr da gewesen, die diese hätten bedienen können.

Knacknuss Schulstart

Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, zeigt sich zum Jahresanfang hingegen einigermassen beruhigt. Telefonische Nachfragen bei Industrie-, Logistik- und Bauunternehmen im Kanton hätten ergeben, dass die meisten Betriebe aktuell (noch) nicht unter einem Personalmangel leiden würden.

Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer. Bruno Kissling

«Vielerorts arbeiten die Leute – wo immer möglich – im Homeoffice.» Doch natürlich sei das für einen Koch oder eine Schreinerin nicht machbar. In einem Produktionsbetrieb würden die Mitarbeitenden nach den Ferien sogar doppelt getestet und immer mehr Arbeitgeber stellten FFP2-Masken zur Verfügung. Generell lobt Probst die Unternehmen für ihren Umgang mit der aktuell schwierigen Situation. Die Schutzkonzepte würden strikt eingehalten. Er sagt:

«Die Industrie ist es gewohnt, sich auf verschiedene Szenarien oder Krisen einstellen zu müssen.»

Von einer grossen Erleichterung will Probst aber trotzdem nicht sprechen: «Die Schule geht erst wieder los und einige Firmen – gerade in der Baubranche – starten erst jetzt, nach den Betriebsferien, ins neue Jahr.» Er habe Respekt vor den kommenden Wochen. «Momentan rechnet man damit, dass sich die Fallzahlen mit Omikron alle fünf Tage verdoppeln werden.»

Grosse Industriebetriebe sind in der Regel für Krisen gerüstet. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

Quarantäne weiter verkürzen

Als Nächstes will der Direktor der Handelskammer und FDP-Kantonsrat eine weitere Verkürzung der Quarantäne ins Auge fassen: Von sieben auf fünf Tage. Angesichts der drohenden Ausfälle in den kommenden Wochen, so Probst, könnte dieser Schritt eine Erleichterung bringen.

«Ich will nicht auf Panik machen», sagt Probst. Doch es sei eine ungewisse Situation, die man so noch nie erlebt habe. Ein neues Kapitel in der bald zweijährigen Pandemiegeschichte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen