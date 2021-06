Grenchenberg Mit Trockenmauern politische Mauern überwinden: Wie ein Schweizer Projekt Kulturen verbindet Bei vielen aktiven Konflikten auf der Welt spielen Mauern eine wichtige Rolle, sei es im Konflikt zwischen Israel und Palästina oder in Nordirland. Der Verein Naturkultur stellt mit dem Projekt «Building Walls Breaking Walls» ein Zeichen gegen die Bedeutung solcher Mauern. Andri Morrissey 10.06.2021, 20.24 Uhr

Lin Kaldian (links) aus Israel und Irina Mose aus Biel beim Trockensteinmauerbau auf dem Grenchenberg. Michel Lüthi

Auf dem Grenchenberg steht eine Trockenmauer, die sich an der Wandflue entlang zieht. Um der ganzen Mauer entlang zu laufen, braucht es gut zehn Minuten. Auf der anderen Seite der Mauer ist die 46-Meter-hohe Wandflue, ein hoher, eindrücklicher Abgrund. An der Mauer stehen mehrere junge Menschen zusammen und schlagen Steine in die Mauer ein. Sie reden Schweizerdeutsch, aber auch Arabisch, Hebräisch und Englisch.

Hier handelt es sich um das Lager «Building Walls Breaking Walls» vom Verein Naturkultur. Bei diesem Projekt wird während einer Woche eine Mauer gebaut von Menschen, die täglich mit Mauern in ihren Gemeinschaften leben müssen. In der Schweiz können sie sich austauschen, während sie daheim durch hohe Mauern voneinander getrennt leben.

Israelis und Palästinenser arbeiten zusammen

Lin Kaldian ist 19 Jahre alt und kommt aus Pardes Hanna-Karkur im Bezirk Haifa in Israel. «Für mich bedeutet dieses Projekt, auf andere Menschen und andere Kulturen zu treffen und herauszufinden, wie man zusammenleben kann. Zu dieser Zeit ist es in Israel nicht üblich, solche Möglichkeiten zu haben. Ich bin darum wirklich froh, dass ich hier bin», sagt Kaldian.

Auch für K* (Name geändert) ist das Projekt stark prägend. Der 18-jährige Palästinenser lebt im Osten Jerusalems, wo während des Ramadans erneut Krawalle ausbrachen.

«Wir haben eine Mauer in Jerusalem zwischen den Israelis und den Palästinensern. Diese Mauer hier oben ist ähnlich, nur mit einem anderen Zweck. Hier ist sie für die Sicherheit, dort dient sie der Angst»,

sagt K. «Die Mauern in Israel dienen nur dazu, Menschen auf rassistische Art und Weise zu trennen», fügt der 25-jährige R* (Name geändert), ebenfalls aus dem Osten Jerusalems, hinzu. Beide wollen ihren Namen nicht angeben, aus Angst vor Verfolgung in Israel.

Zuhause getrennt, in der Schweiz vereint

Bei einer solchen alltäglichen Trennung der Gemeinschaften sind alle froh, sich in der Schweiz ein bisschen näher kommen zu können. «Mit Palästinensern arbeiten wir nicht oft zusammen», sagt Lin Kaldian. «Es ist sehr interessant zu sehen, wie viel wir gemeinsam haben.»

O* ist ebenfalls vom Austausch begeistert, auch von dem mit den Teilnehmenden aus der Schweiz. «Man lernt Menschen aus anderen Kulturen kennen, die Art, wie sie arbeiten und wie sie mit Druck umgehen. Es ist eine neue Erfahrung, in dieser vielfältigen Gruppe zu sein.»

Irina Moser ist 18 Jahre alt und kommt aus Biel. Sie ist eine der wenigen , die Schweizerdeutsch spricht. Den Austausch schätzt Moser sehr, da er die eigenen gesellschaftlichen Privilegien in den Vordergrund rücken lässt. «Wir lernen hier sehr viel hier. Nicht nur über die Kulturen, sondern auch über andere Arten zu leben. Und da schätzt man andere Dinge hier mehr, weil man lernt, dass sie nicht selbstverständlich sind», sagt Moser.

Auf dem Jura scheint auch für Moser der Konflikt in Israel geografisch wie ideologisch weit weg zu sein. «Eigentlich merkt man gar nicht, dass dieser Konflikt existiert, wenn wir zusammen singen oder Spiele spielen. Eher wenn man allein mit Ihnen spricht, und die verschiedenen Seiten sieht, merkt man, dass da eine riesige Geschichte dahinter steckt und es ein sehr schwieriger Konflikt ist.»

Viel Liebe für die Landschaft

Auf allen Seiten herrscht Begeisterung für das Lager. Der Aufenthalt im Jura würden die Beteiligten aus dem israelischen Gebiet gerne wiederholen. «Es ist atemberaubend! Wir haben nicht diese Art von Aussicht oder Natur», sagt Kaldian. «Ich würde gerne mit meiner Familie zurückkommen und herumreisen. Ich mag diesen Ort wirklich», sagt K*.

Das Lager läuft bis am Sonntag, danach machen sich die Teilnehmenden auf die Heimreise. Es ist zu hoffen, dass durch den Bau der Trockenmauer auf dem Grenchenberg, mindestens eine positive Erinnerung an eine Mauer mit den Teilnehmenden mit nach Hause gehen wird.

«Wir wollen dem Berg etwas zurückgeben»

Oliver Schneitter ist Vereinsleiter der Organisation Naturkultur. Auf dem Grenchenberg ist er als Lagerleiter für «Breaking Walls Building Walls» tätig. Im Interview beantwortet er Fragen rund um das Projekt:

