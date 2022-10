Solothurner Jugendliche fordern Politik als Pflichtfach

Jugendprojekt Zusammen an einem Tisch: Junge Solothurner fordern Politik als Pflichtfach und wollen mehr kulturellen Austausch Vom kantonalen Jugendparlament organisiert, bot ein Projekt zur Solothurner Migrationspolitik 14- bis 26-Jährigen einen Raum für Austausch und Aufklärung. Dabei stand die kantonale Asylpolitik zur Debatte. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 04.10.2022, 20.00 Uhr

Jugendliche diskutieren mit den Kantons- und Gemeinderäten Thomas Giger (SVP), Beat Späti (FDP), Hardy Jäggi (SP) und Angela Petiti (SP). Patrick Lüthy

Ein Projekt zur Verjüngung der Politik: Um ein besseres Verständnis für die kantonale Migrationspolitik zu vermitteln, gestaltete das Solothurner Jugendparlament am Montag einen Infotag zur Asylpolitik im Kanton. Ziel war es, junge Menschen mit den Problematiken der Migrationspolitik zu konfrontieren und ihren Ideen Gehör bei regionalen und lokalen Politikerinnen und Politikern zu verschaffen.

Dazu kamen vier Kantons- und Gemeinderäte ins Alte Spital in Solothurn, um nach intensiven Gruppenarbeiten die Anliegen und Ideen der Jugend anzuhören. So diente das Zusammentreffen als Grundlage für eine aufschlussreiche Debatte.

Einen ganzen Tag nahmen sich politisch interessierte und engagierte Jugendliche Zeit, um ihre Überlegungen und Anliegen den Behördenmitgliedern vorzustellen. Sie nahmen die Frage «Was ist Integration?» genauer unter die Lupe und tüftelten in zwei Gruppen jeweils an einer Idee, die sie initiativ auf kantonaler Ebene veröffentlichen und umsetzen wollen.

In einer einstündigen Debatte wechselten die Politiker in der Halbzeit den Tisch. So hatten beide Projektgruppen die Möglichkeit, mit allen offenen Ohren zu diskutieren, und erhielten Ratschläge, wenn es um die Umsetzung ging.

Die Jugendlichen diskutierten engagiert. Patrick Lüthy

Politik, Staat und Gesellschaft als zukünftiges Pflichtfach

Um politisches und gesellschaftliches Grundwissen und mehr transkulturelle Kompetenzen zu schaffen, sei eine Einführung des Pflichtfachs «Politik, Staat und Gesellschaft» ab der 7. Klasse nötig. Es soll in den Sekundarschulen jungen Menschen mehr Wissen über die Schweizer Staatskunde und Politik vermitteln, unter anderem um mehr Verständnis für die Mitmenschen zu schaffen und das Zusammenleben zu fördern.

Auf Flipcharts formulierten die Teilnehmenden ihre Ideen. Patrick Lüthy

Alle am Tisch Versammelten waren sich einig: Sie selbst erfuhren Aufklärung über Politik, Staat und Gesellschaft nur am Rande in der obligatorischen Schulzeit. So mussten sie sich mehrheitlich aus eigenem Interesse um ihre Bildung zu diesen Themen kümmern. Damit seien sie bei weitem nicht die Einzigen und das sei ein Problem.

Das solle mit dieser Initiative ins Gleichgewicht gebracht werden, denn politische, kulturelle und religiöse Wissenslücken scheinen oft zu Vorurteilen und Diskriminierungen gegen Migrantinnen und Migranten zu führen. Das sehen die Jugendlichen als grosse gesellschaftliche Problematik, welche durch mehr schulische Aufklärung angegangen und abgebaut werden könne.

Der 19-jährige Co-Präsident des Jugendparlaments, Tarik Boukhris, hat das Projekt mitorganisiert und sagt:

«Wir sind alle Teil einer grossen Gemeinschaft und haben die Chance, mit unserem Einsatz Grosses zu bewegen – das ist vielen Jugendlichen noch nicht klar.»

«Bildung hängt von der Lehrperson und der jeweiligen Schule ab und wird nicht überall gleich gehandhabt und daher tatsächlich auch nicht überall gleich vertieft», gab SVP-Kantonsrat Thomas Giger zu. Es sei aber ein prüfenswerter Vorschlag von den Jungen und er erkenne die Wichtigkeit darin. Er ergänzte:

«Wer will, kann sich über Sprache und Job integrieren und soll sich auch selbst einsetzen – und das soll auch aus Eigeninitiative eines Migranten passieren.»

Kantonsrat Thomas Giger (hinten) lauscht den Erläuterungen von Tarik Boukhris, Co-Präsident des Jugendparlaments. Patrick Lüthy

Giger sieht das als nationales Thema, das zwar kantonal angepackt werden könne, aber schweizweit im Gleichgewicht sein sollte. «Dabei sollte man nicht über Inhalt reden, sondern über die Form des Unterrichts.» Es sei wichtig, dass Verbindlichkeit in die Themen gebracht wird. So könnte es für die Lehrpersonen zukünftig ausgewählte Themen aus einem «Strauss» geben, an die sie sich alle halten müssen.

Die Solothurner SP-Gemeinderätin Angela Petiti, SP-Kantonsrat Hardy Jäggi und FDP-Kantonsrat Beat Späti waren sich einig, dass es empfehlenswert wäre, wenn dieser Vorschlag von einer neutralen Organisation käme, damit keine Parteipolitik entsteht.

Sprache ist der Schlüssel zur Integration

Der andere Teil der jungen Aktivisten setzt sich für Informations- und Partizipationsanlässe im Rahmen von Workshops ein. Diese seien hilfreich, um den Migrantinnen und Migranten die Sprache näherzubringen und um Räume zu schaffen, in denen die unterschiedlichsten Menschen und Kulturen aufeinandertreffen sowie Platz für Fragen und Anliegen besteht. Dies sei «Gold wert» für die Integration und die Vernetzung von Betroffenen.

Integrationsbeauftragte Michèle Anthony und Kantonsrat Beat Späti während der Debatte. Patrick Lüthy

Abschliessend ergänzte Expertin Michèle Anthony, Integrationsbeauftragte von Derendingen: «Die Dialoge, die an solchen Anlässen stattfinden, sind extrem wertvoll, um wichtige Themen, die unsere Jugendlichen beschäftigen, an die Öffentlichkeit zu tragen und dem Kanton näherzubringen.» Darum müsse man mehr junge Erwachsene dazu ermutigen, sich aktiv zu beteiligen, und ihr Interesse wecken, damit sie ihre Stimme einsetzen.

