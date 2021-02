Kanton Solothurn Der Spider-Vergleich: Wie wirtschaftsfreundlich sind die Regierungskandidaten? Die Solothurner Wirtschaftsverbände wollten es genau wissen und haben die Smartvote-Spider der sieben Regierungsratskandidaten

mit den eigenen Positionen abgeglichen. Die beiden freisinnigen Bewerber schneiden dabei am besten ab – dann folgt der SVP-Bewerber. Balz Bruder 18.02.2021, 05.00 Uhr

So weit wie der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband (kgv) geht die Solothurner Handelskammer (SOHK) nun gerade nicht, wenn es um die Wahlempfehlung für die Regierungsratswahlen Anfang März geht. Zur Erinnerung: Der kgv empfiehlt nicht nur die bürgerlichen Kandidaten zur Wahl in die Exekutive, sondern gemäss Beschluss der Präsidentenkonferenz auch die grüne Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss.

Dass die SOHK Zurückhaltung übt, hat nichts mit mehr oder weniger Präferenzen für die eine oder andere Kandidatur zu tun, wie Direktor Daniel Probst sagt. Vielmehr hält es die Handelskammer so, dass sie «bei Wahlen in der Regel auf Empfehlungen verzichtet». Ausnahmen gibt es nur bei Vorstands- und Direktionsmitgliedern.



Dass die Wahlen den Wirtschaftsverbänden – im Bewusstsein allerdings, dass die Regierung aufgrund der Kandidatenauswahl mit Sicherheit bürgerlich und damit wirtschaftsfreundlich bleiben wird – alles andere als gleichgültig sind, zeigt der gemeinsame Effort über die politische Positionierung des Kandidatenfeldes. Handelskammer und Gewerbeverband beziehungsweise der Vorstand der SOHK und die Präsidentenkonferenz des kgv haben ihre Positionen konsolidiert und die Profile der Kandidatinnen und Kandidaten abgeglichen.

Das Ergebnis:

Die grösste Übereinstimmung mit 69 Prozent ergibt sich mit dem Newcomer der FDP, dem Schönenwerder Gemeindepräsidenten und Meisterlandwirt Peter Hodel. Damit liege er zwar deutlich hinter Marianne Meister (FDP), die damals als Gewerbepräsidentin stolze 90 Prozent erreichte, schlage aber den ehemaligen Handelskammerdirektor Roland Fürst mit 61 Prozent vor vier Jahren, halten die Wirtschaftsverbände fest in der Auswertung ihres Rankings fest.

Auf immerhin 61 Prozent bringt es der amtierende Bildungs- und Kulturdirektor Remo Ankli aus Beinwil. Der Schwarzbube gelte als prinzipien- und linientreu. Ein zweiter Mitstreiter seiner Farben könnte ihm laut SOHK und kgv künftig im Gremium ein stärkeres Gewicht verleihen.

Mit 58 Prozent folgt SVP-Herausforderer und Unternehmer Richard Aschberger aus Grenchen. Kein Regierungsratskandidat erziele im Bereich liberale Wirtschaftspolitik höhere Werte und liege sogar über jenen von Manfred Küng vor vier Jahren.

Dicht gefolgt wird er von Thomas A. Müller, dem CVP-Gemeindepräsidenten aus Lostorf, von den Wirtschaftsverbänden als «der eiserne Anwalt» bezeichnet. Er sei nicht nur gesellschaftskonservativer, sondern bewege sich auch in Sachen Umweltschutz, restriktive Migrationspolitik sowie Law and Order «eher in SVP-Sphären als bei seiner Mittepartei».

Näher kommt dem Parteiprofil CVP-Präsidentin Sandra Kolly-Altermatt aus Neuendorf, die es auf 55 Prozent Übereinstimmung bringt. Die grösste Differenz zu den Wirtschaftspositionen besteht bei der Frage nach dem Ausbau des Sozialstaates, wo sie sich gleich hinter den beiden links-grünen Regierungsrätinnen einreiht.

Noch auf 44 Prozent kommt SP-Sozial-, Gesundheits- und Innendirektorin Susanne Schaffner, die ihre grüne Amtskollegin in Sachen Umweltschutz sogar noch überholt. Sie sei eine typische Linkspolitikerin, halten die Wirtschaftsverbände fest. Immerhin sei die Übereinstimmung aber grösser als vor vier Jahren.

Wird Schaffner als «grüne Sozialdemokratin» bezeichnet, bekommt die Grüne Brigit Wyss das Prädikat «Pragmatikerin mit Wirtschaftsnähe» – dennoch bringt sie es nicht auf mehr als 42Prozent Kongruenz. Umweltschutz und Sozialstaat sind demnach wichtig, liberale Wirtschaftspolitik und Law and Order für die Kandidatin gleichzeitig wichtiger als für ihre Partei.

Trotz «Wahlhilfe» der Wirtschaftsverbände: Rankings sind das eine, der Urnengang ist das andere. Das wissen auch die Handelskammer und der Gewerbeverband. Wer die Nachfolge von Roland Heim und Roland Fürst, beide CVP, antreten wird – dafür wird es am 7. März erste Anhaltspunkte geben. Entschieden wird das Rennen um die fünf Sitze wohl erst am 25. April.