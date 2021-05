Jura-Studium Vertreterin und Gewinnerin der Anklage – aber nur virtuell Die Solothurner Jura-Studentin Lena Lang hat beim «Vienna Moot Court» Silber gewonnen, dem grössten Wettbewerb dieser Art. Andri Morrissey 04.05.2021, 05.00 Uhr

Lena Lang studiert an der Universität Bern und kommt ursprünglich aus Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Internationale Wettkämpfe sind an Hochschulen weit verbreitet. Beim 28. «Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot» oder auch das «Vienna Moot Court» genannt, handelt es sich um eine gespielte Gerichtsverhandlung – die grösste ihrer Art weltweit.

Die Silbermedaille für die beste Klageschrift ging dabei an die Gruppe der Uni Bern. Mit dabei war auch die Solothurnerin Lena Lang. Ihre Gruppe mit Colin Andrew Fehlmann, Raphael Geissmann, Jan Heller, Elena Konvalina und Oliver Strässler gewann den zweiten Platz am virtuellen Anwalt-Wettkampf.

Lena Lang wirkt durch einige ihrer Charakterzüge bereits wie eine Anwältin. Sie ist selbstsicher, wortgewandt und wirkt generell wie eine Person, die sich dazu ausbildet, sich in einem Gerichtssaal gegen andere durchsetzen zu können. Ihre Aussagen sind durchdacht und sehr selten vom Thema abschweifend. Als strenge, kalte Anwältin kann sie aber definitiv nicht wahrgenommen werden. Das sei aber auch gut so, erklärt sie.

Die 24-Jährige hat eine starke Beziehung zu Solothurn. Vor dem Studium in Bern ging Lang in Solothurn an die Kantonsschule und besuchte die Pfadi. Als die erste Coronavirus-Welle über die Schweiz rollte, gründete sie mit einigen Freundin- nen die lokale Initiative «Gärn­gscheh Solothurn». Zusammen lieferten sie Lebensmittel und Einkäufe an Risikopatienten aus, die sich in Selbstisolation befanden.

Die Medaille kam überraschend

Lang freut sich über den Podestplatz. «Es ist sehr cool, wir hätten nie damit gerechnet», sagt sie. In diesem Jahr seien viele Schweizer Unis vertreten gewesen und viele hätten sich gut geschlagen. Es waren Gegner – Jura-Studentinnen und -Studenten – aus fast 380 Unis mit dabei, unter anderem aus renommierten Universitäten wie Harvard oder Columbia in den USA. Lang beschreibt den Event als die «Olympiade für Jura-Studenten».

Die «Moot» benötigt rigorose Vorbereitung. Zuerst müssen die Kandidaten eine Klageschrift um einen simulierten Klagefall um eine fiktive Firma oder Nation verfassen und anschliessend werden Wettbewerbe in Form von richterlichen Scheinverhandlungen an den mitstreitenden Unis durchgeführt. Die besten der 385 Gruppen müssen in Wien gegeneinander eine solche Scheinverhandlung durchführen, wie das bei Lena Langs Gruppe auch der Fall war.

Nur mussten diese Verhandlungen virtuell durchgeführt werden, aufgrund der Coronapandemie. «Wir hatten Glück, denn wir konnten uns zumindest im Team treffen», sagt Lena Lang. «Nach Wien konnten wir natürlich nicht.»

Den Podestplatz verdankt Lang ihrer wild durchmischten Gruppe. Jeder habe eine individuelle Stärke mitgebracht, die zur Integrität der Gruppe beigetragen habe, erklärt Lang. Dabei sei ihre Stärke die Gelassenheit, auch wenn das gegnerische Team, wie in einem Gerichtssaal, sie rechtlich in eine Ecke drängen wollte. Zugleich sei sie eine Art Moderatorin innerhalb der Gruppe gewesen, wie sie es selbst beschreibt.

Die Schlagabtausche hat die Gruppe im Vorfeld geübt. Ein Vorteil war die Distanz zu den Gegnern, da das Ganze virtuell stattgefunden hatte.

«Man kann sich denken: Die andere Person steht nicht im gleichen Raum. Sie ist Hunderte von Kilometern weit weg und kann dich nicht so heftig angreifen, wie wenn sie im gleichen Raum stehen würde»,

sagt Lang.

Selbstreflexion und Hinblick auf nächste «Moot»

Auch wenn ihre Gruppe auf dem Podest steht, ist Lena Lang selbstkritisch. «Am Anfang war mein Englisch nicht so fliessend und ich war sehr nervös», bemerkt sie. Die Ängste seien aber nur am Anfang ein Problem gewesen und die Sprache habe sich mit der Zeit verbessert. Teilweise verdankt Lang ihre schnelle Eingliederung auch ihren Teampartnern und deren Souveränität.

Trotz der langen Stunden an der Uni, die der Vorbereitung für den Wettkampf dienten, würde Lang nochmals antreten. Sie äussert sich enttäuscht, dass ihre Gruppe wegen der anhaltenden Pandemie nicht nach Wien reisen konnte. Sie hofft auch, dass die Kandidaten im nächsten Jahr diese Reise machen können. «Teilweise waren wir bis zwei Uhr morgens an der Uni und um acht Uhr schon wieder. Aber wenn man weiss, dass man dafür nach Wien an diesen Mega-Event gehen kann, ist das wie eine Belohnung.»

Ob bei einem allfälligen nächsten «Moot» ein neues Team um Lena Lang am «Vis-Moot» auch Gold gewinnen könnte? Lena Lang lacht und kann keine konkreten Verbesserungen an der Zusammenarbeit oder an der Vorbereitung nennen. «Es gehört auch eine grosse Portion Glück dazu. Ich würde alles mehr oder weniger gleich machen und hoffen, dass es wieder so gut funktioniert», sagt sie schmunzelnd.