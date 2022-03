Juradorf In Wiedlisbach ist ein «Dorf» für Menschen mit Demenz entstanden – Ein Rundgang Die erste Etappe des neuen Dorfes für Menschen mit Demenz in Wiedlisbach ist fertig. Nächste Woche ziehen die Bewohnerinnen und Bewohner ein. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 31.03.2022, 17.10 Uhr

Das Juradorf in Wiedlisbach. Zvg

Das Dahlia in Wiedlisbach durchläuft eine Wandlung. Das traditionelle Pflegeheim wird zum Juradorf, das speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zugeschnitten ist. Nun ist die erste Etappe abgeschlossen, nächste Woche dürfen die ersten Klienten aus dem Hochhaus in die Holzbauten umziehen.

Die beiden Häuser Malve und Wildrose wirken dank der Holzfassade heimelig und einladend. Würden sie auf dem normalen Mietwohnungsmarkt angeboten, wäre die Nachfrage vermutlich riesig. Die Umgebung ist hübsch gestaltet und die Wohnungen sind zweckmässig eingerichtet.

Und trotzdem ist alles ein wenig anders, eben weil auf die speziellen Bedürfnisse der Menschen mit Demenz zugeschnitten. Die schlichten Zimmer, die nach dem Umzug noch durch die Angehörigen der Klienten individuell gestaltet werden können, sind mit Spitalbetten ausgestattet, die Nasszonen behindertengerecht ausgelegt.

Auf dem Dorfplatz plätschert bereits der Brunnen und ein kleines Bistro gibt es auch. Unter den Dächern sind Nistgelegenheiten für Schwalben und Fledermäuse eingerichtet. Die Pfade durch die Gartenlandschaft führen alle wieder hierher zurück, damit sich die Bewohner nicht entscheiden müssen, ob sie nun links oder rechts gehen. Sie finden so oder so den Weg nach Hause.

Auch ein Dorfladen wurde eingerichtet

Das Konzept des Juradorfes ist bestechend: Menschen in Demenz können sich innerhalb der geschützten Pflegeinstitution frei und unabhängig bewegen. Im «Stock», dem denkmalgeschützten Bau aus dem Jahr 1829, ist bereits der kleine Dorfladen eingerichtet.

Es wurden Obstbäume gepflanzt, an denen man sich bedienen darf. Alle Einrichtungen sind so konzipiert, dass keine Unfälle passieren können und die Aussengrenzen sind geschlossen. Sollte also trotz allem jemand den Weg zurück in die eigene Wohngruppe nicht mehr finden, werden die Klienten abgeholt und durch ihre Betreuer ins Zuhause zurückbegleitet.

Das Juradorf orientiere sich an einem Pionierprojekt in Holland, das die Wiedlisbacher Verantwortlichen mehrfach besucht haben, erklärte Urs Lüthi, Delegierter des Verwaltungsrates, anlässlich der Medienpräsentation am Donnerstag das Konzept. Das Juradorf sei auf maximal 56 Klienten mit Demenz ausgerichtet. Acht Wohngruppen mit je sieben Bewohnerinnen und Bewohnern soll es am Ende geben.

So gut es geht, sollen die Menschen mit Demenz selber gewisse Aufgaben übernehmen, damit ihr Leben Strukturen erhält. «Einfache Dinge wie Teigwaren oder Kartoffelstock werden für das Mittagessen in den Küchen jeder Wohnung selber zubereitet, was schwieriger zu kochen ist, wird von der zentralen Küche geliefert.»

Das Hochhaus soll kleiner werden

Die erste Etappe kostete etwas mehr als 17 Millionen Franken, worin aber auch der Umzug des Landwirtschaftsbetriebs und einige Infrastrukturwerke enthalten seien, sagte Lüthi an der Pressekonferenz. Um die zweite Etappe des Juradorfes realisieren zu können, soll im Mai an der Delegiertenversammlung der 40 beteiligten Gemeinden ein Kredit von weiteren 10 Millionen Franken gesprochen werden.

Sobald alle Klienten aus dem Hochhaus ins Juradorf umgezogen sind, steht dann noch die Sanierung des in die Jahre gekommenen Betonbaus auf dem Programm. Dabei ist geplant, das Hochhaus um drei Stockwerke zu verkleinern, damit es besser ins Gesamtbild eines Juradorfes passt.

«Das neue Juradorf nimmt grundsätzlich alle Menschen mit Demenz auf, wobei die meisten aus dem Oberaargau und dem Kanton Solothurn kommen», sagte Urs Lüthi zum Einzugsgebiet der Institution. Um im Dahlia aufgenommen zu werden, müsse man nicht reich sein. Wenn die Kosten, die die Beiträge der Krankenkassen übersteigen, nicht vollständig durch die Klienten selber getragen werden können, kommen die Ergänzungsleistungen der AHV zum Tragen.

