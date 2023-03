Solothurner FDP pflanzt Freiheitseiche in Bern

Jubiläum Solothurner FDP pflanzt in Bern die elfte und letzte «Freiheitseiche» Die Kantonalpartei feiert das 150-Jahr-Jubiläum mit einer besonderen Aktion: Zusammen mit Bundesrat Cassis wurde am Berner Eigerplatz ein Baum gepflanzt. Jetzt kommentieren 15.03.2023, 17.17 Uhr

Der Solothurner FDP-Präsident Stefan Nünlist und Bundesrat Ignazio Cassis pflanzen in Bern eine Freiheitseiche zvg

150 Jahre nach der Gründung des liberalen Vereins feiert die FDP des Kantons Solothurn dieses Jubiläum mit der Pflanzung einer Freiheitseiche in allen solothurnischen Bezirken.

Zum Abschluss pflanzte eine Schar Solothurner und Berner Freisinnige am Mittwoch in Bern im Beisein von Bundesrat Ignazio Cassis und Regierungsrat Remo Ankli die elfte und letzte Freiheitseiche im Andenken an das 150-Jahr-Jubiläum der Partei.

Laut Parteipräsident Stefan Nünlist steht die Eiche in am Eigerplatz in Bern «für all die Freiheit, den Fortschritt und den Gemeinsinn, der durch den Solothurner Freisinn nach Bern und in unseren Bundesstaat eingebracht wurde und wird». (szr)