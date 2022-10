Justiz Das Bundesgericht lässt keine Gerichtsschreiber als Oberrichter zu – nun muss der Solothurner Kantonsrat geplante Wahlen absagen Gerichtsschreiber können gemäss einem höchstrichterlichen Entscheid als Oberrichter nicht unabhängig sein. Das hat nun Konsequenzen für designierte Ersatzrichter im Kanton Solothurn. Für das überlastete Obergericht kommt dies ungelegen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zusammensetzung des Spruchkörpers am Obergericht wird eingeschränkt. Hanspeter Bärtschi

Dieser Entscheid des Bundesgerichts sorgt auf dem Solothurner Parkett für einigen Betrieb. Die Justizkommission des Kantonsrats muss aufgrund eines jüngst ergangenen Urteils des höchsten Gerichts auf einen Wahlvorschlag zurückkommen, den sie am 9. November dem Parlament unterbreiten wollte. Und am Mittwoch unterhielt sich die Geschäftsleitung des Obergerichts über die Konsequenzen des Entscheids.

Hintergrund ist ein Fall, der kürzlich am Zürcher Obergericht verhandelt wurde. Vergangenen Juni wurde ein mutmasslicher Wirtschaftskrimineller verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Dagegen legte der Mann Beschwerde ein. Seiner Meinung nach war das Gericht – anders als es die Bundesverfassung und die europäische Menschenrechtskonvention vorsehen – nicht unparteiisch, unvoreingenommen und unbefangen gewesen.

Das Obergericht muss sich erneut mit dem Fall befassen

Dem stimmte das Bundesgericht am 9. September zu. Denn am Entscheid des Zürcher Obergerichts beteiligt gewesen waren zwei Ersatzrichter, die hauptsächlich an derselben Kammer als Gerichtsschreiber arbeiten. Damit seien diese nicht unabhängig, kritisierte nun «Lausanne». Es bestehe eine «informelle Hierarchie», will heissen: Die freie Meinungsäusserung im Spruchkörper könnte behindert werden. Das Zürcher Obergericht muss sich nun ein weiteres Mal mit der Beschwerde gegen die Untersuchungshaft befassen.

Kantonsrat Daniel Urech, Präsident der Justizkommission. Bruno Kissling

«Dieser Bundesgerichtsentscheid hat natürlich einen Einfluss auf die Wahl», sagt Daniel Urech. Der Grüne präsidiert die Justizkommission im Kantonsrat und ist selbstständiger Rechtsanwalt und Notar. Die Kommission hatte nämlich mit Caroline Schenker und Simon Wiedmer zwei Personen für die Besetzung von Ersatzrichterstellen am Obergericht vorgeschlagen, die als Gerichtsschreiber tätig sind.

Nun habe man beschlossen, auf die Wahlempfehlungen zurückzukommen und diese in der nächsten Sitzung im November zusammen mit einer Stellungnahme des Obergerichts zu traktandieren. Urech sagt:

«Wir müssen uns überlegen und entscheiden, ob die Stellen neu ausgeschrieben werden.»

Vorwegnehmen könne er den Entscheid nicht, aber bereits jetzt steht fest: Die Wahlen können am 9. November nicht durchgeführt werden.

Bis jetzt sei es unbestritten gewesen, Gerichtsschreiber als Ersatzrichter zu wählen, auch gemäss der Interpretation des Obergerichts. Daran habe man sich bisher orientiert. «Ich gehe zudem nicht davon aus, dass dies in der Praxis bisher ein Problem dargestellt hat», sagt Urech. Aber natürlich respektiere man den Entscheid des Bundesgerichts. Institutionelle Bedenken seien ernst zu nehmen. Die Unabhängigkeit und die korrekte Zusammensetzung der Justiz gehörten zu den Pfeilern unserer Demokratie. Die betroffenen Personen würden per Brief informiert.

Berufliche Perspektiven werden eingeschränkt

Auch am Obergericht hat man den Bundesgerichtsentscheid zur Kenntnis genommen, wie Präsident Thomas Flückiger auf Anfrage sagt. Er verweist auf den Kantonsrat als Wahlbehörde. Doch wenn man künftig nicht mehr damit rechnen könne, Gerichtsschreiber als Ersatzrichter einzusetzen, habe dies durchaus Konsequenzen.

«Für uns war es bisher von grossem Nutzen, wenn ein Ersatzrichter die Erfahrungen aus seiner Haupttätigkeit einbringen konnte.»

Zudem schränke der Entscheid die beruflichen Perspektiven von Gerichtsschreibern ein, denen man bisher als Ersatzrichter mehr Verantwortung übertragen konnte. Die Praxis, dass Gerichtsschreiber auch als Ersatzrichter tätig sind, sei vor einigen Jahren eingeführt worden. Derzeit gibt es am Solothurner Obergericht eine Gerichtsschreiberin, die auch als Ersatzrichterin fungiert.

Bekanntlich wächst der Pendenzenberg auch am Obergericht und die Arbeitslast ist sehr hoch. Was bedeutet der Entscheid für die Personalsituation? «Die Situation ist sicher nicht ideal», sagt Flückiger. Durch die Verschiebung der Wahl bestünden drei Vakanzen nun länger als geplant. Allerdings stehe für das Gericht der langfristige Beitrag der Ersatzrichter im Vordergrund, insofern sei der Schaden nun nicht riesig. Dennoch:

«Für uns ist es wünschbar, wenn die Stellen innert nützlicher Frist besetzt werden.»

Thomas Flückiger teilt weiter mit, dass die Geschäftsleitung des Obergerichts den Einsatz als Ersatzrichter nur an jener Kammer als ausgeschlossen erachtet, an der die Person hauptberuflich als Gerichtsschreiber tätig ist. Da das Obergericht vier grosse Kammern umfasst (Zivilkammer, Strafkammer, Verwaltungsgericht, Versicherungsgericht), bestehe also weiterhin ein Einsatzfeld für Gerichtsschreiber, die als Ersatzrichter gewählt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen