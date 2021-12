Gemeinden wird Beschlussfassung mittels Videokonferenz ermöglicht

Kanton Solothurn Beschlüsse per Videokonferenz möglich: Regierungsrat will Handlungsfähigkeit der Gemeinden sicherstellen Die Corona-Massnahmen beeinflussen auch die politische Arbeit der Gemeinden. Mit einer Notverordnung, die die Beschlussfassung per Videokonferenz ermöglicht, will der Regierungsrat deshalb die Handlungsfähigkeit der Gemeinden sicherstellen. 08.12.2021, 09.09 Uhr

Der Oltner Gemeinderat tagte während der Pandemie auch schon per Videokonferenz. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die derzeitigen Massnahmen des Bundes und des Kantons Solothurn zur Bekämpfung des Coronavirus beeinflussen die Handlungsfähigkeit der Gemeinden. Das schreibt die Staatskanzlei am Mittwochmorgen in einer Mitteilung. Bei etlichen Gemeinden bestehe bei der Durchführung von notwendigen Sitzungen der Behörden erhebliche Bedenken.

Um zu vermeiden, dass die Gemeinden wegen des Verzichts auf notwendige Sitzungen handlungsunfähig werden, will ihnen der Kanton erneut Alternativen für ihre Beschlussfassungen ermöglichen. Mit einer Notverordnung gibt der Regierungsrat den Gemeindebehörden die Möglichkeit, Beschlüsse mittels technischer Hilfsmittel (Videokonferenz und dergleichen) zu fassen.

Gemäss Mitteilung tritt die Verordnung per sofort in Kraft. Sie gilt so lange wie nötig, höchstens jedoch für 1 Jahr, heisst es weiter. Der Regierungsrat will sie ganz oder teilweise aufheben, sobald die Anordnungen nicht mehr nötig sind.