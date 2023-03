Migros Aare: Jürg Marti, Leiter Real Estates, tritt zurück

Mittelland Er geht schon wieder: Jürg Marti, Immobilienchef bei der Migros Aare, hört nach einem Jahr auf Aus persönlichen Gründen verlässt Jürg Marti die Migros Aare. Die Nähe zum ehemaligen Geschäftsleiter Anton Gäumann habe jedoch keinen Einfluss auf den Rücktritt gehabt, sagt eine Sprecherin. Marti übernahm 2021 die Leitung eines Ressorts, das die Bereiche Bau- und Immobilien sowie strategische Expansion zusammenführte. Jetzt kommentieren 13.03.2023, 18.09 Uhr

Jürg Marti war langjähriger Gemeindepräsident von Steffisburg. Bild: zvg

Per Mai 2023 tritt er aus dem Unternehmen aus: Jürg Marti wird somit wenig mehr als ein Jahr bei der Migros Aare verbracht haben. Der Leiter Real Estates habe sich gemäss Mitteilung «aus persönlichen Gründen» und im Sinne einer Neuausrichtung entschieden, das Unternehmen zu verlassen.

2021 hatte der ehemalige langjährige Gemeindepräsident von Steffisburg (BE) die Leitung des Ressorts übernommen, das die Bereiche Bau- und Immobilien sowie strategische Expansion zusammenführte, erklärt auf Anfrage Pressesprecherin Andrea Bauer. Diese Neuorganisation geschah unter Anton Gäumann, dem ehemaligen Geschäftsleiter der Migros Aare.

Nähe des ehemaligen Migros-Chefs mit dem Lokalpolitiker

Die Nähe von Anton Gäumann zu Jürg Marti und zur Lokalpolitik von Steffisburg sorgte damals für Schlagzeilen . Als SVP-Gemeindepräsident hatte Marti Grossbauprojekte entscheidend vorangetrieben, bei denen auch die Migros stark beteiligt war. Anton Gäumann, der selber lange in Steffisburg wohnte und in den 1990er-Jahren in dessen Parlament die FDP vertrat, war auch persönlich an den Bauprojekten beteiligt.

Der Rücktritt und die kurzlebige Migros-Karriere von Jürg Marti hätten aber nichts mit dieser Geschichte zu tun, die ohnehin von den Medien etwas überspitzt formuliert worden sei, sagt Andrea Bauer. Die Geschäftsleitung bedaure den Austritt von Jürg Marti sehr, lässt sich Reto Sopranetti, aktueller Geschäftsleiter der Migros Aare, in der Mitteilung zitieren.

Ad interim wird der Bereich Real Estate von Mario Runco, Leiter Corporate Development, zusammen mit dem Leitungsteam Real Estate geführt. Die Stelle wird neu ausgeschrieben. (jod)