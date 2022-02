Kanton Solothurn Der kantonale Richtplan wird angepasst: Die Planunterlagen liegen öffentlich auf Der Kanton Solothurn nimmt mit der Anpassung des kantonalen Richtplans Änderungen an den Kapiteln «Kantonsstrassen», «Grundwasser» und «Wasserversorgung» vor und aktualisiert weitere Themen. Die entsprechenden Planunterlagen liegen öffentlich auf. 21.02.2022, 14.28 Uhr

Die Swissmetal in Dornach. Auf dem Widen-Areal ist ein «Zukunftsquartier» für Wohnen und Arbeiten vorgesehen. Martin Toengi (Archivfoto)

Mit dem Zubringer Dornach/Aesch an die A18 wurde 2009 ein entsprechendes Kantonsstrassenvorhaben im kantonalen Richtplan festgesetzt. In der Zwischenzeit hätten sich die Rahmenbedingungen allerdings verändert, wie der Kanton Solothurn in einer Mitteilung schreibt: Das Widen-Areal in Dornach – heute teilweise noch industriell durch Swissmetal genutzt – soll künftig als «Zukunftsquartier» für das Wohnen und Arbeiten dienen.

Der angrenzende Birsbogen sei als «prägender naturnaher Erholungsraum» vorgesehen. Zudem plant der Bund eine neue S-Bahnhaltestelle Apfelsee. Die Umsetzung der bisher geplanten Linienführung sei nicht mehr zielführend, deshalb werde der Richtplan angepasst.

Für mögliche zukünftige Varianten soll gemäss Kanton nun nördlich und südlich des Birsbogens das jeweilige Trassee gesichert werden. Die weiteren Arbeiten werden mit dem Kanton Basel-Landschaft, den Gemeinden und dem Verein Birsstadt koordiniert sowie mit den Projekten in diesem Raum abgestimmt.

Grundwasser und Trinkwasser

Im Kanton Solothurn werden der gesamte Trinkwasserbedarf und ein bedeutender Teil des Brauchwasserbedarfs aus den Grundwasservorkommen gedeckt. Für die Versorgung der Bevölkerung ist heute grundsätzlich genügend Grundwasser vorhanden. Defizite bestünden allerdings beim Schutz und der Sicherung des nutzbaren Grundwassers, wie es in der Mitteilung heisst.

Mit der Anpassung des Richtplans soll der Trinkwasserbedarf auch in Zukunft sichergestellt werden können. Dazu werden einerseits Grundwasserschutzareale für mögliche künftige Fassungen festgesetzt. Anderseits werden bestehende, besonders leistungsfähige Trinkwasserfassungen als regional bedeutend ausgewiesen, um sie prioritär zu sichern und zu schützen.

Die Unterlagen können eingesehen werden

Die öffentliche Auflage dauert bis am 5. April 2022. Die Unterlagen können in den Gemeindeverwaltungen Deitingen, Dornach, Egerkingen, Erlinsbach, Oberbuchsiten, Obergösgen, Oensingen, Schönenwerd, Subingen sowie im Bau- und Justizdepartement und im Amt für Raumplanung in Solothurn eingesehen werden. Die Unterlagen sind auch online verfügbar: arp.so.ch (ssk)