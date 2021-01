Jubiläumsjahr Pfahlbauten sind seit zehn Jahren Unesco-Welterbe – zwei Seen aus dem Kanton Solothurn sind auch auf der Liste Vor zehn Jahren wurden «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen» offiziell in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen. 111 Fundstellen sind darin enthalten; im Jubiläumsjahr 2021 finden dort spezielle Veranstaltungen statt. 28.01.2021, 13.36 Uhr

Vier kleinere Pfahlbau-Dörfer lagen am Burgäschisee – diese Aufnahme von 1944 zeigt die Überreste. Kantonsarchäologie Kanton Solothurn

2021 feiert die Archäologie ein Jubiläumsjahr der besonderen Sorte: Vor zehn Jahren wurden «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen» auf die UNESCO-Welterbeliste genommen. Es geht dabei um 111 Fundstellen in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien und der Schweiz. 56 Fundstellen befinden sich in der Schweiz; verteilt auf 15 Kantone. Sie befinden sich allesamt an kleinen und grossen Seen, einige davon auch in Mooren.