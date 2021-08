Jugend Brass Band: Nachwuchs gibt Konzert nach Musik-Lager

Kanton Solothurn Begeisterter Nachwuchs: Jugend Brass Band Konzert Die Jugend Brass Band des Solothurner Blasmusikverbandes liess hören, was sie im einwöchigen Lager alles dazu gelernt hat. Hans Blaser 02.08.2021, 14.50 Uhr

Die A-Band unter Bertrand Moren. Hans Blaser

Am Wochenende feierte die Jugend Brass Band (JBB) des Solothurner Blasmusikverbandes mit dem Lager-Schlusskonzert ein kleines Jubiläum. Es war das 20. Lager. Das war so gar nicht geplant. Mit Anlässen, verteilt im Jubiläumsjahr 2002, wurde das 100-Jahr-Jubiläum begangen. Davon sollte auch der Nachwuchs mit je einem Lager für Harmonie- und für Brass-Band-Besetzung profitieren. Je ein namhafter Dirigent soll in einem einwöchigen Lager für Jugendliche bis 22 Jahre ein Konzertprogramm einstudieren und aufführen. Für ein Orchester reichte es nicht, für eine Brass Band aber schon und die wurde ein dauerhafter Erfolg.