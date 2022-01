25 Millionen Franken für die Solothurner Spitäler: Q&A

Kanton Solothurn 25 Millionen Franken für die Solothurner Spitäler: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmungsvorlage Die Volksabstimmung über die Abgeltung der pandemiebedingten Ausfälle und Mehrkosten am 13. Februar dürfte nicht die letzte sein. Urs Moser Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Einblick in das Bürgerspital Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Das Solothurner Stimmvolk hat am 13. Februar über einen Kredit von 25 Millionen zu befinden. Mit dem Geld sollen die Spitäler für pandemiebedingte Ertragsausfälle und Mehrkosten entschädigt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmungsvorlage.

Der Bundesrat verpflichtete im Frühjahr 2020 Gesundheitseinrichtungen, auf nicht zwingend notwendige Untersuchungen, Therapien und Eingriffe zu verzichten. In der zweiten Pandemiewelle ab November 2020 erliess auch der Kanton Vorgaben. Die Solothurner Spitäler AG soH wurde erneut angewiesen, elektive (aufschiebbare, nicht notfallmässige) Behandlungen und Operationen zu reduzieren, um genügend Kapazitäten für die Behandlung von Covid-Patienten sicherzustellen.

Die Privatkliniken Pallas und Obach mussten dem Kantonsspital Olten und dem Bürgerspital Solothurn personelle Ressourcen zur Verfügung stellen. Durch die behördlichen Anordnungen verzeichneten die Spitäler Ertragsausfälle und Mehrkosten etwa für zusätzliches Personal und die Umsetzung von Schutzkonzepten. Dafür sollen sie entschädigt werden.

Die diversen Vorgaben wurden zwar auf der Grundlage des eidgenössischen Epidemiengesetzes erlassen. Dort ist aber nicht geregelt, wer die finanziellen Folgen dieser Vorgaben tragen muss. Der Regierungsrat hat entsprechend interveniert, die Chancen, dass sich der Bund und/oder die Krankenversicherer beteiligen, stehen aber schlecht.

Da die Kantone für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung zuständig sind, kommen aktuell nur sie für die Finanzierung in Frage und stehen in der Pflicht. Sollte man doch noch eine Kostenbeteiligung von Bund und/oder Krankenkassen erreichen, würde dieses Geld in die Staatskasse fliessen.

Es geht um die für das Jahr 2020 definitiv ermittelten Ansprüche. Sie belaufen sich auf total 41,5 Millionen. Davon entfallen 35,5 Millionen auf die soH und 6 Millionen auf die Pallas Kliniken. Die Privatklinik Obach erhält keine Zahlungen, da sie die Ertragsausfälle von 1,3 Millionen während der ersten Welle über das ganze Jahr 2020 betrachtet wieder kompensieren konnte.

Nachdem das Stimmvolk bereits im April 2021 eine Akontozahlung von 16,2 Millionen gutgeheissen hat, verbleibt nun eine Schlusszahlung von 25,3 Millionen. Die Ansprüche wurden nach einem Finanzierungs- und Plausibilisierungsmodell des Spitalverbands H+ berechnet und von einer unabhängigen Revisionsstelle geprüft.

In die detaillierten Daten hatten aber nicht alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte Einblick, sie sind auch nicht in den Abstimmungsunterlagen enthalten. Das ist der Hauptgrund, weshalb die SVP als einzige Partei die Nein-Parole für die Abstimmung am 13. Februar beschlossen hat: Sie kritisiert mangelnde Transparenz. Inzwischen hat die Beauftragte für Information und Datenschutz in einem von SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann angestrengten Schlichtungsverfahren empfohlen, die Daten offenzulegen.

Im Finanzrecht wird unterschieden zwischen so genannten gebundenen und neuen Ausgaben. Der Regierungsrat ging für die erste Akontozahlung ursprünglich davon aus, dass es sich bei der Abgeltung um eine gebundene Ausgabe handelt, die weder dem obligatorischen noch dem fakultativen Referendum unterstellt ist. Dies, weil der Kanton für eine angemessene und wirtschaftlich tragbare medizinische Versorgung zu sorgen hat und die Umsetzung der entsprechenden verfassungsmässigen und gesetzlichen Vorgaben ohne Entschädigung der Ertragsausfälle gefährdet wäre.

Man liess sich aber eines Besseren belehren, es handelt sich um eine neue Ausgabe. Und eine solche ist eben dem obligatorischen Referendum unterstellt.

Tatsächlich ist mit weiteren Zahlungen zu rechnen. Der Regierungsrat hatte dem Parlament zunächst zwei Beschlüsse vorgelegt, die beide zusammen zur Abstimmung unterbreitet werden sollten: Neben der Schlusszahlung für 2020 von 25 Millionen einen Verpflichtungskredit von 45 Millionen für die Abgeltung von Ertragsausfällen und Mehrkosten in den Jahren 2021 und 2022. Inklusive den bereits im vergangenen April gutgeheissenen 16,2 Millionen wären das also total 86,5 Millionen für die Spitäler.

Der Kantonsrat blockte das dann aber nach dem Motto «keine Blankoschecks» ab. Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass das Stimmvolk mindestens noch ein weiteres Mal oder auch noch zweimal über eine Pandemieunterstützung für die Spitäler wird abstimmen müssen. Allerdings wurden aus dem Parlament auch Stimmen laut, dass man für diesen Fall erwarten dürfe, dass die Spitäler zumindest einen Selbstbehalt aus den eigenen Mitteln tragen, auch wenn es sich erwiesenermassen um pandemiebedingte Verluste handelt.

Ein eindeutiger Fall, möchte man meinen: Nachdem es nicht um «gebundene» Ausgaben auf der Basis eines klar gesetzlich verbindlichen Anspruchs geht, gäbe es bei einem negativen Volksentscheid auch definitiv kein Geld. Das zuständige Departement des Innern spricht auf Anfrage aber dennoch von einer «unklaren Situation», die bei einem negativen Volksentscheid neu beurteilt werden müsste.

Es könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilt werden, ob und mit welchen Chancen die Spitäler versuchen würden, Ansprüche auf gerichtlichem Weg geltend zu machen. Selbstredend ist man beim Kanton der Ansicht, dass die Ansprüche berechtigt sind.

