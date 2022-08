Justizfall Bundesgericht tritt nicht auf Beschwerde ein: Kinderschänder William W. wird definitiv verwahrt Das Solothurner Obergericht hatte Kinderschänder William W. vergangenen Herbst verwahrt. Auf dessen Beschwerde ist das Bundesgericht nun gar nicht erst eingetreten. Weil William W. Streit mit seinem Anwalt hatte – und weil die Einsprachefrist um fünf Tage verpasst wurde. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 24.08.2022, 15.43 Uhr

William W. vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen, wo die erstinstanzliche Verhandlung durchgeführt wurde. Bruno Kissling

Er schändete Kinder, wurde verurteilt und weggesperrt. Als er wieder auf freien Fuss kam, verging sich der unter dem Namen William W. schweizweit bekannt gewordene Kinderschänder erneut an Minderjährigen.

Der Fall sorgte im Kanton Solothurn für gewaltigen Wirbel. Denn es wurde bekannt, dass die Behörden wussten, dass William W. rückfallgefährdet war – und ihn trotzdem freigelassen hatten. Sogar externe Untersuchungen wurden deswegen durchgeführt. Diese entlasteten die Behörden aber: Damals habe es rechtlich gar keine Möglichkeit gegeben, William W. länger einzusperren.

Vergangenen November entschied nun das Solothurner Obergericht, den damals 48-Jährigen zu verwahren, ihn also für den Rest seines Lebens wegzusperren. Weil Therapien nichts bringen würden, und er nach abgesessener Gefängnisstrafe auch in Zukunft eine Gefahr für Kinder darstellen würde.

Gegen diesen Entscheid wehrte sich William W. vor Bundesgericht. Dieses hat nun in seinem Urteil vom 27. Juli, welches am Mittwoch veröffentlicht wurde, entschieden, gar nicht erst auf die Beschwerde einzutreten. Damit wurde vor dem höchsten Schweizer Gericht gar nicht erst diskutiert, wie gefährlich der Mann wirklich ist und ob eine solch drastische Massnahme tatsächlich gerechtfertigt ist.

Erste Einsprache war noch zu früh

Doch der Reihe nach: Am 15. November 2021 ordnete das Solothurner Obergericht die Verwahrung an. Bereits zwei Tage später wandte sich William W. ans Bundesgericht: Er sei von seinem Anwalt schlecht verteidigt worden, die Verhandlung vor Obergericht sei mit einem anderen Verteidiger zu wiederholen.

Damals informierte ihn das Bundesgericht, dass er zuerst die schriftliche Urteilsbegründung des Obergerichts abwarten müsse. Anschliessend habe er 30 Tage Zeit, Beschwerde einzulegen. Diese Urteilsbegründung folgte am 16. Februar. William W. hätte bis zum 18. März Zeit gehabt, sich zu wehren. Tatsächlich tat sein Anwalt dies an just jenem 18. März.

Doch das passte William W. gar nicht. Fünf Tage später, am 23. März, schrieb er persönlich ans Bundesgericht. Er kritisierte seinen Anwalt, dieser habe die Beschwerde ohne seine Vollmacht eingereicht. Und er wiederholte die Vorwürfe, ungenügend vertreten worden zu sein und forderte einen Freispruch.

Bundesgericht war William W. entgegengekommen

Nun begannen die Mühlen der Justiz zu mahlen. Tatsächlich kam das Bundesgericht William W. entgegen. Es wies ihn darauf hin, dass die Beschwerde des Anwalts ohne seine Vollmacht ungültig wäre, und dass alle anderen Eingaben seinerseits zu spät eingegangen seien.

Es bot ihm sogar an, dass er die Einsprache seines Anwalts nachträglich selbst unterschreiben könne, er sie damit für gültig erklären würde und er sich vor Bundesgericht selbst vertreten könne. Doch auch dies lehnte William W. ab. Er forderte, seine Beschwerde vom 23. März sei zu berücksichtigen.

Und so entschied das Bundesgericht, auf die Beschwerde des Anwalts wegen fehlender Vollmacht und auf die Beschwerde von William W. wegen verpasster Frist nicht einzutreten.

In der Lage, für seine Interessen einzustehen

Es sinnierte sogar noch, ob allenfalls William W. nicht in der Lage ist, verständlich zu machen, was er im Verfahren erreichen will. In diesem Fall könnte das Bundesgericht einen Anwalt bestellen, es bräuchte also gar keine Vollmacht.

Diese Bestimmung greife aber nur in aussergewöhnlichen Situationen, so das Bundesgericht, etwa bei einem Analphabeten. Die Vergangenheit zeige aber, dass William W. durchaus in der Lage sei, für seine Interessen einzustehen.

Damit ist die Verwahrung von William W. rechtskräftig. Ein Justizfall, der den Kanton Solothurn durchschüttelte wie kaum ein anderer, endet somit ziemlich abrupt – wegen einer um fünf Tage verpassten Frist.

