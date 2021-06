Solothurner Datenschützerin will mehr Stellen

Petermann: Das Erfragen der Reiseziele greift stark in die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeitenden ein. Auch während der Coronapandemie wurde nie eine Rechtsgrundlage erlassen, welche diese Datenerfassung durch den Arbeitgeber erlaubt hätte. Der Arbeitgeber durfte die Mitarbeitenden deshalb auch während der Pandemie nicht nach deren Feriendestinationen befragen. Die Beauftragte wies auf die Möglichkeit hin, dass die Mitarbeitenden nach den Ferien bestätigen könnten, dass sie sich in den letzten zehn Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hätten. Aus der Treuepflicht der Mitarbeitenden könne allenfalls abgeleitet werden, dass sie die vorgesetzten Personen vorgängig über eine beabsichtigte Reise in ein Risikogebiet informieren müssen, wenn dies für die Arbeitsplanung erforderlich sei. Die erhobenen Daten dürften dann aber nicht für andere Zwecke verwendet werden.