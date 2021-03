Kanton Solothurn

Während der kommenden Monate bringen zahlreiche Wildtiere ihren Nachwuchs zur Welt. Damit weder die Mutter- noch Jungtiere in dieser sensiblen Zeit durch freilaufende Hunde gefährdet werden, gilt in den Solothurner Wäldern in der Zeit von 1. April bis 31. Juli eine generelle Leinenpflicht.

31.03.2021, 17.44 Uhr