Kandidatur Frei werdender Ständeratssitz: Der Solothurner SVP-Nationalrat Christian Imark erklärt im Interview, weshalb er sich für die Ständeratswahlen in Stellung bringt Es zeichnet sich ein hartes Rennen um den frei werdenden Solothurner Ständeratssitz von Roberto Zanetti (SP) ab. Dass auch die SVP Anspruch erheben würde, war klar. Jetzt steht fest: Ihr Kantonalpräsident und Nationalrat Christian Imark ist zur Kandidatur bereit. Urs Moser

Sieht sich als Pragmatiker, nicht als Ideologen: SVP-Nationalrat Christian Imark. Bruno Kissling

Die SVP nominiert am Donnerstag für die Nationalratswahlen – und Sie als Ständeratskandidat?

Christian Imark: Nein, das nicht. Wir lassen uns dafür noch etwas Zeit, die Nomination für die Ständeratswahlen wird im Januar stattfinden.

Aber Sie stehen als Kandidat zur Verfügung?

Das ist richtig. Die Parteigremien sind entsprechend informiert, dass ich gewillt bin, in den Ständeratswahlkampf zu steigen.

Dafür sind Sie ja auch zweifellos der parteiinterne Favorit, zumal Walter Wobmann seine politische Karriere beendet. Warum brauchten Sie doch relativ lange für den Entscheid?

Es bestand ja keine Eile. Einerseits stehe ich natürlich auch als Parteipräsident in einer gewissen Pflicht, anderseits ist es nicht so, dass nicht auch andere Varianten denkbar gewesen wären. Und obwohl der Rückzug von Roberto Zanetti absehbar war und keine Überraschung ist, besteht auch erst seit Kurzem Gewissheit über die Ausgangslage.

Heisst das ohne Vakanz wären Sie nicht angetreten?

Das habe ich nicht gesagt. Dass wir als SVP ins Rennen um einen Ständeratssitz steigen, war eigentlich immer klar. Natürlich stehen die Chancen bei einer Vakanz besser. Ob ich auch ohne Vakanz der Kandidat gewesen wäre? Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht.

Die SVP konnte im Kanton Solothurn noch nie eine Majorzwahl gewinnen. Woran liegts?

Die Hürden liegen bei Majorzwahlen nun einmal hoch, bei Ständeratswahlen mit nur zwei zu vergebenden Mandaten erst recht. Es braucht auch Glück, zum richtigen Zeitpunkt über die richtige Person am richtigen Ort zu verfügen.

Offensichtlich trauen Sie sich zu, die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt zu sein. Was macht Sie zu einem mehrheitsfähigen Kandidaten?

Mir geht es darum, was ich glaube in den Ständerat einbringen zu können. Ich habe in den letzten Jahren nicht nur Erfahrungen in der nationalen Politik, sondern auch im selbstständigen Unternehmertum gesammelt. Dieses Element fehlt im Ständerat manchmal etwas. Es hat dort viele ehemalige Regierungsräte, die sicher sehr gut wissen, wie man ein Gesetz schreibt, aber nicht immer den Blick für die konkreten Auswirkungen der politischen Entscheide im praktischen Alltag haben. Etwas mehr praktisches Unternehmertum und Pragmatismus im Ständerat würden guttun.

Und wie steht es mit dem Willen zum Kompromiss? Da gelten Sie ja nun nicht gerade als der, sagen wir mal Pflegeleichteste.

Es kommt immer auf die entsprechenden Vorlagen an. Ich habe für die SVP den Lead in der Energiekommission. Wenn aus dem Departement von Simonetta Sommaruga unrealistische Vorlagen kamen, bei denen wir von Anfang an quasi mit dem Rücken zu Wand standen, blieb halt gar nichts anderes übrig als alles zu bekämpfen. Aber wir haben im Parlament zum Beispiel mit der Solarinitiative oder auch mit der Optimierung der Förderpolitik gezeigt, dass auch in der Energiepolitik Lösungen möglich sind, hinter denen am Schluss 95 Prozent stehen können.

Ein Ständeratsmandat ist aufwendiger als das Nationalratsmandat. Wollen Sie Berufspolitiker werden?

