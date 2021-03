Kanton «Als es losging, war es besonders schlimm»: Drei Mitarbeiter der Solothurner Spitäler schauen auf ein Jahr Corona-Pandemie zurück Am 6.3.2020 wurde die erste Person im Kanton Solothurn positiv auf das Coronavirus getestet. Seither ist das Personal in den Solothurner Spitälern gefordert. Eine Pflegefachfrau, eine Pflegeexpertin und ein Chefarzt erzählen, wie sie das vergangene Jahr erlebt haben. Rebekka Balzarini 06.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten



Michaela Moser ist Pflegeexpertin APN Intensivpflege, im Kantonsspital Olten. zvg

«Es ist wahnsinnig viel passiert im vergangenen Jahr, und ich habe sicher noch nicht alles geordnet. Wir haben ein Jahr hinter uns, in dem wir viel mit Ungewissheiten und Unsicherheiten leben mussten. Wir wussten nie, was auf uns zukommt.

Als es losging, war es besonders schlimm.

Wir hatten richtig Angst davor, was kommt, und ob wir das schaffen. Können wir den Anforderungen gerecht werden? Kann ich das, wenn so viele Patienten kommen? Und kann ich plötzlich Abstriche machen bei den Anforderungen, wie ich Patienten betreuen möchte und sollte? Diese Fragen haben uns beschäftigt.

Viel dazu beigetragen, dass wir es bisher gut überstanden haben, hat unser Teamgeist. Wenn man plötzlich zu viel Arbeit hatte, etwas nicht mehr wusste, oder etwas noch nie gemacht hat, dann gab es Unterstützung des Teams. Es war nie unangenehm und es wurde nicht ghässelet. So funktioniere ich gut. Zusätzlich spürten wir die Unterstützung von den Vorgesetzten und dass sie wollen, dass es uns gut geht.

Es gelang mir in der Zeit nicht immer, gut zu schlafen.

Manchmal bin ich aufgewacht und habe überlegt, wie viel ich am nächsten Tag vor mir habe. Was sich für mich stark manifestiert hat, auch mit der Intensivpflegeausbildung, ist, wie wenig wir in dieser Berufsgruppe sind, die die Intensivpflege beherrschen. Ich bin in der Schweiz gut vernetzt, und wir kennen das Problem voneinander, dass viele Stellen offen sind, weit vor Corona. Wir sind vielerorts quasi schon mit einem Manko in die Krise gestartet. Und wir spürten, wie nötig es wäre, dass wir mehr Ressourcen hätten.

Es wäre schön, wenn sich die Krankheitsfälle in den nächsten Wochen auf einem tiefen Niveau einpendeln würden. Ich wünsche mir als Intensivpflegende, dass wir wieder eine Normalität auf der Station haben, dass auch die Angehörigen wieder zu den Patienten kommen dürfen. Ich finde das wichtig für die Patienten.

Ein Fall ist mir besonders geblieben: Ein älterer Patient kam mit Covid-19 auf die Station. Seine Lunge konnte fast keinen Sauerstoff mehr aufnehmen, er war aber bei vollem Bewusstsein.

Er kam zu uns, und wir sahen, das ist ein Patient, dem wir nicht mehr helfen können. Das war ganz, ganz schwer auszuhalten.

Für alle, die ihn pflegten und behandelten. Er war voll da, Und wir wussten, wir haben nichts parat für ihn. Wir können ihm nicht helfen. Er ist verstorben, wir konnten es immerhin seinen Kindern ermöglichen, dass sie als Familie zu ihm gehen konnten, bevor er starb.»

