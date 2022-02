Kanton Solothurn Bei Sirenentest: Drei mangelhafte Anlagen im Kanton Solothurn festgestellt 98 Prozent der Sirenen im Kanton Solothurn funktionieren einwandfrei. Dies zeigt die erste Auswertung des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz zum durchgeführten Sirenentest. 02.02.2022, 15.50 Uhr

Eine Sirene auf dem Dach eines Schulhauses. Adrian Reusser / KEYSTONE

Im Kanton Solothurn wurden am Mittwochnachmittag alle 171 stationären Sirenen getestet. Dabei haben 98 Prozent der Sirenen für den Allgemeinen Alarm und die Polyalert-Sirenenfernsteuerung in der Alarmzentrale der Polizei Kanton Solothurn einwandfrei funktioniert. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung.