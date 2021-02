Kanton Solothurn Damit das Virus sich nicht unbemerkt ausbreitet, gibt es nun Massentests an den Schulen Kinder und Lehrpersonen der Primarschule Bifang in Olten können sich heute freiwillig auf Covid-19 testen lassen, auch dann, wenn sie keine Symptome haben. Ähnliche Massentests gab es in der vergangenen Woche in Dorneckberg und in Seewen. Damit soll verhindert werden, dass sich das Virus unbemerkt ausbreitet. Rebekka Balzarini 03.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Primarschulhaus Bifang können sich heute auch die Jüngsten freiwillig testen lassen.

Bruno Kissling

Eine angenehme Erfahrung ist es nicht, dafür eine, die zumindest für kurze Zeit etwas Sicherheit vermittelt: Ein Antigen-Schnelltest, der innerhalb von wenigen Minuten anzeigt, ob eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Die Tests erkennen eine Infektion auch dann, wenn die getestete Person gar keine Symptome hat. Das ist etwa bei Kindern der Fall, die häufig keine oder nur milde Symptome entwickeln.

Solche «versteckten » Infektionen will die Primarschule Bifang in Olten heute entdecken. Am Vormittag können sich Kinder und Lehrpersonen von einem mobilen Team freiwillig testen lassen. Angeordnet hat die Ausbruchsuntersuchung der kantonsärztliche Dienst. Am Montag wurden die Eltern und Lehrpersonen mit einem Schreiben über die Möglichkeit informiert.

Mehr Fälle im Primarschulhaus führten zum geplanten Massentest

Laut Thomas Küng, dem Leiter der Direktion Bildung und Sport der Stadt Olten, gab es an der Primarschule Bifang in der vergangenen Woche vermehrt Meldungen von Schulkindern, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder positiv getestet wurden. Gleichzeitig seien vier Lehrpersonen positiv getestet worden.

«Wir nehmen die teilweise recht unterschiedlichen Situationen an unseren Schulstandorten sehr ernst und reagieren zeitnah», schreibt Küng. Man habe gemeinsam mit dem Volksschulamt und dem kantonsärztlichen Dienst verschiedene Massnahmen geprüft und für drei Klassen eine Quarantäne angeordnet. Eine weitere Klasse wurde laut Küng in den Fernunterricht geschickt. Weitere Klassenschliessungen und auch eine Schulschliessung habe man geprüft, jedoch als nicht verhältnismässig eingestuft.

«Da die Häufung der Fälle im Schulhaus aber auffällig ist, gilt es für den Schulbetrieb und die Familien der Kinder, für die kommenden Wochen zusätzliche Sicherheit zu schaffen», begründet Küng den geplanten Massentest.

«Nicht zu agieren würde bedeuten, dass wir in Kenntnis der aktuellen Situation die Familien gefährden und im Anschluss an die Urlaubszeit mit einer unbekannten Ausgangslage in eine nächste Schulphase starten müssten.»

Um ein möglichst genaues Bild der Situation in der Primarschule Bifang zu erhalten, können sich positiv getestete Kinder und Erwachsene auch gleich auf die mutierte, ansteckendere Variante des Coronavirus testen lassen.

Mit diesem Video informiert der Kanton unter anderem über die Verhaltensregeln an den Schulen. Bundesamt für Gesundheit BAG

Wie viele Kinder und Lehrpersonen sich testen lassen, ist noch nicht klar, die Eltern der Kinder müssen einem Test im Vorfeld schriftlich einwilligen. Der freiwillige Test wird von der Schule dringend empfohlen, so Küng. «Je mehr Kinder und Lehrpersonen teilnehmen, desto grösser wird die Sicherheit, dass in den kommenden Wochen das Virus eingedämmt werden kann.»

Der Aufwand ist für die Eltern, Kinder und die Mitarbeitenden laut Küng minimal, der Nutzen für die Schule und die Familien dagegen gross: «Es geht nicht um die Sichtweise, dass das Virus Kindern oder jungen Personen wenig anhaben kann. Es geht darum, dass wir als Gemeinschaft eine Verantwortung tragen und die Weiterverbreitung und Gefährdung anderer Menschen stoppen können.»

Ausbruchsuntersuchungen an zwei weiteren Schulen

Die Primarschule Bifang ist nicht die einzige Schule im Kanton, an der auch symptomlose Personen im Rahmen einer Ausbruchsuntersuchung getestet wurden. Am vergangenen Montag wurde laut dem Volksschulamt an einer Schule in Seewen eine «ausgeweitete Testung» durchgeführt, eine weitere Testaktion fand in der vergangenen Woche an der Oberstufe Dorneckberg statt. In Seewen wurde kein weiterer Fall entdeckt, an der Oberstufe Dorneckberg wurde eine Person positiv getestet.

Laut Andreas Walter, dem Leiter des Volksschulamtes, führen die mobilen Teams des Kantonsärztlichen Dienstes die ausgeweiteten Testungen dann durch, wenn der Verdacht besteht, dass es an der jeweiligen Schulen Übertragungen gab. «Zielsetzung ist die Früherkennung und Kontrolle von Ausbrüchen», schreibt er. «Dies ergibt zudem Gewissheit zur Situation der Infektionen vor Ort.»

Lange galt in der Schweiz der Grundsatz, dass Kinder nicht für einen Anstieg der Neuinfektionen verantwortlich sind. Es gibt zwar mittlerweile Studien, etwa des Universitätsspitals in Genf, die darauf hinweisen, dass sich Kinder zumindest genauso häufig anstecken wir Erwachsene. Wie sehr sie sich aber gegenseitig anstecken, ist noch nicht eindeutig geklärt.

Beim Kanton Solothurn geht man nach wie vor davon aus, dass die Schulen die Zahl der Neuinfektionen nicht stark beeinflussen. «Zurzeit gibt es keine Hinweise, dass die Kinder und Schulen ein grosser Treiber der Pandemie sind», schreibt der Leiter des Volksschulamts. Das gelte auch für die Virusmutationen.

«Die neuen Virusvarianten weisen zwar insgesamt eine erhöhte Übertragbarkeit auf, es gilt aber weiterhin, dass je jünger die Kinder sind, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Virus übertragen.»

Man beobachte die Situation an den Schulen aber laufend und berücksichtige bei Entscheidungen den aktuellsten Stand der Forschung. Deshalb habe man sich vor zwei Wochen auch dazu entschlossen, die Maskenpflicht für Kinder der 5. Primarschule einzuführen.

Ein wichtiger Faktor, um Ansteckungen an den Schulen zu vermeiden, sind laut Walter nach wie vor die Schutzkonzepte an den Schulen. Bisher habe sich das kantonale «Cocon» Schutzkonzept bewährt.