28. Februar: Veranstaltungen mit 1'000 und mehr Personen dürfen nicht stattfinden und sind abzusagen. Für Veranstaltungen mit 100 bis 999 teilnehmenden Personen empfiehlt der Sonderstab Corona eine restriktive Risikoabwägung. Michel Lüthi Die ersten Spender mit Desinfektionsmittel werden aufgestellt. Hier beim Eingang zum Stadthaus Olten. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt 2.März: Nachdem ein Corona-Fall auf dem Waffenplatz in Wangen an der Aare auftaucht, kommen 13 Soldaten ins General-Wille-Haus in Hauenstein-Ifenthal in Quarantäne. Bruno Kissling, 10. März 2020 4.März: Die Untergrenze für Veranstaltungen wird nach einem Bundesentscheid von 100 auf 150 Personen angehoben. Solothurn will damit eine einheitliche Praxis in allen Kantonen ermöglichen. 6.März: Der Kanton Solothurn meldet den ersten bestätigten Coronafall. Es handelt sich um eine 53-jährige Frau. Keystone/EPA CDC/CDC HANDOUT 6.März: Das Solothurner Kammerorchester spielt ein Konzert ohne Publikum. Dieses kann die Musik online geniessen. Michel Lüthi 9.März: Der Kanton macht an einer Medienkonferenz klar: Die Ausbreitung soll verlangsamt werden, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Hanspeter Bärtschi 9.März: An den Schulen wird die Kampagne #Seifenboss gestartet. Diese soll das richtige Händewaschen auf spielerische Art und Weise vermitteln. zvg 10.März: Das Ärztezentrum in Balsthal baut einen Triage-Container vor dem Gebäude auf. Damit sollen Personen mit Corona-Verdacht nicht im gleichen Warte- und Behandlungsraum mit anderen Patienten sitzen. Bruno Kissling 12.März: Die Solothurner Spitäler schränken die Besuche ein. Ab dem 13.März überwachen Zivilschützer den Einlass. TeleM1 13.März: Bund und Kanton informieren: Die Schulen bleiben ab 16.März (vorerst bis Sonntag, 19. April) geschlossen. Es wird eine Heimschulung organisiert. Es gibt zu diesem Zeitpunkt zehn bestätigte Fälle im Kanton Solothurn. Tom Ulrich Zudem ist es ab dem 16.März verboten, Personen in Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen zu besuchen. Keystone 15.März: Der Kanton schliesst auf den 17.März hin Kindertagesstätten und Horte. Die Betreuungsinstitutionen dürfen nur noch ein Notprogramm aufrechterhalten. Thomas Ulrich 16.März: Lukas Fenner (Kantonsarzt), Susanne Schaffner (Vorsteherin Departement des Innern) und Brigit Wyss (Vorsteherin Volkswirtschaftsdepartement) informieren an einer Medienkonferenz über den vom Bund entschiedenen Lockdown. Details dazu sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Es sind aktuell 19 positive Covid-19 Fälle bekannt. Hansjörg Sahli Coronavirus im Kanton Solothurn – der Überblick Hanspeter Bärtschi Bars und Restaurants dürfen nur Take-Away anbieten. Hanspeter Bärtschi 19.März: Der Kanton hat eine neue Corona-Website aufgebaut und sucht Gesundheitspersonal, das bei Bedarf eingesetzt werden kann. © Helmut Fohringer/Keystone 23.März: Das erste Todesopfer im Kanton wird gemeldet. Ein 90-jähriger an Covid-19 erkrankter Mann starb im Spital. Hanspeter Bärtschi 23.März: Der Regierungsrat hat einen 10-Millionen-Überbrückungsfonds geschaffen, um Selbständigerwerbenden Soforthilfe leisten zu können. Keystone 25.März: Die seit Jahren leer stehenden Gebäude auf dem Allerheiligenberg oberhalb von Hägendorf werden für Coronapatienten aus Alters und Pflegeheimen vorbereitet. Bruno Kissling 26.März: Region Solothurn Tourismus startet eine Krimi-Geschichte zum Mitschreiben. Am Schluss wird sie 22 Teile umfassen. Andreas Kaufmann 30.März: Das Ärztezentrum Biberist nimmt eine Covid-19-Abklärungsstation in Betrieb. Rahel Meier 20.April: Das Alterszentrum Baumgarten bietet als erstes im Kanton eine Besucherbox an. Hier können sich Besucher und Heimbewohner sehen und sprechen. 