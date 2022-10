Solothurner Wirtschaftsanwalt bleibt in Haft

Justiz Trotz Millionenkaution: Solothurner Wirtschaftsanwalt bleibt in Genfer Sicherheitshaft Der 72-Jährige soll seine zweite Ehefrau mit einem Kissen erstickt haben: Auch für das Bundesgericht scheint die Fluchtgefahr zu gross. Urs Mathys Jetzt kommentieren 17.10.2022, 14.01 Uhr

Das Berufungsverfahren zum vorgeworfenen Tötungsdelikt findet erneut in Genf statt. Keystone

Dass für einmal ein Genfer Kriminalfall auch in unseren Breitengraden interessiert, liegt an Person und Bekanntheit sowie an der Herkunft des Beschuldigten aus dem Kanton Solothurn: Der einflussreiche Wirtschaftsanwalt ist respektive war Verwaltungsrat mehrerer auch schweizweit tätiger renommierter Bau- und Immobilienfirmen. Zudem gehörte der 72-Jährige in führender Position einer Stiftung an, in der auch ehemalige Bundesräte sowie weitere illustre Mitglieder Einsitz nahmen.

Das Genfer Kriminalgericht sprach den Mann am 13. Mai dieses Jahres wegen vorsätzlicher Tötung seiner zweiten Ehefrau schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Obwohl der Beschuldigte stets seine Unschuld beteuerte, kamen die Richter zum Schluss, dass er Anfang 2016 in Genf seine schlafende Frau im Bett mit einem Kissen erstickt habe.

Eine 4,5 Zentimeter lange Daunenfeder, die bei der Obduktion in der Lunge der Verstorbenen gefunden worden war, Blutergüsse an ihren Armen sowie Blutreste ihres Mannes unter ihren Fingernägeln waren für das erstinstanzliche Kriminalgericht klare Indizien für einen unnatürlichen Tod. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Verurteilte noch im Gericht in Sicherheitshaft genommen.

Freilassung gegen Millionenkaution gefordert

Am 20. Juni wurde Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingereicht, verbunden mit der Forderung nach einem Freispruch vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung. Die Staatsanwaltschaft reagierte mit einer Anschlussberufung und fordert ihrerseits eine Straferhöhung auf 14 Jahre Haft. Die Verhandlung zum vorgeworfenen Tötungsdelikt in zweiter Instanz in Genf steht demnächst an.

So lange will der Beschuldigte aber nicht weiter in Sicherheitshaft verbringen: Seine Anwälte verlangten am 20. Juli dessen sofortige Freilassung. Die Hinterlegung seiner Ausweispapiere, die Beibehaltung der von ihm bereits hinterlegten Sicherheiten in der Höhe von 3,6 Millionen Franken (davon 2,9 Millionen von seinem Privatvermögen, der Rest von seinen Angehörigen) sowie die Stellung möglicher weiterer Sicherheiten in Millionenhöhe seien (unter anderem) Garant genug, dass sich der Mann der Justiz nicht entziehe und sich nicht ins Ausland absetze.

Der Antrag auf sofortige Freilassung wurde von der Genfer Berufungskammer abgewiesen, worauf postwendend der Weiterzug des Falles an das Bundesgericht erfolgte. Es bestehe keine ausreichende Fluchtgefahr, die eine weitere Inhaftierung des Beschuldigten bis zur Berufungsverhandlung rechtfertigen würde, argumentierten die Anwälte.

Millionenvermögen könnte zur Flucht verleiten

Doch das Bundesgericht weist die Beschwerde des Solothurners vollumfänglich ab und brummt ihm auch noch die Prozesskosten von 2000 Franken auf.

Es sei keineswegs willkürlich, dass die Vorinstanz die als Alternative zur Haft vorgeschlagene Kaution als nicht ausreichend bewertet habe. Im Falle, dass dessen Berufung abgewiesen werden sollte, stehe der Mann, der nur 57 Tage in Untersuchungshaft verbüsst hat, nämlich vor der Aussicht, einen Grossteil seiner letzten Jahre in Haft verbringen zu müssen, heisst es in den Erwägungen. Vor diesem Hintergrund sei es nicht auszuschliessen, «dass der Beschwerdeführer es vorzieht, die Schweiz zu verlassen».

Dazu ermutigen könnten ihn auch aus Sicht des Bundesgerichts seine beträchtlichen finanziellen Mittel. Im aktuellen Berufungsverfahren deklarierte der Solothurner ein Restvermögen von 4,7 Millionen Franken. In der ersten Instanz hatte er noch ein mobiles Vermögen von 12 Millionen sowie ein Immobilienvermögen von 15 Millionen Franken angegeben und erklärt, dass er unfreiwillig Mobilien- und Immobilienvermögen angehäuft habe. Nun hält das Bundesgericht dazu nicht ohne eine gewisse Süffisanz fest:

«Für einen erfahrenen Kaufmann mit Anwaltsausbildung mag ein solcher Irrtum verwundern. Er spielt aber keine Rolle.»

Auch bei zurückhaltender Rechnung verbleibe dem Mann ein verfügbares Guthaben von 1,8 Millionen Franken, dazu kämen die monatliche Rente von 3900 Franken sowie das beträchtliche Immobilienvermögen. Dies alles, so das Bundesgericht, «könnte ausreichen, ihm ein angenehmes Leben im Ausland zu ermöglichen und ihn nicht von der Flucht abzuhalten, um einer langen Freiheitsstrafe zu entgehen». Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Urteil 1B_427/2022

