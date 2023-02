Felix Wettstein soll für die Grünen den Ständeratssitz holen

Kampfwahl Solothurner Grüne nominieren Felix Wettstein für den Ständerat Der Nationalrat aus Olten obsiegte in geheimer Nominationswahl gegen Christof Schauwecker. Für die Partei ist das nicht zuletzt ein strategisches Manöver: Es geht darum, den Nationalratssitz zu retten. Christof Ramser Jetzt kommentieren 01.02.2023, 22.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Felix Wettstein will vom National- in den Ständerat wechseln. keystone

Am Schluss behielt die Erfahrung gegen die jüngere Generation die Oberhand. Mehrfach wurde an der Parteiversammlung der Grünen am Mittwoch in Olten betont, dass die parteiinterne Ausmarchung für die Ständeratskandidatur keine Generationenfrage sei.

Doch spätestens, als sich altgediente Parteigrössen wie Iris Schelbert und Barbara Wyss Flück für Felix Wettstein ins Zeug legten, zeichnete sich ab, was Parteipräsidentin Laura Gantenbein später am Abend verkündete: Eine «grosse Mehrheit» der 33 Stimmen ging an den Nationalrat. Christof Schauwecker, der seit 2017 im Kantonsrat sitzt, im Gemeinderat Solothurn politisierte und aktuell den Solothurner VCS präsidiert, war chancenlos.

Die Grünen seien die einzige Partei, die für die Nomination der Ständeratskandidatur eine Auswahl ermögliche, sagte Gantenbein. «So wollen wir mithelfen zu verhindern, dass der Kanton Solothurn zwei Bürgerliche nach Bern schickt.»

Aufwärtstrend der Grünen ist keine Selbstverständlichkeit mehr

Hintergrund ist wohl weniger eine grosse Chance auf einen der beiden Solothurner Sitze im «Stöckli», sondern eher die Rettung des Nationalratsmandats. Dieses hatten die Grünen zweimal nach nur einer Legislatur wieder verloren: 1995 mit Marguerite Misteli und 2011 mit der heutigen Regierungsrätin Brigit Wyss.

Der Aufwärtstrend für die Grünen sei nicht mehr selbstverständlich, sagte Iris Schelbert, Oltner Grüne der ersten Stunde. Nun gehe es vor allem darum, sich für die Wahlen bekannt zu machen. Bei aller Sympathie für die Jungen bleibe sie lieber auf der sicheren Seite. Auch Kantonsrätin Barbara Wyss Flück argumentierte strategisch: Eine Kandidatur des Nationalrats bringe mehr Schub.

Kantonsrat Daniel Urech verwies auf den regionalen Aspekt. Neben voraussichtlich zwei Ständeratskandidaturen aus Solothurn und zwei aus dem Schwarzbubenland komme Wettstein «aus dem richtigen Teil des Kantons» und sei in Olten stark vernetzt.

Wahl wäre eine Überraschung, sagt der Kandidat

Der frisch pensionierte Wettstein, er feierte kürzlich seinen 65. Geburtstag, sieht im frei werdenden Sitz von Roberto Zanetti eine einmalige Chance. Bereits vor vier Jahren hatte der frühere Dozent an der Hochschule für soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz für den Ständerat kandidiert. Im ersten Wahlgang landete der Oltner auf dem vierten Platz, hinter Pirmin Bischof (Mitte), Roberto Zanetti (SP) und Christian Imark (SVP), aber noch vor Stefan Nünlist (FDP). Zum zweiten Wahlgang trat er nicht mehr an.

Nun sei die Ausgangslage anders: «Meine Wahl wäre zwar eine Überraschung, aber sie ist erreichbar.» Im Ständerat wolle er sich für eine ökologisch sorgsame, sozial gerechte und weltweit faire Politik einsetzen. Auf die Frage nach der ersten Amtshandlung in der kleinen Kammer sagte Wettstein, dass er sich für die Kreislaufwirtschaft starkmachen wolle, also etwa für die Wiederverwertung von Baumaterial in der Baubranche.

Keine unterschiedlichen Meinungen gibt es bei den Grünen zu den zwei kantonalen Vorlagen vom 12. März. Zu den Abgeltungen für die Spitäler aufgrund der pandemiebedingten Ausfälle sagten die versammelten Parteimitglieder einstimmig Ja. Der Kanton habe Leistungen bestellt, also müsse er diese auch bezahlen, argumentierte Kantonsrätin Marlene Fischer. Ohne Gegenstimme fassten die Grünen auch die Ja-Parole zum Abbau von Schranken beim Staatsbeitrag für Gemeindefusionen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen