Solothurner Regierung lehnt Änderung des Energiegesetzes ab

Kanton Solothurn Änderung des Energiegesetzes: Der Solothurner Regierungsrat lehnt die Vorlage des Bundes ab Der Regierungsrat unterstützt grundsätzlich eine Gesetzesänderung, die Bewilligungsverfahren für erneuerbare Wind- und Wasserkraftanlagen beschleunigen soll. Die vorgeschlagenen Änderungen des Bundes sind aus Sicht der Solothurner Regierung jedoch nicht zielführend. 17.05.2022, 12.55 Uhr

Wind- und Wasserkraftanlagen sollen rascher und einfacher geplant und bewilligt werden können: Für den Solothurner Regierungsrat ist dieser Grundsatz unbestritten, wie er am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Die vom Bund zur Vernehmlassung vorliegende Änderung des Energiegesetzes schiesse allerdings über das Ziel hinaus. Zudem fehle eine umfassende Analyse, «welche Schritte in den Verfahren am meisten Zeit brauchen und warum dies so ist».