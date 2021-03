Kanton Solothurn 33 Fusionen in den letzten 20 Jahren: Wenn es nach dem Amt für Gemeinden ging, dürften es aber noch mehr sein Der Kanton würde sich noch viel mehr Zusammenschlüsse zu Grossgemeinden oder Einheitsgemeinden wünschen. Die Übersicht über bisherige Fusionen im Kanton Solothurn – und die Argumentation des kantonalen Fusionskoordinators, der sich ebenfalls für mehr Fusionen ausspricht. Daniela Deck 13.03.2021, 05.00 Uhr

Besonders im westlichen Teil des Kantons sind einzelne Gemeinden auf Brautschau oder bereits verlobt. Geht es nach dem Kanton, dürften es deutlich mehr sein. Vor allem im Niederamt und im Schwarzbubenland sieht Dominik Fluri Nachholbedarf bei den Gemeindefusionen. Er ist der Fusionskoordinator beim Amt für Gemeinden (AGEM). Aber auch in Zusammenschlüssen der Städte mit ihren Agglomerationen ortet er Vorteile, zum Beispiel für die Verdichtung im Rahmen der Siedlungsentwicklung.

«Darum prüfe, wer sich ewig bindet», dichtete einst Friedrich Schiller in seiner «Glocke». Das tun die Solothurner Gemeinden – manchmal so lange und gründlich, dass eine Hochzeit nicht zu Stande kommt. In den letzten 20 Jahren haben sich in 33 Fällen Gemeinden (ohne Kirchgemeinden) das Ja-Wort gegeben. Teilweise handelt es sich dabei um Einwohnergemeinden, die sich untereinander zusammengeschlossen haben, teilweise um Einwohner- und Bürgergemeinden, die sich zu Einheitsgemeinden vereinigt haben.

Die jüngsten Beispiele sind die Einheitsgemeinden Welschenrohr-Gänsbrunnen, Stüsslingen (mit Rohr), Himmelried (per 1. Januar 2021) sowie voraussichtlich die Einheitsgemeinde Oekingen ab dem nächsten Jahr (Letzteres ist noch nicht rechtskräftig).

Der Vorteil der zurückhaltenden Heiratspolitik ist die Tatsache, dass es nur ganz selten Scheidungen gibt. Die bekannteste ist Mühledorf, bei der die beiden politischen Körperschaften 2013 nach 17 Jahren wieder getrennte Wege gingen, seither gibt es wieder eine Bürgergemeinde Mühledorf. Dies geschah im Hinblick auf die Grossfusion Buchegg.

Drei Sorten Gemeinden – zwei Fusionswelten

Das Solothurner Gemeindegesetz regelt neben Einwohner- und Bürgergemeinden auch die Verhältnisse der Kirchgemeinden. Doch Letztere können nur untereinander fusionieren, nicht aber mit den übrigen beiden Körperschaften. Dafür sind nach Aussage von Dominik Fluri, Fusionskoordinator im Amt für Gemeinden, weniger weltanschauliche Unterschiede massgeblich als solche im Rahmen der politischen Rechte. So kennen Kirchgemeinden anders als die anderen beiden das Ausländerwahl- und -stimmrecht. In diesem Licht war die Abtrennung des bernischen Ortsteils Unterscheunen von der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Messen letztes Jahr zwar verständlich, aber keine Notwendigkeit. Das bekannteste Beispiel für kantonsübergreifende Einheit, historisch so gewachsen, bildet die reformierte Kirchgemeinde Oberwil bei Büren – benannt nach der einzigen Berner Partnerin im Reigen der Buchegg-Einheiten Bibern und Gossliwil, zusammen mit Lüterswil, Biezwil und Schnottwil. Wobei die drei letztgenannten Dörfer auf der Ebene ihrer Einwohnergemeinden unverbindliche Gespräche über eine mögliche gemeinsame Zukunft führen. Die Landkarte des Kantons Solothurn dürfte in den kommenden Jahren noch einiges an Veränderung erfahren. (dd)

Druck aufgrund steigender Professionalisierung

Dominik Fluri. zvg

Beim AGEM würde man eine Zunahme von Paar- und Gruppenbildungen (Grossfusionen analog zur Gemeinde Buchegg) begrüssen. Fluri sagt:

«Besonders im Niederamt und im Schwarzbubenland hat sich in den letzten Jahren, abgesehen von Stüsslingen-Rohr, nicht viel bewegt. Da gibt es viel Potenzial, um Synergien zu nutzen.»

Grundsätzlich sieht Fluri durch die kleinräumige Struktur des Kantons Solothurn einiges an Druck auf den Gemeinden lasten. Druck, der in Zukunft mit der steigenden Professionalisierung und Spezialisierung der Aufgaben noch zunehmen dürfte. So hat sich in den letzten Jahren zum Beispiel die Buchhaltung als Fusionstreiber erwiesen. Konkret geht es dabei um die Umstellung der Rechnungslegung auf HRM 2, eine Aufgabe, die manche Bürgergemeinde an ihre Kapazitätsgrenze bringt.

Bei den politischen Räten steht ein Generationenwechsel an. Ausserdem: Hoch qualifizierte Angestellte machen einen Bogen um kleine Teilpensen. Oder sie ziehen, selbst wenn eine Arbeitsstelle die Existenz sichert, die Beschäftigung im Team einem einzelkämpferischen Aussenposten vor.

Je kleiner, desto kritischer, könnte man da sagen. Doch Fluri ist überzeugt, dass auch grosse Gemeinden, bis hin zu den Städten, gewinnen würden:

«Aus Sicht des Kantons sind grundsätzlich alle Gemeinden für Fusionen geeignet.»

Spannend wären nach seiner Einschätzung Fusionen in Funktionsräumen (Räume, die über Zweckverbände bereits zusammenarbeiten) respektive solche zwischen Kerngemeinden und Agglomeration. Was Letzteres angeht, ist die Erinnerung in der Agglomeration Solothurn an das gescheiterte Fünfer-Projekt vor fünf Jahren allerdings noch frisch.

Für neue Anläufe sprechen hingegen die Anforderungen des Raumplanungsgesetzes in Sachen «Verdichtung». Wer über den eigenen Siedlungsrand hinausblickt, kann sowohl grössere Bauten als auch grössere Naherholungszonen planen.

Besondere Anreize zur Heirat für die Kleinen

In Schillers «Glocke» ist der zweite Vers den Emotionen gewidmet: «Ob sich das Herz zum Herzen findet.» Bezogen auf die Solothurner Verhältnisse lässt sich das wie folgt umdichten: Ob sich die Kasse zur Kasse findet.

Denn pekuniäre Überlegungen spielen selbst dann eine Rolle, wenn alle Partner finanziell solid aufgestellt sind und nicht einer aufgrund einer Notlage bei solventen Nachbarn auf der Schwelle steht. Fluri drückt das so aus:

«Eine Gemeinde, die sich zu einem Zeitpunkt mit einer Vereinigung befasst, in welchem sie gut aufgestellt ist, hat auf der Brautschau ohne Druck offensichtlich die besseren Chancen, eine ebenfalls attraktive Partnerin zu finden.»

Gemäss Gemeindegesetz betragen die Fusionsbeiträge des Kantons für Einwohnergemeinden 100 Franken pro Einwohner. Bei strukturschwachen Gemeinden, präzisiert Fluri, könnten zusätzliche Beiträge gesprochen werden. Selbst auf dem Weg zur Einheitsgemeinde könne der Regierungsrat unter Umständen Projektkostenbeiträge sprechen.

Im Rahmen von Einwohnergemeindefusionen bildet die Besitzstandsgarantie im Finanz- und Lastenausgleich einen zusätzlichen Anreiz zur Heirat. Massgeblich für dessen Berechnung ist die Steuerkraft der Gemeinde (nicht zu verwechseln mit dem Steuerfuss). Dabei handelt es sich um das Verhältnis des Staatssteueraufkommens zur Einwohnerzahl der Gemeinde. Daraus berechnet sich der Steuerkraftindex (SKI), das in Prozenten ausgedrückte Verhältnis der Gemeindesteuerkraft zur Steuerkraft des Kantons.

Der Durchschnitt der Einwohnergemeinden liegt bei 100 Punkten, und sobald eine Gemeinde beim SKI unter 100 liegt, hat sie Anspruch auf diese Besitzstandsgarantie.

Einfach gesagt heisst das: Eine Gemeinde mit tiefer Steuerkraft kann bei der Fusion nur gewinnen. Das hat die Gemeindeheirat Schillers Gedicht voraus: Das Ende dort ist «lange Reu’».