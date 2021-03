Kanton Solothurn Der neue Gesundheitsamt-Chef zur Pandemie: «Es braucht noch viel Geduld» Seit Jahresbeginn leitet Peter Eberhard (53) das Gesundheitsamt des Kantons Solothurn. Er mahnt im Interview zur Geduld, es werde noch einige Monate dauern, bis dank der Impfstrategie eine Rückkehr zu einem normalen Alltag möglich ist. Hans Peter Schläfli 23.03.2021, 05.00 Uhr

«Noch nie in so kurzer Zeit so viel gelernt»: Peter Eberhard. zvg

Peter Eberhard, wie erlebten Sie die ersten Monate als Chef des Gesundheitsamtes?

Peter Eberhard: Es waren hektische und spannende Wochen. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viel gelernt. Es ist befriedigend zu sehen, wie viel man bewirken kann.

Ist der Kanton bei den Impfungen auf Kurs?

Wir sind beim Impfen gut unterwegs. Allerdings könnten wir deutlich mehr Personen impfen, wenn wir mehr Impfstoff hätten.

Wie sieht die Impfstrategie des Kantons aus?

Wir müssen die Impfstrategie konstant überprüfen und aktualisieren, deshalb ist sie nicht auf dem Internet veröffentlicht. Sie basiert auf derjenigen des Bundesamtes für Gesundheit und den Impfempfehlungen der Kommission für Impffragen. Oberste Priorität war es, Bewohner und Personal in den Alters- und Pflegeheimen zu impfen. Diese Phase ist seit Ende Februar abgeschlossen. Zweite Priorität haben Personen ab 75 Jahre und solche mit chronischen Vorerkrankungen mit höchstem Risiko. Mit dieser Gruppe können wir voraussichtlich Ende März abschliessen und dann Personen zwischen 65 und 74 Jahren impfen. Derzeit ist das Gesundheitspersonal der Arztpraxen, der Spitex und der Spitäler an der Reihe.

Gibt es weitere Prioritäten? Zum Beispiel Lehrerinnen, die berufsbedingt mit vielen Menschen Kontakt haben?

Die Impfstrategie des Bundes sieht aktuell keine prioritäre Impfung von Lehrpersonen vor. Neben den bereits erwähnten Gruppen impfen wir im Moment in den Institutionen für Menschen mit Behinderungen.

Statistikzahlen des Bundes zeigen für Dezember und Januar eine dramatische Übersterblichkeit bei Menschen über 65 Jahren. Jetzt, im März haben wir eine deutliche Untersterblichkeit. Ist das bereits die Wirkung der Impfung?

Diese Frage ist heute schwierig zu beantworten. Es kann sein, dass die Statistik so aussieht, weil Menschen in der zweiten Welle zu früh verstorben sind, die sonst erst jetzt, drei, vier Monate später gestorben wären. Tatsache ist, dass die Todesfälle wegen Corona ganz massiv zurückgegangen sind, seit wir in den Alters- und Pflegeheimen mit der Impfung begonnen haben. Die Impfung ist die beste Massnahme gegen den neuen Coronavirus. Wichtig ist aber, dass man sich trotz Impfung weiterhin an die geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln hält. Die Impfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen, aber nicht zu 100 Prozent vor einer Ansteckung.

Die Neuansteckungen steigen leicht an, aber die Todesfallzahlen sinken. Nimmt das etwas den Schrecken der möglichen Infektion? Ist die Lage nicht mehr ganz so dramatisch?

Wir haben zwei Effekte, die uns jetzt helfen. Wir haben weniger Fälle in den Spitälern, weil die am meisten gefährdeten Personen weitgehend geimpft sind. Wenn die Fallzahlen aber wieder massiv steigen sollten, dann werden auch mehr jüngere Menschen mit schwerem Verlauf ins Spital müssen. Wir müssen schauen, dass wir die dritte Welle möglichst tief halten.

Jugendliche und junge Erwachsene mussten sich während eines Jahres extrem einschränken, um den verletzlichen Teil der Bevölkerung zu schützen. Viele Junge fühlen sich eingesperrt, einsam. Schulden wir ihnen jetzt nicht eine rasche Öffnung, damit sie sich wieder entfalten können?

Wir sind uns der Belastung bewusst, dennoch ist es keine Frage von Jung und Alt. Corona ist für alle ermüdend. Wir müssen als Gesellschaft weiterhin zusammenhalten und noch etwas Geduld haben. Den Übergang mit Öffnungen zu planen, so lange noch nicht alle geimpft sind, ist sehr schwierig. Eine gewisse Normalität wird erst in einigen Monaten eintreten.

Ist die Solothurner Bevölkerung motiviert, sich impfen zu lassen?

Ja, die Leute registrieren sich fleissig. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den Impfstoff, den wir vom Bund erhalten, rasch zu den Leuten zu bringen. Bald wird auch die Impfung in den Arztpraxen möglich sein. Es ist deshalb sinnvoll, sich jetzt registrieren zu lassen. Wenn alle prioritären Gruppen geimpft sind, werden wir nach dem Eingang der Anmeldungen weiterfahren. Die Kapazitäten im Kanton sind bei weitem nicht ausgelastet, wir können ein Vielfaches verimpfen, sobald wir mehr Impfdosen erhalten.