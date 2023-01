Kanton Solothurn Baumeister-Boss Bruno Fuchs: «Die steigenden Zinsen und Staatsfinanzen machen uns gewisse Sorgen» Die Arbeitslosigkeit stieg im Kanton Solothurn im Dezember – vor allem wegen des Baugewerbes. Ein Alarmsignal? Bruno Fuchs, Präsident des Baumeisterverbands Solothurn, nimmt Stellung. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 12.01.2023, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Fuchs, Präsident Solothurner Baumeisterverband, spricht im Interview über Sorgen und Ängste der Baubranche. Bruno Kissling/Oltner Tagblatt

Die letzten News aus der Baubranche lesen sich alles andere als erbaulich. Der Baupreisindex in der Nordwestschweiz stieg so stark an wie in kaum einer anderen Region der Schweiz. Und gerade Anfang dieser Woche teilte der Kanton mit: «Die Arbeitslosenquote stieg von 1,9 auf 2,1 Prozent.»

Der starke Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen ist vor allem auf das Baugewerbe zurückzuführen. Anlass genug, um beim Solothurner Baumeisterverbandspräsidenten Bruno Fuchs nachzufragen, was auf dem Bau gerade abgeht.

Bruno Fuchs, wie tief sind die Sorgenfalten auf Ihrer Stirn?

Bruno Fuchs: Was sicher Sorgen auslöst, sind die steigenden Zinsen und deren Einfluss auf den privaten Wohnungsbau. Auch um die Finanzen des Staats war es schon besser bestellt. Das horrende Defizit der Nationalbank hilft da mit Sicherheit nicht. Aber allzu tief sind die Sorgenfalten deswegen nicht.

Was gibt Ihnen Mut?

Der Leerwohnungsbestand ist erstmals nicht angestiegen. Die Zuwanderung war auch wegen des Ukraine-Krieges ziemlich hoch. Und die öffentliche Hand will trotz schwieriger Zeiten an ihren Infrastrukturprojekten festhalten, so wenigstens unsere Informationen. Das stimmt mich verhalten optimistisch.

Die Arbeitslosigkeit ist zwar tief, aber der Kanton spricht von einem starken Anstieg, der in erster Linie auf das Baugewerbe zurückzuführen sei. Das ist doch ein Alarmzeichen.

Man muss das differenziert betrachten. Zum einen besteht das Baugewerbe aus dem Bauhauptgewerbe (Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau; Anm. d. Red.) und dem Baunebengewerbe (etwa Haustechnik, Malerei, Gipserei, Sanitärarbeiten; Anm. d. Red.). Ich kann nur über das Bauhauptgewerbe sprechen. Und da hinkt der November-Dezember-Vergleich.

Hochbau am Beispiel des Erneuerungsbaus der Kebag in Zuchwil. Andre Veith/Solothurner Zeitung

Inwiefern?

Betrachtet man es gesamtschweizerisch, so zeigt sich, dass die Arbeitslosigkeit im Bauhauptgewerbe im Dezember 2021 bei 15'000 lag, im Dezember 2022 bei 12'800. Sie ist also faktisch zurückgegangen. Das wird im Kanton Solothurn ähnlich aussehen.

Da haben Sie recht. Der Kanton kommuniziert zwar keine branchendifferenzierten Zahlen. Aber die absolute Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember 2022 um rund 1000 Personen tiefer als 2021.

Sehen Sie, genau das meine ich. Aus den Gesprächen mit unseren Mitgliedern wäre bisher auch nie hervorgegangen, dass sie Auslastungsprobleme hätten. Die meisten sind ziemlich gut ins neue Jahr gestartet. Es gibt kleine saisonale Schwankungen, aber von den 1600 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe im Kanton Solothurn dürften die allermeisten arbeiten.

Zugleich haben die von Ihnen erwähnten gestiegenen Preise dämpfende Wirkung auf die Bautätigkeit. Oder ist das ein Ökonomen-Märchen?

Der Bauboom der letzten Jahre hatte sicherlich auch mit den tiefen Hypothekarzinsen zu tun. Gerade für Private dürfte es mit langfristig höheren Zinsen schwieriger werden, Eigentum zu erwerben oder selbst zu bauen. Das ist sicher so. Aber wie lange die Zinsen hoch bleiben, das ist eine andere Frage.

Wie meinen Sie das?

Zieht die Teuerung an, reagiert die Nationalbank mit Zinserhöhungen in der Hoffnung, damit die Inflation zu bekämpfen. Das erleben wir jetzt. In den letzten neun Teuerungsphasen hat das siebenmal zu einer rezessiven Phase geführt. Davon wäre natürlich auch das Bauhauptgewerbe betroffen, das würde zu einer Abkühlung führen. Zugleich geschieht dann das Gegenteil, die Zinsen werden wieder gesenkt, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen.

Wenn Sie schon zurück auf die Teuerung kommen: Die war in der Baubranche überdurchschnittlich. Warum?

Das liegt vor allem am Ukraine-Krieg und den dadurch gestiegenen Energiepreisen. Das ist, denke ich, der Haupttreiber. Neben der Tatsache, dass mit Mariupol eines der grössten Stahlwerke Europas ausfiel und so Stahl zusätzlich verknappt wurde.

Ein Blick auf das Stahlwerk von Mariupol, als alles noch in bester Ordnung war (Bild vom 31. Oktober 2021). Oleg Petrasyuk/EPA

Haben Sie Zahlen, die diesen Eindruck belegen?

Der Anteil der Materialkosten am Endprodukt macht beim Hoch- und Tiefbau traditionellerweise zwischen 35 und 45 Prozent aus. Auffällig ist, dass er im letzten Jahr zwischen 5 und 10 Prozent angestiegen ist. Dies nicht, weil es heute mehr Material braucht, sondern weil der Einkauf teurer geworden ist. Beton zum Beispiel ist über 10 Prozent teurer geworden. Der Transport schlägt aktuell mit einem Plus von bis 8 Prozent zu Buche.

Sie zeigten sich zu Beginn des Gesprächs verhalten optimistisch. Aber die höheren Zinsen und die gestiegenen Preise werden kaum folgenlos sein.

Ein gewisses Abwarten ist schon zu spüren. Einige hoffen, dass die Materialkosten schnell wieder runtergehen. Aber das Gros der Auftraggeber funktioniert nicht so. Im Übrigen habe ich nicht das Gefühl, dass die Preise rasch wieder runterkommen werden, wenigstens ein Teil wird längerfristig bleiben.

Sie spüren ein gewisses Abwarten. Gehen denn die Zahlen nicht zurück?

Wir hatten 2022 bis zum dritten Quartal eine stabil hohe Bautätigkeit mit erhöhtem Druck auf die Margen. Für das letzte Quartal prognostizierte der Schweizerische Baumeisterverband einen Umsatz von über 6 Milliarden Franken, was vergleichbar ist mit den Vorjahren. Also nein, von einem Rückgang kann nicht gesprochen werden.

Neben den höheren Preisen müssen die Baumeister bald auch höhere Löhne zahlen, sofern sie es denn den Gewerkschaften gleichtun und am Freitag an der Delegiertenversammlung den Landesmantelvertrag absegnen. Werden die Baumeister einwilligen?

Das wird sich zeigen. Wir hätten uns zwar mehr Flexibilität gewünscht, aber zugleich war es unseren Mitgliedern sehr wichtig, dass wir eine Übereinkunft finden. Die Mehrheit will einen Landesmantelvertrag.

Am 11. November 2022 gingen die Bauarbeiter in Zürich auf die Strasse, um für einen angemessenen Teuerungsausgleich zu kämpfen. Der Landesmantelvertrag ist Ende 2022 ausgelaufen und muss erst noch von den Baumeistern abgesegnet werden. Severin Bigler/CH Media

Warum ist das auch für die Arbeitgeber so wichtig?

Weil ohne klaren branchenspezifischen Rahmen sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber verlieren. Es braucht klare Regeln für ein gutes Arbeitsverhältnis. Kämen wir zu keiner Einigung, dann gälte das Arbeitsgesetz, und das deckt nicht alles ab, was wir machen. Zudem gilt der Mantelvertrag, sobald er vom Bundesrat für allgemein verbindlich erklärt wird, für alle Marktteilnehmer. Also auch für Unternehmen, die nicht Mitglieder bei uns sind. Genauso für die ausländische Konkurrenz.

Ohne Vertrag hätten also Nichtmitglieder die Möglichkeit, dank deutlich tieferer Löhne die Preise zu drücken?

Genau. Wir Baumeister wissen unsere Mitarbeitenden zu schätzen und zahlen gerne gute Löhne. Aber ohne Vertrag würde zweifelsohne Druck auf die Löhne entstehen, weil nicht alle mit gleich langen Spiessen agieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen