Junges Theater Biel, Proben für Les Poèmes du Seeland am TOBS

TOBS «Ich möchte den Rahmen sprengen»: Regisseurin Isabelle Freymond über die neue Produktion «Poème du Seeland» Inklusiv, generationenübergreifend und zweisprachig: So arbeitet Regisseurin Isabelle Freymond am liebsten. Auch bei der neuesten Produktion des TOBS ist sie mit Herzblut dabei. Das spürt man bis auf den letzten Platz. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Regisseurin Isabelle Freymond bei der Arbeit mit dem Jungen Theater Biel. José R. Martinez

«Heute kommen zum ersten Mal alle zusammen: Die Technik, die Schauspielerinnen und Schauspieler, das Orchester, das Licht. Wir werden sehen, wie es wird», so Regisseurin Isabelle Freymond, die seit 2014 das Junge Theater Biel JTB leitet. Der Anlass: die erste Probe im Stadttheater Biel.

Für «Poème du Seeland», das letzte Stück der Saison, hat sie die Arme weit aufgespannt und sehr unterschiedliche Menschen zusammengeführt: Die 22 Kinder und Jugendliche des JTB und das Senior*innenorchester der Pro Senectute Biel mit seinem Leiter Herbert Schaad.

Der abtretende König von Solothurn und seine Dienerschaft: Das JTB probt für das Stück «Poème du Seeland». José R. Martinez

«Ihr seid so schön, zeigt euch!»

Hinter der Bühne herrscht reger Betrieb. Die Mitglieder des JTB schwatzen miteinander, Kostümbildnerin Dorothee Scheiffarth hilft in der Garderobe beim Umziehen. Die einen tragen Rüschenkragen, die anderen weite, graue Hosen. Was Kostüm ist und was nicht, wird auf den ersten Blick nicht ganz klar. Ausser bei der Königspudelin – so heisst die Figur, wie später zu erfahren ist. Ganz in Pink, von der Perücke bis zu den Stöckelschuhen, ist ihr visueller Auftritt grell bis schrullig. Irgendwie witzig, keineswegs aber platt.

Die Königspudelin (links) und der König «von und zu Solothurn». José R. Martinez

Isabelle Freymond ruft zum Warm-up. Eingespielt zischen die Schülerinnen und Schüler Laute in die Luft, wackeln mit Mund und Backen, fixieren ihren Blick in die Ferne. Sie lobt die Präsenz, die beim zweiten Mal zischen schon deutlich besser ist und erinnert daran, dass auf der Bühne alles, aber auch alles – «jedes Nasenpopeln, jede Unterhose aus der Pofalte holen» – sichtbar ist.

Der erste Durchlauf beginnt, Gino Rösselet, Assistent für diese Produktion, notiert, was Freymond ihm zuruft, wahrscheinlich auch anderes. Hier gilt es noch anzupassen, dort zu üben. «Ihr seid so schön, zeigt euch!», ruft sie aus dem Zuschauerraum auf die Bühne. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend.

Mehr als Regie

Während die sogenannte Solothurner Delegation aus dem Königreich Solothurn mit ihrer Königin Verena Müesli die Reise der Aare entlang nach Biel bestreitet und dabei mit allerlei Mythen und Legenden aufräumt – in märchenhaftem Sinne –, begleitet Freymond ihre Schauspielerinnen und Schauspieler. Nicht nur fachlich, auch emotional, menschlich. Und als sich Kaspar über das blendende Licht beklagt, weiss sie zu antworten. «Licht blendet auf der Bühne, das ist nun mal so. Damit müssen wir leben.»

Die Königin von Solothurn hat eine Schwäche für die Coupe Dänemark. José R. Martinez

Das Stück «Poème du Seeland» hat der Schriftsteller Rolf Hermann mit den Teilnehmenden zusammen erarbeitet und geschrieben. «Insofern ist die Premiere auch die Uraufführung», so Freymond. Ausgangspunkt seien Sagen und Legenden aus dem Seeland gewesen. «Es ist eine fiktive Geschichte, in die Elemente aus den Sagen eingeflochten sind.»

