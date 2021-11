Jugendpolittag Stimmrecht ab 16, sexuelle Orientierung und ÖV-Tickets – das beschäftigt die Solothurner Jugendlichen Warum dürfen wir nicht abstimmen? – Am 14. Solothurner Jugendpolittag diskutierten 99 Jugendliche aus dem Kanton Solothurn mit den Kantonsrätinnen und Kantonsräten über verschiedenste Themen. Daraus sollen Aufträge, Interpellationen und Vorstösse hervorgehen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Jugendpolittag Solothurn wurde in Gruppen über zehn Themenbereiche diskutiert. Tom Ulrich

Letztes Jahr blieben die Türen des Kantonsratssaals für die Jugendlichen pandemiebedingt geschlossen. Dieses Jahr öffneten sich seine Tore wieder für 99 politikinteressierte Jugendliche aus dem ganzen Kanton. Während acht Wochen wurden im Internet insgesamt 74 Anliegen gesammelt. Diese wurden in zehn Themenbereiche eingeteilt und von den Schülerinnen und Schülern am Mittwochmorgen in Gruppen diskutiert. Niculin Detreköy, Projektverantwortlicher vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente, sagt:

«Die Themen sind jedes Jahr sehr divers.»

Dieses Jahr sei ihm aber aufgefallen, dass mehr Anliegen zu den Themen Raumplanung und Landschaftsschutz angebracht wurden.

Gratis ÖV-Tickets und schnelleres Internet

Am Nachmittag stiessen 21 Kantonsrätinnen und Kantonsräte aus allen Fraktionen und Parteien zu den Jugendlichen dazu. In der hinteren Ecke des Kantonsratsaals wird über ÖV-Tickets diskutiert. Die Gruppe möchte Schülerabos, die bis zum 16. Lebensjahr vom Kanton finanziert werden. «Der Weg für euch wäre wohl über einen Volksauftrag», meint Kantonsrat Hardy Jäggi (SP). «Dazu braucht es Unterschriften: Die zu besorgen liegt an euch. Bei der Ausformulierung des Auftrags können wir aber helfen», erklärt Jäggi.

Gleich daneben ist man schon einen Schritt weiter. Philippe Ruf (SVP) und David Häner (FDP) haben sich mit ihrer Gruppe auf eine Interpellation geeignet. Die Jugendlichen haben das Bedürfnis nach einem schnelleren Internetzugang in der Schule. Die Idee ist nun, einen Entwurf mit Fragen zu erstellen, Recherche zum Thema zu betreiben und dann im Kantonsrat einzureichen. Ruf bietet an: «Wir können gerne einen Teams-Call machen und die Aufgaben untereinander verteilen.»

Im Konferenzzimmer wird über sexuelle Orientierung und Beratungsstellen gesprochen. Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Philippe Ruf bietet an, eine Interpellation zu entwerfen. Tom Ulrich Marlene Fischer (Grüne) und Werner Ruchti (SVP) diskutieren mit den Jugendlichen die Themen Abfall und Verschwendung. Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Diese Gruppe thematisiert kulturelle Angebote für Jugendliche. Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich

Im unteren Stockwerk ist die Gruppe mit dem Thema Gesellschaft noch mitten in der Diskussion. Es geht um die sexuelle Orientierung: Viele Jugendliche würden eine Anlaufstelle für ein verbindliches Gespräch vermissen – das habe die beliebte Netflixserie «Sex Education» anschaulich gezeigt. Wie genau diese Anlaufstelle aussehen soll, da scheiden sich die Geister.

Es brauche eine Schulpsychologin und einen Schulpsychologen, damit beide Geschlechter vertreten sind, meint eine Schülerin. Zudem würden viele nicht wissen, dass es Anlaufstellen gäbe – man müsse da mehr darauf aufmerksam machen. Eine andere Schülerin meint jedoch:

«Schulpsychologen sind keine gute Idee, die haben ja meistens nicht die gleichen Erfahrungen gemacht wie wir.»

«Ich glaube auch nicht, dass Schulpsychologen der richtige Weg sind», meint Kantonsrätin Stephanie Ritschard (SVP). Es brauche jemanden von ausserhalb und mutige junge Leute, die sich gegenseitig helfen.

«Das Klima ist ja ein grosses Thema im Moment. Warum dürfen wir darüber nicht abstimmen?» Diese Frage wirft ein Schüler aus der Themengruppe Schule in die Runde. Thema ist das Stimmrecht ab 16 Jahren. «Es wäre gut, um eine andere Perspektive einzubringen», meint Geremia Sommer. Die Jugendlichen würden andere Bereiche beachten als Erwachsene.

«Ich bin mir bewusst, dass ihr schon früher abstimmen wollt», sagt Kantonsrat Richard Aschberger dazu.

«Aber ihr müsstet dann über Dinge abstimmen, die euch noch nicht betreffen.»

Die Jüngeren würden aber mehr in die Zukunft blicken, als die älteren Generationen, kommt es ihm aus der Runde entgegen. Kantonsrat André Wyss (EVP) sieht für die Jugendlichen zwei Möglichkeiten: «Entweder ihr initiiert erneut eine Abstimmung oder ihr ändert die Vorlage ab. Zum Beispiel, dass man erst mal auf Gemeindeebene ab 16 abstimmen kann.»

Geremia Sommer und Andreas Kahvecioglu sind zum ersten Mal am Jugendpolittag dabei: «Wir sind politisch sehr interessiert», sagen die beiden. Sie hatten beide an der Diskussion über das Stimmrecht teilgenommen. «Es ist nicht schlecht gelaufen, wir haben gute Lösungen gefunden», meint Sommer. Falls es das Stimmrecht ab 16 schon geben würde, wären die beiden wohl unter den Ersten an der Urne.