23.April: Auf dem Marktplatz in Grenchen wird ein Alkoholverbot eingeführt. Andreas Toggweiler 24. April: Der Kanton startet die Kampagne «Zäme uf Distanz», um die Bevölkerung zum Durchhalten zu motivieren. zvg 27. April: Gartencenter dürfen wie auch Blumenläden und körpernahe Berufe wieder öffnen. Bei der Landi Wangen stehen schon früh Kunden an. Bruno Kissling 29.April: Bei der Abstimmung von «Support Your Hero» schaffen es die App «viRace» und die Spirituosenproduktion von «Cafébar Barock» auf die Plätze 2 und 4 von 5 Teilnehmern. Knapp 26'000 Franken gehen an running.COACH» aus Olten. Die Solothurner Bar erhält gute 14‘000. zvg/ldu 5./6.Mai: Nachdem die März-Session ausgefallen ist, findet die Mai-Session des Kantonsrats im Sportcenter CIS in Solothurn statt. Hanspeter Bärtschi 11.Mai: Die Schulen werden integral geöffnet. Händewaschen gehört mehrmals in den Schulalltag. Patrick Lüthy 11. Mai: Die Läden dürfen wieder öffnen. Hier herrscht Einbahn-Regime beim Eingang zur C&A-Filiale in Solothurn. Oliver Menge 11. Mai: Das Gesundheitsamt des Kantons Solothurn intensiviert das Contact Tracing mit einer neuen Softwarelösung und zusätzlichen personellen Ressourcen. Keystone Unter Auflagen dürfen seit dem 11. Mai im Amateurbereich wieder Trainingseinheiten stattfinden. Abklatschen und Umarmungen fehlten beim Training des Hockeyclub Olten. Bruno Kissling 15. Mai: In Grenchen findet der Wochenmarkt wieder statt. Ein richtig grosser Marktplatz im Stadtzentrum kann sich in Covid-19-Zeiten als Vorteil erweisen. Andreas Toggweiler 15. Mai: Die Kinder sind froh wieder in der Schule zu sein. Eines hat sich an allen Schulen gezeigt: Die neuen Massnahmen fordern von Lehrpersonen Zeit und Disziplin. Patrick Lüthy 14. Mai: Der Märet in Olten wird mit Vorsichtsmassnahmen und mehr Platz durchgeführt. Patrick Lüthy 16. Mai: Solothurn hat der Märet von der Altstadt auf den Schanzenplatz gewechselt. Michel Lüthi Ab Montag, 22. Juni 2020, werden die Massnahmen zur Bekämpfung des neuen Coronavirus weitgehend aufgehoben. Einzig Grossveranstaltungen bleiben bis Ende August verboten. Wolfgang Wagmann Damit haben auch wieder Restaurants offen, es gibt aber Ansteh-Bereiche und Sitzplatzpflicht für eine Konsumation. Zwischen den Tischen gelten 2-Meter-Abstände. Hans Peter Schläfli Einige Restaurants wie der Rathskeller "Chöbu" bauen an wegen Corona. Bruno Kissling Auch Sportclubs (hier HC Olten) dürfen unter besonderen Bedingungen wieder trainieren. Bruno Kissling 5.Mai: Mai-Session des Kantonsrats im CIS Solothurn. Der Kantonsratssaal bietet zu wenig Platz. Hanspeter Bärtschi 30.Juni: 1. Konzert im Konzertsaal Olten nach den Corona-Lockerungen durch den Bund. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Juli 2020: Nach einer Day-Dance-Event im Oltner Terminus müssen über 350 Personen in Quarantäne. Später kommt es zu einem weiteren grossen Quarantäne-Fall in Grenchen. Patrick Luethy 17. August: An den Kantonsschulen und Berufsbildungszentren gilt fortan eine Schutzmaskenppflicht. Patrick Lüthy 18. August: In Solothurn findet die Gemeindeversammlung mit Maskenpflicht statt. Hanspeter Bärtschi 28. August: Wegen Corona-Verdacht unter den Mitarbeitenden bleibt das Strandbad Olten geschlossen. Patrick Lüthy 1. September: Der Märet am Chästag Solothurn darf stattfinden. Hanspeter Bärtschi 1.September: Fortan gilt Maskenpflicht in Läden und Einkaufszentren. Hanspeter Bärtschi November: Das Corona-Testzentrum wird im Neubau des Bürgerspitals Solothurn in Betrieb genommen. Hanspeter Bärtschi Auch einige Apotheken im Kanton dürfen nun Schnelltests durchführen. Bruno Kissling 11.Dezember: Beim Kofmehl wird ein Screening Center eröffnet. Michel Lüthi Ab 12.Dezember wird eine Sperrstunde ab 19 Uhr für Restaurants eingeführt. Bruno Kissling 12. Dezember: Infolge Corona wird der Schulbetrieb in Egerkingen eingestellt. Kurz vor Weihnachten noch in anderen Schulen. Patrick Luethy Weihnachtsverkauf in Solothurn zu Coronazeiten. Ab dem 27.Dezember werden Läden und Märkte geschlossen. Hanspeter Bärtschi 4.Januar 2021: Das Impfzentrum in der Rythalle Solothurn wird eröffnet. Zvg / SZ Zuerst gibt es keine Bewilligung für die Skilifte. Ab dem 9.Januar 2021 dann aber schon. Nadine Schmid 15.Januar 2021: Am Rötzmatt 51 hat der Kanton Solothurn das Corona-Screening-Zentrum Olten eröffnet. Bruno Kissling 8. Februar 2021: Start des Corona-Impfzentrums in der Stadthalle Olten. Bruno Kissling 1.März 2021: Die Läden dürfen wieder öffnen. Bruno Kissling