Über die Offenheit des Publikums und Inklusion in ihrer Theaterproduktion: Isabelle Freymond im Gespräch

Isabelle Freymond, Regisseurin und Leiterin des JTB. José R. Martinez

Frau Freymond, «Poème du Seeland» ist nicht Ihre erste inklusive, generationenübergreifende und zweisprachige Produktion. Was reizt Sie daran?

Ich probiere es immer wieder. Warum? Weil es mich berührt, wenn das Leben zusammenkommt. Ich lebe in einer zweisprachigen Stadt. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich will das in meine Kunst einfliessen lassen. Ich finde generationenübergreifende Projekte total wichtig, sie widerspiegeln das Leben, fördern das Verständnis, die Toleranz.

Was bedeutet Ihnen das Inklusive?

Warum alles separieren und kategorisieren? Ich finde es sehr reich, wenn man alle, auch Menschen mit Schwierigkeiten, zusammenbringt.

Nun sind aber die Schwierigkeiten in dieser Produktion nicht sichtbar. Wo liegen sie?

In «Poème du Seeland» ist niemand offensichtlich beeinträchtigt. Aber es nehmen einige Kinder und Jugendliche teil, die soziale und psychische Schwierigkeiten im Rucksack haben und die besondere Begleitung brauchen. Auch im Orchestergraben hat es Menschen mit Gehproblemen, mit Schwerhörigkeit, mit Sehbehinderungen.

Das Senior*innenorchester der Pro Senectute Biel mit Dirigent und Leiter Herbert Schaad. José R. Martinez

Und wie ist es für Sie, mit so unterschiedlichen Menschen zu arbeiten?

«Huere» schön. Weil sie alle wollen. Die Musikerinnen und Musiker des Senior*innenorchesters der Pro Senectute Biel sind zwischen 70 und 90 Jahre alt. Mit ihnen zusammen und den Kindern und Jugendlichen an ein und dem gleichen Projekt zu arbeiten, ist berührend.

Welches sind die Herausforderung dabei?

Es ist nicht einfach, mit einer solch grossen Spannweite an Teilnehmenden zu arbeiten. Da lege ich mir manchmal selber ein Ei. Klar könnte ich limitieren, im Alter, in der Anzahl Teilnehmenden.

Warum tun Sie das nicht?

Dann würde eine Teilnahme scheitern, an der Sprache, am Alter, am Geld. Zudem wird das schon oft genug gemacht. Ich möchte den Rahmen sprengen. Unter den Zuschauenden gibt es viele Menschen, die genau so etwas brauchen, gerade weil sie zum Teil nicht bereit sind für diese Offenheit. Ich will es probieren, will diese vorantreiben, auch wenn ich dafür kritisiert werde.

Von wem?

Vom Publikum zum Beispiel. Aber auch Schulen kritisieren. Ich höre nicht selten: «Wenn es zu offen ist, verstehen wir es nicht.» Es scheint eine Haltung zu geben, alles sofort begreifen zu wollen, die Antworten auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, alles einordnen zu können. Die Offenheit überfordert auch manche. Man dürfte sich eigentlich inspirieren lassen, von dem, was man auf der Bühne sieht. Von den Bildern und Klängen.

Isabelle Freymond mit dem JTB bei der Arbeit. José R. Martinez

Gibt es auch gesellschaftliche Gründe für Ihr Engagement?

Ich finde es total relevant und wichtig, all diese Menschen auf die Bühne zu bringen. Das sind wir. Das ist unsere Gesellschaft. Wir sind kunterbunt, mit allem, was wir haben. Der Perfektionismus, der sehr verbreitet ist, nimmt davon etwas weg. Mir ist es wichtig, dass eine Gesellschaft sich auf der Bühne wiedererkennt. In «Poème du Seeland» gibt es Momente, die man geniessen kann, auch wenn sie nicht perfekt sind.

Diesen bunten Strauss zusammenzuhalten, braucht bestimmt viel Kraft.

Für mich ist es ein Versuch zu zeigen: Die Arme öffnen tut nicht weh.

Was haben Sie nach dieser Produktion vor?

Ich kreiere immer gern mit anderen Kunstschaffenden zusammen. Für die nächste Saison ist eine Zusammenarbeit mit dem zeitgenössischen Komponisten François Cattin und dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule Biel geplant. Die Produktion heisst «Ô ... si la mer». Mehr sei hier noch nicht verraten.

