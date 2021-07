Vergewaltiger muss nicht ins Gefängnis: Erhält Rabatt auf Strafe

Justiz Strafe auf Bewährung: Vergewaltiger muss nicht ins Gefängnis Vor Gericht gab am Mittwoch nicht nur der Fall, sondern auch die lange Verfahrensdauer zu reden. Es dauerte fast 10 Jahre, bis der heutig 50-jährige Täter verurteilt wurde. Hans Peter Schläfli 01.07.2021, 05.00 Uhr

Regelmässig dauern Strafverfahren im Kanton Solothurn sehr lange. Christian Beutler / KEYSTONE

Das Richteramt Solothurn-Lebern hat einen heutig 50-jährigen Mazedonier der Vergewaltigung und Freiheitsberaubung sowie des Betrugs und der Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Weil die Straftaten 2012 passiert sind, fiel die Strafe mit 23 Monaten Gefängnis auf Bewährung milde aus.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Egzon D.* seine Frau brutal mit einem Wischmob und einem Gurt verprügelt und sie danach während drei Tagen einsperrt hatte, damit sie nicht zum Arzt oder zur Polizei gehen konnte.

«Die Analyse der Aussagen des Opfers haben das Gericht zur Überzeugung gebracht, dass die geschilderten Erlebnisse tatsächlich so geschehen sind und dass Tatbestand der Freiheitsberaubung und der Vergewaltigung erfüllt wurde», sagte Amtsgerichtspräsident Yves Derendinger in der Urteilseröffnung.

Bei der anderen angeklagten Freiheitsberaubung wurde er aber freigesprochen. Als Egzon D. während einer Drogenorgie ohnmächtig wurde, sperrte er zwar im paranoiden Wahn die Rettungssanitäter ein, weil er glaubte, jemand wolle ihn umbringen. «Aufgrund des Gutachtens ist eine volle Schuldunfähigkeit erwiesen», sagte der Gerichtspräsident dazu.

Einen Schuldspruch gab es auch wegen Betrugs und Urkundenfälschung. «Die Arbeitsbestätigung entspracht offensichtlich nicht den tatsächlichen Verhältnissen, denn der Beschuldigte bezog in dieser Zeit Sozialhilfe», meinte das Gericht. Egzon D. hatte sich so bei der Migrosbank einen Kredit in der Höhe von 73’000 Franken erschwindelt, den er nicht zurückzahlen konnte.

Das Gericht nutzte den Ermessensspielraum

Das Gericht rechnete das Strafmass minuziös vor und kam in der Summe der Delikte auf eine Freiheitsstrafe von 39 Monaten. Dann kam die Subtraktion zum Zug: «Die Verletzung des Beschleunigungsgebotes, und dies in einem nicht geringen Ausmass, ist offensichtlich», erläuterte der Gerichtspräsident.

«Es gab zu viele Phasen, in denen die Staatsanwaltschaft unbegründet nichts unternahm.»

So gab es einen Rabatt von einem Drittel, womit noch 26 Monate Gefängnis übrig geblieben wären. «Das Strafbedürfnis der Gesellschaft ist vermindert, weil sich der Täter in den letzten Jahren wohlverhalten hat. Eine weitere Reduktion von drei Monaten liegt deshalb im Ermessen des Gerichtes», sagte Derendinger. Die verbleibenden 23 Monate wurden deshalb bedingt ausgesprochen und werden nicht vollzogen, sondern zur Bewährung ausgesetzt.

Staatsanwaltschaft und Gericht wollen schneller werden

Rekordverdächtige neun Jahre hatte es von der Anzeige der Straftat bis zur gestrigen Urteilseröffnung der ersten Instanz gedauert. «Verletzung des Beschleunigungsgebotes» nennt sich das im Fachjargon, wenn ein Strafverfahren derart lange verschleppt wird.

Schuld war in diesem Fall die Staatsanwaltschaft, wie Amtsgerichtspräsident Yves Derendinger anlässlich der öffentlichen Urteilsverkündung festhielt. «Lange Verfahrensdauern sind sowohl für die Opfer als auch für die Angeklagten unerfreulich», kommentiert Obergerichtspräsident Daniel Kiefer, der auch Vorsitzender der Gerichtsverwaltungskommission ist, die Ausgangslage.

«Auf die Dauer, bis die Anklageschrift erstellt und beim Gericht eingereicht wird, haben die Gerichte keinen Einfluss, die Staatsanwaltschaft arbeitet absolut unabhängig», sagt Kiefer. «Es gab aber auch Fälle, die zu lange bei den Gerichten liegen bleiben. Manchmal dauert es auch zu lange, bis das Gericht ein Urteil schriftlich begründet hat. Das sollte nicht so sein und die Gerichte wollen dieses Problem nicht verschweigen. Die gesetzliche Frist beträgt 60 Tage und wir bemühen uns, dass es in Zukunft zu weniger Überschreitungen dieser Frist kommen wird.»

Eine direkte Folge der Missachtung des Beschleunigungsgebotes sind Rabatte bei der Strafzumessung. Bei einer normalen Verfahrensdauer hätte der verurteilte Vergewaltiger über drei Jahre ins Gefängnis gemusst, nun wurden es noch 23 Monate auf Bewährung.

Massnahmen und mehr Personal

Das Gericht sei in der Vergangenheit aber über die Bücher gegangen, so Kiefer. Man habe eine Belastungs- und Organisationsanalyse erstellt. Mit einer Vereinheitlichung der Verfahrensabläufe werde nun eine Effizienzsteigerung erreicht. Ausserdem habe man neue Stellen beantragt.

In seiner Funktion als Oberstaatsanwalt ist Hansjürg Brodbeck für die Leitung der Solothurner Staatsanwaltschaft verantwortlich. Er bestätigt, dass es im Kanton Solothurn zu Verletzungen des Beschleunigungsgebots kommt. Die Fälle würden statistisch aber nicht erfasst.

«Die Behauptung, dass die Staatsanwaltschaft mit der Einhaltung des Beschleunigungsgebots überfordert sei, kann ich nicht bestätigen», schreibt Bodbeck weiter. «Die Staatsanwaltschaft war in früheren Jahren aufgrund der stetig ansteigenden Anforderungen überlastet. Diese Überlastung führte in etlichen Verfahren zu Verzögerungen.»

Im vergangenen Jahr habe die Staatsanwaltschaft deshalb mehr Personal eingestellt. Aus dem Umstand, dass im Jahr 2021 Strafverfahren zur gerichtlichen Beurteilung kommen, in welchen das Beschleunigungsgebot verletzt wurde, kann nicht der Schluss gezogen werden, die Staatsanwaltschaft sei auch jetzt noch überlastet.

*Name der Redaktion bekannt