Dr. med. Rein Jan Piso ist Chefinfektiologe der Solothurner Spitäler AG (soH) zvg

«Das vergangene Jahr war anstrengend. Wir hatten nur eine kleine Vorlaufzeit, um uns auf alles vorzubereiten. Als das Virus in China war, hat es uns noch nicht so bewegt. Mitte Januar wussten wir nicht, ob sich Covid-19 nicht doch noch wie die Sars-Pandemien davor eindämmen lässt.

Als es ausserhalb Chinas entdeckt wurde war uns aber klar, dass wir auf keine frühe Eindämmung hoffen können.

Wir hatten es mit einem neuen Virus zu tun, und wussten noch nicht, wie wir es behandeln müssen. Wir kannten die Vorsichtsmassnahmen für die Übertragung nicht.

Im Wochentakt gab es neue Richtlinien, die wir studiert und umgesetzt haben. Bis die ersten Patienten bei uns waren, wurde viel Arbeit geleistet in Bezug auf spitalhygienische Fragestellungen. Alles hing an der Infektiologie, internationale Regeln mussten auf die lokale Situation heruntergebrochen werden. Ich habe noch meinen Job ausserhalb von Corona. Ich arbeite 100 Prozent als Chefinfektiologe der Solothurner Spitäler, und ich habe eine Sprechstunde. Das lief parallel.

Wir mussten immer à jour sein, was in der Welt und der Schweiz läuft. Das wechselte schnell, up to date zu sein war ein grosser Aufwand. Es war schwer, herauszufiltern, was für uns relevant und neu ist. Und was schlecht gemacht und irrelevant ist.

Wir mussten eine Organisationsstruktur mit kurzen Wegen aufbauen. Normalerweise bin ich in den Spitalleitungssitzungen nicht dabei, auf einmal mehrmals pro Woche. Auch an Sitzungen mit dem Kanton nehme ich teil.

Für die Bewältigung einer Pandemie ist es wichtig, die Führungsorgane und Führungsleute regelmässig zusammenzubringen.

Die Zusammenarbeit war meistens sehr gut, auch bei uns in den Spitälern. Mein Spitalhygiene-Team hat sehr viel übernommen. Alle brachten ihre Ideen ein, auch die Verantwortlichen auf der Notfallstation.

Weil so viel geplant werden musste, war es in der ersten Welle für mich schwieriger, zur Ruhe zu kommen. Es mussten so viele Richtlinien erarbeitet werden, und gleichzeitig waren noch so viele Unsicherheiten da. Dazu hat jedes Spital eine eigene Auffassung davon, welche Richtlinien wie umgesetzt werden müssen. Ich habe mich streng an die Richtlinien der «Swissnoso» gehalten.

In der zweiten Welle war es für mich ruhiger.

Wir hatten zwar viel mehr Patienten, aber wir wussten bereits viel besser, wie wir sie behandeln können.

Was mir aktuell wichtig ist, wenn ich den öffentlichen Diskurs beobachte, ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Man soll diskutieren, und man soll hinterfragen. Es gibt aber Leute, die Entscheidungen treffen müssen.

Man muss nicht mit allem einverstanden sein, aber sich bewusst machen, dass alle das gleiche Ziel haben.