Man hat im Ständerat mit nur 46 Mitgliedern mehr Kommissionsarbeit, das stimmt. Aber Berufspolitiker würde ich bei einem Wechsel sicher trotzdem nicht werden. Es gibt ja noch andere Mandate, wo man sich entlasten kann. Ich plane das kantonale Parteipräsidium nach den Wahlen 2024 abzugeben – unabhängig vom Ausgang der Ständeratswahlen. Das Präsidium der Solothurner Sektion des Nutzfahrzeugverbands Astag werde ich an der nächsten Generalversammlung abgeben.

Für die SP wird voraussichtlich Nationalrätin Franziska Roth und für die FDP mit einiger Wahrscheinlichkeit Regierungsrat Remo Ankli antreten. Er ist bei den Wählern sehr beliebt, wie die Resultate der Regierungswahlen zeigen. Das dürfte für Sie ein schwieriger Kampf werden.

Klar, Ständeratswahlen sind immer eine grosse Herausforderung. In so ein Amt gewählt zu werden soll ja auch kein Spaziergang sein. Wenn sich eine Vakanz ergibt, machen wir auf alle Fälle unseren Anspruch geltend, die Bevölkerung soll auswählen können.

Ihr Name fällt auch, wenn es um künftige Regierungsratswahlen geht. Könnte das noch einmal eine Option sein, wenn Sie nun in einer Majorzwahl unterliegen?

Solche Überlegungen mache ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nun wirklich noch nicht. Sollte sich eine Konstellation ergeben, wo sich die Frage stellt, müsste ich mir vor allem überlegen, ob ich einen Weg als Berufspolitiker einschlagen will. Bis jetzt stand das für mich nicht zur Diskussion. Es ist möglich, aber zu früh, um darüber zu diskutieren.

Was motiviert Sie jetzt, von der Grossen in die Kleine Kammer zu wechseln?

Vorweg: Die politische Arbeit würde für mich auch im Nationalrat spannend bleiben, ich würde zum Beispiel 2024 das Präsidium der Umwelt- und Energiekommission übernehmen. Aber am Wechsel würde mich die unterschiedliche Kultur im Ständerat reizen. Man arbeitet dort mehr über die Parteigrenzen hinweg an Lösungen, das würde mir liegen.

Sie haben die Energiepolitik angesprochen. Sie sind ein harter Kritiker der Energiestrategie, was läuft falsch?

Mit der Energiestrategie hat sich die Schweiz im Strombereich abhängiger vom Ausland gemacht. Wir haben das immer kritisiert, aber man nahm es bewusst in Kauf. Und jetzt, wo die Energie knapp ist, spüren wir die Auswirkungen: Wir haben massiv steigende Preise, brauchen Rettungsschirme und bauen mit Notrecht schmutzige Ölkraftwerke. Man wollte diese Risiken zu lange nicht wahrhaben.

Die Gegenseite sagt, das Problem ist nicht die Energiestrategie, sondern dass sie nicht umgesetzt wird – und dafür seien Leute wie Sie verantwortlich.

Richtig ist, dass es mit dem Ausbau neuer Energieträger zu langsam vorangeht. Hier gibt es keine Differenzen. Die Frage ist, wie kann man die Lücken kurz- und langfristig füllen. Ich wäre sofort dafür, bei der Dekarbonisierung schneller vorwärts zu machen, aber irgendwoher muss der Strom kommen, und dafür geht es im Moment zu wenig schnell vorwärts. Ironischerweise sind es mehrheitlich linke Kreise, die Ausbauprojekte seit Jahrzehnten blockieren.

Sie möchten auf den Entscheid zum Ausstieg aus der Kernenergie zurückkommen. Halten Sie das wirklich für realistisch und mehrheitsfähig?

Warum nicht, in Finnland sind die Grünen für die Kernenergie. Und die Schweizer Bevölkerung war immer sehr kernenergiefreundlich eingestellt. Das ist für mich keine ideologische, sondern eine technische Frage. Macht es wirklich mehr Sinn, Millionen Kubikmeter Beton für neue Staumauern sowie hunderttausende Solarpanels in die Alpen zu verfrachten und tausende Windräder aufzustellen, als auf kleinem Raum ein Kernkraftwerk zu erstellen, das kein CO2 ausstösst? Da bin ich skeptisch. Ich bin der Meinung, wir müssen alle zur Verfügung stehenden Energieträger am richtigen Ort und in der richtigen Menge einsetzen, um den massiv steigenden Bedarf decken zu können.

