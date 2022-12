Kanton Solothurn Covid-19: Die kantonalen Testcenter schliessen Ende Jahr Das nationale Parlament hat am 8. Dezember entschieden, dass der Bund ab 1. Januar 2023 nicht mehr für Covid-19-Testkosten aufkommt. Deshalb werden die beiden kantonalen Testcenter in Solothurn und Olten per Ende 2022 geschlossen. 22.12.2022, 14.59 Uhr

Das kantonale Testcenter im Kofmehl wird geschlossen. Michel Lüthi

National- und Ständerat haben am 8. Dezember entschieden, dass der Bund die Kosten für Covid 19-Tests nur noch bis zum 31. Dezember 2022 übernimmt. Deshalb stellen die kantonalen Testzentren ihren Betrieb Ende Jahr ein, wie der Kanton Solothurn mitteilt.

Die beiden Testzentren Solothurn und Olten bieten die letzten Covid-19-Tests am Freitag, 30. Dezember bis um 19 Uhr an. Ab Januar 2023 sind Covid 19-Tests nur bei Personen mit Symptomen auf ärztliche Anordnung empfohlen. Auf Wunsch können sich Personen auch in Apotheken oder privaten Testzentren auf eigene Kosten testen lassen.

Ende Jahr beendet der Kanton Solothurn auch die präventiven repetitiven Covid-19-Tests und die Ausbruchsuntersuchungen in Alters- und Pflegeheimen sowie sozialmedizinischen Institutionen.

Tests zahlen die Krankenkassen oder die Patienten

Ab Januar 2023 müssen die Patientinnen und Patienten – respektive die Krankenkassen – die Testkosten übernehmen. Ein Covid-19-Test ist weiterhin für besonders gefährdete Personen mit Symptomen oder für schwerkranke Personen sinnvoll. Ärztlich angeordnete Tests übernimmt die Krankenkasse (abzüglich Franchise und Selbstbehalt).

Alle anderen Personen können sich in einer Apotheke, einer Arztpraxis oder bei einem privaten Testanbieter testen lassen. Sie müssen die Testkosten jedoch selbst übernehmen – unabhängig davon, ob sie Symptome haben oder nicht.

Über eine halbe Million Tests durchgeführt

Seit Januar 2021 wurden im Kanton Solothurn rund 540’000 Einzeltests durchgeführt. In dieser Zeit haben sich 83 Bildungsinstitutionen und 54 Betriebe (inklusive Gesundheitseinrichtungen) am repetitiven Testen beteiligt. Die Testcenter wurden in Olten von der 2communicate AG und in Solothurn (Kofmehl) von der KFK Testcenter GmbH betrieben.

«Die Mitarbeitenden der beiden Testcenter haben enorme Flexibilität bewiesen und eine hervorragende Arbeit geleistet. Im Namen des Kantons Solothurn danken wir ihnen herzlich für ihren grossen Einsatz», wird Kantonsärztin Yvonne Hummel in der Mitteilung zitiert. (sks)