Kanton Solothurn: Arbeitslosenquote im April bei 2,4 Prozent

Kanton Solothurn Die Arbeitslosenquote sank im April auf 2,4 Prozent Im April 2022 fiel die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Solothurn gegenüber dem Vormonat um 188 von 3'762 auf 3'574 Personen. Die Arbeitslosenquote sank von 2,5 Prozent auf 2,4 Prozent. Saisonale Effekte sowie die weiterhin gut ausgelastete Wirtschaft führen zu diesem Rückgang. 06.05.2022, 10.11 Uhr

Die Zahl der registrierten Stellensuchenden im Kanton Solothurn lag im April bei 6'536 Personen (Vormonat: 6'898, Vorjahresmonat: 8'270) und war damit um 362 Personen tiefer als im Vormonat März. Die Stellensuchendenquote nahm von 4,6 Prozent auf 4,3 Prozent (Vorjahresmonat: 5,5 Prozent) ab. Das teilt das Amt für Wirtschaft und Arbeit am Freitag mit.

Geschlecht

Im Berichtsmonat waren 3'528 (Vormonat 3'754) Männer als stellensuchend registriert, 226 weniger als im Vormonat. Im Vorjahr waren es 4'498 Männer. 3'008 Frauen (Vormonat 3'144) waren im April 2022 auf Stellensuche, 136 weniger als im Vormonat. Im Vorjahresmonat waren es 3'772 Frauen. Der Frauenanteil lag im April 2022 bei 46,0 Prozent (Vorjahresmonat 45,6 Prozent).

Nationalität

Die Zahl der stellensuchenden Schweizer reduzierte sich im Berichtsmonat um 166 auf 3'154 Personen. Im Vorjahresmonat waren es noch 4'157 Stellensuchende. Ende April waren mit 3'382 Ausländern (Vorjahresmonat 4'113) 196 Personen weniger als stellensuchend registriert. Der Ausländeranteil liegt bei 51,7 Prozent (Vorjahresmonat 49.7 Prozent).

Im April waren im Kanton Solothurn weniger Personen auf Stellensuche als noch im März (Symbolbild). Severin Bigler

Altersklassen

Die Gruppe der unter 20-jährigen Stellensuchenden nahm um 25 Personen auf 162 Personen ab, womit die Quote von 2,8 Prozent auf 2,4 Prozent sank. Bei der Altersgruppe der 20- bis 24-jährigen nahm die Zahl der Stellensuchenden von 462 auf 440 Personen ab. Die Quote sank von 3,8 Prozent auf 3,6 Prozent. Die Quote der 25- bis 29-jährigen reduzierte sich von 5,2 Prozent auf 4,9 Prozent. Die Zahl der Stellensuchenden nahm um 44 Personen auf 755 Personen ab. Jene der 30- bis 39-jährigen sank von 5,7 Prozent auf 5,4 Prozent. Dies bei 100 Stellensuchenden weniger.

Die Quote der Gruppe der 40- bis 49-jährigen fiel von 4,1 Prozent auf 3,9 Prozent . Die Zahl der Stellensuchenden nahm um 84 Personen auf 1'328 Stellensuchende ab. In der Gruppe der 50- bis 59-jährigen sank die Quote von 4,0 Prozent auf 3,9 Prozent. Die Zahl der registrierten Stellensuchenden nahm dabei um 67 Personen ab. In der Gruppe der über 60-jährigen gab es eine Abnahme von 20 Stellensuchenden. Die Zahl stand bei 759 Stellensuchenden (Vorjahresmonat 821). Die Quote sank von 5,5 Prozent auf 5,4 Prozent.

