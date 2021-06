Kanton Solothurn Bewerbungen für den Sozialpreis 2021 können ab sofort eingereicht werden Am 3. Dezember 2021 wird in Solothurn der 15. Sozialpreis vergeben. Ab sofort können Bewerbungen, sowie Vorschläge von Dritten eingereicht werden. 31.05.2021, 11.09 Uhr

Sozialpreis-Verleihung im 2016.

Hansjoerg Sahli

Mit dem Sozialpreis zeichnet der Kanton Solothurn seit 2007 ausserordentliches soziales Engagement von Einwohnerinnen und Einwohnern, Institutionen, privaten und staatlichen Unternehmen aus. Als Spezialauszeichnung wird im Rahmen der Preisverleihung der Sozialstern verliehen. Er richtet sich an Unternehmen, die sich vorbildlich dafür einsetzen, Arbeits- oder Ausbildungsplätze für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung zu erhalten oder zu schaffen. Sowohl Sozialpreis, als auch Sozialstern sind mit 20'000 Franken dotiert.

Bewerbungen sowie Vorschläge von Dritten können ab sofort bis spätestens 13. August 2021 beim Amt für soziale Sicherheit schriftlich eingereicht werden.

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden an einer öffentlichen Preisverleihung am 3. Dezember 2021 im Konzertsaal in Solothurn bekannt gegeben. (sks)