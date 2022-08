Kanton Solothurn «Der Sonderstab Energie wird eingesetzt» – das sagt Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss zur Energiekrise Voraussichtlich nächste Woche wird der Regierungsrat einen Sonderstab Energie einsetzen. Sie sieht nun aber vor allem den Bund in der Pflicht. Daniela Deck Jetzt kommentieren 25.08.2022, 11.59 Uhr

Der Regierungsrat bereitet sich auf eine drohende Gasknappheit im Winter vor (Gaswerk in Schlieren, Archiv). Matthias Kessler

«Für die Bereiche, in denen der Kanton zuständig ist, sind wir vorbereitet. Nun warten wir auf den Bund.» Das sagt Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss auf Anfrage zur drohenden Energiekrise. Die Zuständigkeit des Kantons betrifft in dieser Hinsicht besonders die Blaulichtorganisationen (Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst) und die Sicherung der Handlungsfähigkeit von Gesundheits- und Energieversorgern. «Wir stellen sicher, dass sie über Notstromaggregate verfügen», so Wyss.