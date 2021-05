Kanton Solothurn Alles neu macht der Mai – aber für Jungtiere waren es gefährliche Wochen Wegen des nasskalten Frühlings gab es einen schlechten Lebensstart für Vögel wie Säugetiere, auch im Kanton Solothurn: Die Kälte machte etwa den Feldhasen und den Rehkitzen zu schaffen, die teilweise tagelang im nassen Gras liegen mussten. Peter Brotschi 29.05.2021, 05.00 Uhr

Dieses Kitz wurde vor einem Jahr in einer Wiese bei Balm bei Günsberg geboren und hatte mehr Startglück mit dem Wetter Peter Brotschi

Der Mai brachte nasskalte Tage wie schon lange nicht mehr. Von Wonnemonat kann rückblickend keine Rede sein, auch wenn die letzten Tage etwas trockener und sonniger waren. Viel Regen, tiefe Temperaturen und teilweise Frostnächte liessen nicht nur die «Heuet» auf sich warten. Auch für die wildlebenden Tiere waren es harte Wochen, da in dieser Zeit besonders viele Jungtiere aus den Eiern schlüpfen oder geboren werden. Die meteorologischen Startbedingungen ins Leben waren im Mai für Vögel wie Säugetiere alles andere als ideal.

Zu kalt und zu nass für die kleinen Vögel

«Für das Brutgeschäft ist eine längere Periode mit nasskalter Witterung bei vielen Vögeln ein Problem und führt dazu, dass die Jungen weniger Überlebenschancen haben»,

sagt Thomas Lüthi, Vizepräsident VVS/BirdLife Solothurn. Zwei Faktoren seien dabei wichtig: Die Witterung mache die Nahrungssuche für gewisse Arten schwierig, weiter seien Arten, bei denen die Jungen in exponierten Horsten oder in Erdmulden am Boden liegen, durch Unterkühlung stark gefährdet. Für Altvögel wiederum spiele das Wetter eine untergeordnete Rolle, da sie mit dem entsprechenden Federkleid geschützt seien.

Auf die Frage, welche Vogelarten von der Schlechtwetterperiode betroffen sind, verweist Lüthi auf die Fluginsektenjäger wie Alpen- und Mauersegler sowie Rauch- und Mehlschwalbe. Insekten habe es zwar genug. Aber eben: Die fliegen bei Nässe und Kälte kaum. Ebenso die Arten mit exponierten Horsten wie Weissstorch oder Graureiher, bei denen die Jungvögel zu ertrinken drohen, wenn sich das Nest mit Wasser füllt.

Junge Störche können bei viel Niederschlag in ihrem Nest ertrinken. Im Bild zwei Jungstörche in Altreu im Jahr 2019.

Hanspeter Bärtschi

Auch Bodenbrüter im Kulturland wie etwa der Kiebitz haben gemäss Thomas Lüthi keine guten Chancen. Sie legen ihre Eier in kleine Bodenmulden, wobei die frisch geschlüpften flaumigen Jungvögel ohne schützende Federn bei nasskalter Witterung an Unterkühlung oft gleich wieder sterben.

Von der Wärme im Süden direkt in die Kälteperiode

Quasi «auf dem linken Flügel» erwischt hat es dieses Jahr die Mauersegler. Als Langstreckenzieher kommen sie aus dem südlichen Afrika erst Anfang Mai in unseren Breitengraden an. Diesmal war es ein Flug direkt in die Schlechtwetterperiode. In den Maitagen sah man die schnellen Flieger denn auch selten über den Dächern nach Futter suchen. Thomas Lüthi bestätigt, dass der Bruterfolg bei dieser Art trotz ein paar Anpassungsstrategien tiefer sein wird als in anderen Jahren.

Die Mauersegler sind nur rund 90 Tage bei uns, bevor sie um den Monatswechsel Juli/August wieder Richtung Süden wegziehen. Davon entfallen 40 Tage auf die Nestlingszeit der Jungen, was laut Lüthi sehr lang sei. Denn die Jungvögel müssen von der ersten Sekunde an voll flugfähig sein, wenn sie das in luftiger Höhe vorhandene Nest verlassen. Zudem können sie von ihren Eltern nicht mehr gefüttert werden, sobald sie in der Luft sind. Als Ornithologe weiss Thomas Lüthi aber auch, dass Mauersegler über 20 Jahre alt werden und deshalb Jahre mit schlechtem Bruterfolg wieder kompensieren können. «Dies setzt aber genügend grosse Populationen und ein genügendes Angebot an Fluginsekten voraus.»

Feldhasen machte die Kälte besonders zu schaffen

Auch für die Säugetiere war der bisherige Frühling nicht optimal. Gemäss Mark Struch, wissenschaftlicher Mitarbeiter Jagd beim kantonalen Amt für Wald, Jagd und Fischerei, sei ein nasskalter Frühling für alle neugeborenen Säuger schwierig. In den ersten Wochen seien sie auf die Mutter angewiesen, die säugt, sie führt und den Kleinen mit ihrer Wärme auch Schutz gibt.

Ähnlich hart wie bei den Vögeln die Bodenbrüter trifft ein Schlechtwetterfrühling die Feldhasen, da sie sogenannte Nestflüchter sind, also schon selbständig sind und von der Mutter nur kurz zum Säugen aufgesucht werden.

Den kleinen Feldhasen macht kühles, nasses Wetter zu schaffen. Imago Stock&people

Da haben es die in einem Bau (also Höhle) wohnenden Arten wie etwa Rotfuchs und Dachs besser: «Sie haben sicher einen Vorteil gegenüber jenen Säugern, die an der freien Witterung leben», sagt Mark Struch. Die jungen Füchse bleiben drei Wochen im Bau, die jungen Dachse sogar acht Wochen.

Wenn sie erstmals ihren Kopf nach draussen strecken, sind sie mit ihrem Fell schon gut gegen die Witterung geschützt. Dann ist das Erlernen der Nahrungsbeschaffung wichtig, auch wenn die Jungtiere noch bis zum Alter von sieben Wochen (Fuchs) respektive fünf Monate (Dachs) gesäugt werden.

Wenn die jungen Füchse sich aus dem Bau wagen, dann ist ihr Fell schon warm genug für kalte Temperaturen. Stefan Gerth/Keystone

Beim Rehwild komme es auf die Gegend an, hält Mark Struch fest. Nasskalte erste Tage könnten die Kitze im Mittelland besser überleben als im Gebirge. Auch bei den Wildschweinen sei es ausschlaggebend, wo sich der Familienverband, also die Rotte, aufhalte.

In aller Regel schauten die Muttertiere, die in der Sprache der Jäger als Bachen bezeichnet werden, gut zu ihren Frischlingen. Bei jüngeren, weniger erfahrenen Müttern gebe es grössere Verluste.