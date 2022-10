Solothurner bleibt in U-Haft, da er als Wiederholungstäter gilt

Justiz Untersuchungshaft hilft, Solothurner Wiederholungstäter zu stoppen Getürkte Rechnungen, Firmen ausgehöhlt: Sandro X. soll seit 2013 mehrere Millionen ergaunert haben. Vor Bundesgericht blitzte er nun mit der Forderung nach Freilassung ab. Urs Mathys Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Gutgläubige Gesellschaften haben dem mutmasslichen Betrüger fast eine Million Franken beschert. Manuela Jans

Die Masche war ebenso einfach wie plump – und zunächst erfolgreich: Über Jahre hinweg soll Sandro X. (Name erfunden) laut der Solothurner Staatsanwaltschaft diversen Firmen rechnungsähnliche Formulare im Betrag von 550 oder 560 Franken zugestellt haben. 1617 gutgläubige Gesellschaften bezahlten, womit eine Deliktsumme von gegen 900'000 Franken zusammenkam.

Nicht genug damit: Sandro X. soll acht von ihm geführte Gesellschaften systematisch ausgehöhlt und insgesamt mehr als 1,4 Millionen Franken beiseitegeschafft haben, was zu Konkurseröffnungen und zur Entlassung von Mitarbeitenden führte.

Die Strafverfolger listen weiter auf, dass Sandro X. zwischen Mai 2017 und März 2022 von diversen Gesellschaften einen Betrag von 4,6 Millionen Franken in bar bezogen habe, wobei der Verbleib dieser Gelder mangels Buchführung in den Gesellschaften ungeklärt sei.

Verfahren läuft seit 2013 – laufend neue Delikte

Seit 2013 führt die Staatsanwaltschaft eine umfangreiche Strafuntersuchung gegen Sandro X., in deren Verlauf immer wieder neue Delikte ans Licht kamen. Ihm werden unter anderem mehrfacher gewerbsmässiger Betrug, mehrfacher betrügerischer Konkurs und Pfändungsbetrug vorgeworfen und die mutmassliche Deliktsumme wird insgesamt auf mehrere Millionen Franken beziffert.

Dass sich Sandro X. bei seinem Tun auch von den gegen ihn laufenden Strafuntersuchungen nicht stören liess, kommt im mutmasslich jüngsten ihm vorgeworfenen Delikt zum Ausdruck: Im letzten Frühling stand die umfangreiche Strafuntersuchung vor dem Abschluss und die Staatsanwaltschaft lud Sandro X. auf den 8. März zur Schlusseinvernahme vor.

Doch kurz davor meldete sich eine mutmassliche weitere Geschädigte: Sie erstattete gegen den Mann Anzeige wegen Betrugs. Dieser habe sie im Zusammenhang mit dem angeblichen Umbau ihres Einfamilienhauses um eine Vorleistung von fast 124'000 Franken betrogen und damit an den Rand des Ruins gebracht.

Bundesgericht bestätigt Wiederholungsgefahr

In der Folge wurde Sandro X. nach der Schlusseinvernahme sogleich festgenommen und die von der Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft bewilligt. Entsprechend dehnten die Strafverfolger das Verfahren – einmal mehr – auf weitere Fälle des mehrfachen gewerbsmässigen Betrugs aus.

Gegen die zwischenzeitlich angeordnete erneute Verlängerung der Untersuchungshaft führte der Beschuldigte Beschwerde bis vor Bundesgericht. Zunächst mit Erfolg, verknurrte «Lausanne» doch das Solothurner Obergericht am 22. Juli dazu, als zwingende Vorbedingung der U-Haft-Verlängerung den besonderen Haftgrund der Wiederholungsgefahr zu prüfen und zu belegen.

Dies hat das Solothurner Obergericht inzwischen getan – und offensichtlich überzeugend. Denn das von Sandro X. erneut mit der Forderung nach sofortiger Entlassung aus der Untersuchungshaft angerufene Bundesgericht hat seine Beschwerde mit Urteil vom 22. September vollumfänglich abgewiesen.

Damit bestätigt das Bundesgericht, dass eine Wiederholungsgefahr besteht und dass die Untersuchungshaft für Sandro X. deshalb zu Recht verlängert worden sei.

Verhindern, dass sich der Prozess in die Länge zieht

Gerade der jüngste Betrugsfall bestätigt laut den höchsten Richtern und Richterinnen in Lausanne, dass «der Beschwerdeführer (mittlerweile) mutmasslich selbst vor schwerwiegenden und allenfalls gar existenzgefährdenden Vermögensdelikten gegenüber Privatpersonen nicht zurückschreckt». So sei zu befürchten, dass Sandro X. in Freiheit «problemlos Dritte als Strohpersonen einsetzen könnte und er dies mutmasslich auch bereits in der Vergangenheit getan habe».

Mit der verlängerten Untersuchungshaft könne also nicht zuletzt das Verfahren gegen Sandro X. bei der Solothurner Staatsanwaltschaft beschleunigt werden, «indem verhindert wird, dass sich der Strafprozess durch immer neue Delikte kompliziert und in die Länge zieht», argumentiert das Bundesgericht.

Weil Sandro X. geltend machen konnte, nicht über die erforderlichen Mittel zu verfügen, brummte ihm das Bundesgericht keine Gerichtskosten auf. Die Anwaltskosten seiner Vertreterin gehen zu Lasten des Staates. Es gilt die Unschuldsvermutung.

