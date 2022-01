Kanton Solothurn: Sirenentest am 2. Februar 2022

Trotz Pandemie «Ja, wir sollten heute hier sein» – Alain Berset hat die Solothurner Filmtage eröffnet

Die diesjährigen Solothurner Filmtage können vor Ort durchgeführt werden – trotz Pandemie. Eröffnet wurden sie am Mittwochabend von Alain Berset. In den nächsten Tagen werden in Solothurn 160 Filme zu sehen sein.