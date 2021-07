Jagdfähigkeitsausweis im Kanton Solothurn für 24 Absolventen

Kanton Solothurn 24 neue Jägerinnen und Jäger zugelassen Nach einem eineinhalb Jahre dauernden Lehrgang und den abschliessenden Prüfungen durften am Donnerstag auf Schloss Waldegg 4 Frauen und 20 Männer aus den Händen von Regierungsrätin Brigit Wyss den begehrten Jagdfähigkeitsausweis entgegennehmen. 01.07.2021, 19.00 Uhr

24 Jäger:innen durften in Solothurn den Jagdfähigkeitsausweis entgegennehmen (Symbolbild). Ennio Leanza / KEYSTONE

24 Absolventinnen und Absolventen wurden am Donnerstag anlässlich einer kleinen Feier auf Schloss Waldegg in Feldbrunnen neu im Kreise der aktiven Jägerinnen und Jäger aufgenommen. Regierungsrätin Brigit Wyss übergab die begehrten Jagdfähigkeitsausweise und würdigte die Prüfungsleistungen der 4 Frauen und 20 Männer.

Ebenfalls eingeladen waren die 24 Absolventinnen und Absolventen des vergangenen Jahres: Die Feierlichkeiten zu ihrem Abschluss waren aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht durchgeführt worden.

Die Jagdprüfung im Kanton Solothurn gliedert sich in einen praktischen und einen theoretischen Teil. Die Prüfungen wurden von einer zehnköpfigen, vom Regierungsrat eingesetzten, Jagdprüfungskommission abgenommen. Zur Prüfung zugelassen werden nur diejenigen Kandidat:innen, die während des Jagdlehrgangs auch hegerische Tätigkeiten zugunsten der Wildtiere und ihrer Lebensräume absolviert haben und sich auch darüber ausweisen können. An der praktischen Prüfung, die bereits im September des letzten Jahres durchgeführt wurde, mussten die Kandidat:innen einen Jagdparcour mit gestellten jagdlichen Situationen absolvieren, Distanzen schätzen, den sicheren Umgang mit der Jagdwaffe zeigen und ihre Schiessfertigkeit mit der Kugelbüchse und der Schrotflinte beweisen. In Theorie geprüft wurden die Fächer Wildtierbiologie, Wild und Umwelt, Jagdpraxis, Geschichte, Gesetz und Öffentlichkeitsarbeit. (sks)