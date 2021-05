«First come, first served » ‒ dieses Prinzip gilt im Kanton Solothurn, wenn es um die Verteilung von Impfterminen geht. Genau dieses Prinzip wurde in den vergangenen Tagen stark in Frage gestellt ‒ es herrschte grosse Verwirrung bezüglich der Vergabepraxis der Termine. Im Interview versichert der Chef des kantonalen Gesundheitsamt, dass alles korrekt abgelaufen sei.

Noëlle Karpf 11.05.2021, 05.00 Uhr