Der Bundesrat musste Schuhe anziehen, die wahrscheinlich niemand anders anziehen möchte. Aber kritisieren wollen ihn trotzdem alle.»

Tanja Cvetkovic ist Dipl. Pflegefachfrau und Berufsbildnerin im Bürgerspital Solothurn. Zvg

«Das Jahr 2020 war ein durchmischtes Jahr. Es war ein Gefühlschaos aus Ärger, Freude, körperlicher Anstrengung und Überanstrengung. Im vergangenen Frühling wussten wir nicht, auf was wir uns vorbereiten müssen.

Wir sahen die Bilder aus dem Tessin, aber im Kanton Solothurn war noch alles ruhig. Das war surreal.

Über die Ostertage wurde unsere Abteilung zur Covid-Abteilung. Den Menschen bei uns auf der Abteilung ging es nicht gut, und wir konnten sie nicht so betreuen, wie wir das in normalen Zeiten machen.

Die Zahl der Covid-Patienten nahm dann wieder ab, mit der Zeit hatten wir wieder mehr normale Patienten, plus Patienten mit Covid-Verdacht. Die Verlegungen waren anstrengend, wir mussten ganze Nachmittag lang Betten umherschieben.

Die zweite Welle kam wie angeschossen. Es hat uns voll erwischt.

Innerhalb von Tagen war die ganze Abteilung voll, von Tag zu Tag wurde der Aufwand grösser, das Personal wurde aber eingeplant wie an normalen Tagen.

Das haben wir gespürt. Am Abend war man übermüdet, genervt und gereizt. Ich fand es sehr schwierig, wenn Leute gesagt haben, dass es Corona nicht gibt. Und wir haben auf der Abteilung Patienten gesehen, denen es elend ging, die nicht wussten, ob sie essen oder lieber im Bett bleiben und atmen sollen.

Ich bin Berufsbildnerin und betreue zusätzlich Studierende. Sie wurden voll in diese Welle hineingeworfen. Zum Teil waren sie im ersten Lehrjahr, mit wenig Pflegeerfahrung auf der Akutstation, und es blieb fast keine Zeit, sie zu betreuen.

Wir haben nur geschaut, wie wir die Tage und Nächte durchstehen.

Das Hauptthema war schon die Anstrengung. Wir hatten sehr viel zu tun, vielen Patienten ging es schlecht. Wir rannten von Zimmer zu Zimmer, machten das Wichtigste und Nötigste. Was fehlte, waren die Gespräche mit den Patienten. Einmal 10 Minuten mit ihnen zu plaudern, gehört eigentlich dazu. Emotional haben wir auch viel mitgemacht.

Es gab traurige Fälle, wo man nichts machen kann. Gleichzeitig konnten wir ihre Angehörigen nicht wie sonst zu ihnen lassen. Das löste emotional viel aus, auch beim Personal.

Ich übe meinen Beruf gerade deshalb aus, dass ich mich fürsorglich und umsichtig um meine Patientinnen und Patienten kümmern kann und das war während der zweiten Welle nicht ausreichend möglich.

Ein Erlebnis ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Wir hatten eine ältere Dame auf der Abteilung, welche Privat angesteckt worden ist durch eine ebenfalls positiv getestete Person. Bei der Dame haben wir ein Eintritts-CT gemacht, und sahen Verschattungen auf der Lunge. Von Tag zu Tag hat sich die Situation verschlechtert, am vierten Tag sah man auf dem CT nichts mehr von der Lunge. Da war nur noch eine weisse Schicht, und kurze Zeit später ist die Patientin verstorben.

Als aufbauend habe ich den Zusammenhalt im Team in Erinnerung. Wir sind noch enger zusammengerückt in dieser Zeit und haben uns gegenseitig gestützt.

Wir fluchten, lachten und weinten zusammen.

Schön war auch die Wertschätzung, die wir von den Patientinnen und der Öffentlichkeit, die wir erfahren haben. Ich wünsche mir, dass diese Wertschätzung anhält und sich die Politik Gedanken macht darüber, wie die Zukunft der Pflegeberufe aussehen soll.

Was wir machen ist kein Job, es ist eine Berufung. Aber die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern, dass in schwierigen Situationen auch genug Personal da ist.»