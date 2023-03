Die Naturforschende Gesellschaft des Kantons Solothurn wird 200

Jubiläum Sie nimmt die Region unter der Lupe: Die Naturforschende Gesellschaft Kanton Solothurn wird 200 Jahre alt Im Jahr 1823 wurde die Naturforschende Gesellschaft des Kantons Solothurn gegründet. Was steckt hinter dem Verein mit dem langen Namen – ein Hobby-Verein, eine Naturschutzgruppierung? Nachgefragt beim Präsidenten Peter Flückiger, der sein Leben «der Natur verschrieben» hat. Noëlle Karpf Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

Peter Flückiger ist seit 2010 Präsident der Naturforschenden Gesellschaft Kanton Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Aus Liebe zu den «Wundern der Natur» und zum «Wohle der Kultur des Landes» hatte Franz Josef Hugi vor 200 Jahren einen Plan: Der gebürtige Grenchner, bekannt als Naturforscher, lud die neun Solothurner Mitglieder der damaligen Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft ein, mit ihm zusammen einen ähnlichen Verein ins Leben zu rufen, nun einfach auf kantonaler Ebene. Im Sommer 1823 fand die erste Sitzung statt. So wurde die Naturforschende Gesellschaft des Kantons Solothurn gegründet, als zehnte von heute 30 schweizweit bestehenden ähnlichen Vereinen.

Heute, 200 Jahre später, gehören der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Solothurn rund 270 Mitglieder an. Zu Anfangszeiten waren vor allem Apotheker, Ärzte und Theologen vertreten. Später kamen Lehrpersonen dazu. Und nun, im Jahr 2023, ist zum ersten Mal seit 160 Jahren kein Kanti-Lehrer Präsident.

Präsident und Verein mit der «Region im Fokus»

Peter Flückiger ist Leiter des Naturmuseums in Olten. «Ich habe mein ganzes Leben der Natur verschrieben», erzählt er in seinem Büro im Oltner Haus der Museen. In der Primarschule habe er die damaligen Fächer Heimat- und Naturkunde besonders gemocht. Im Rahmen seines späteren Biologiestudiums widmete er sich dem Vorkommen von Kleinsäugern im Gebiet des Obergösger Schachen.

Die Resultate dieser Seminararbeit wurden 1991 durch die Naturforschende Gesellschaft publiziert. Ein Jahr zuvor trat Flückiger dem Verein bei, war dann Vorstandsmitglied und später Co-Präsident. Seit 2010 präsidiert er den Verein. «Die Region im Fokus», beschreibt er seine Leidenschaft – und die Nische, welche die Naturforschende Gesellschaft abdecke.

Der Verein als Wissensspeicher des Kantons

Deren Arbeit lässt sich aus ihrem Namen herleiten: Es geht um die Erforschung der Natur im Kanton Solothurn. Dazu gehört einerseits eine sechsteilige Vortragsserie in den Wintermonaten. Jedes Jahr führt der Verein zudem eine Exkursion durch. 2017 waren laut Flückiger über 70 Personen, mit Lupen bewaffnet, in der Stadt Solothurn unterwegs, und erkundeten die dortige Flechtenlandschaft.

«Um die Natur zu entdecken, muss man nicht weit weg – direkt vor unserer Haustüre liegt so viel Spannendes.» Zuletzt veröffentlicht der Verein regelmässig Hefte mit naturwissenschaftlichen Themen aus dem Kanton Solothurn. «Mit unseren Mitteilungen mit Fokus auf den Kanton Solothurn decken wir etwas sehr Relevantes ab. Wir betreiben damit fast schon identitätsstiftende Arbeit», erklärt der Leiter des Naturmuseums Olten.

«Die Publikationen sind ein Generationenwerk, ein Speicher, in dem gesammeltes Wissen aus den letzten 200 Jahren über den Kanton Solothurn vorhanden ist.» Dieser Wissensspeicher wurde retrodigitalisiert – alle Ausgaben seit 1823 sind online zugänglich.

Aufgewertete Aareinsel und Weiher für Kröten

Die Naturforschende Gesellschaft ist keine Naturschutzgruppierung. Aber: Der Präsident des Vereins ist jeweils auch Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Albert Grütter-Schlatter; benannt nach einem früheren Kantonsoberförster und Mitglied der Gesellschaft.

Die Stiftung war etwa daran beteiligt, auf dem Areal Olten SüdWest Weiher zur Förderung der Geburtshelferkröte und der Kreuzkröte zu schaffen. Andere Beispiele für unterstützte Projekte sind die Aufwertung der Aareinsel von Altreu im Jahr 2015 oder die Besucherplattform für das Saurierdenkmal in Lommiswil von 1994. «Der Naturforschenden Gesellschaft liegt auch der Schutz der Natur am Herzen. Über die Stiftung können wir Naturschutzprojekte finanziell unterstützen», erklärt Flückiger die Verbindung zur Stiftung.

Diese gibt es seit 1976 – noch nicht so lange, wie die Naturforschende Gesellschaft des Kantons Solothurn, die diesen Montag, 20. März, ihren 200. Geburtstag in der Kantonsschule Solothurn feiert. Deren Erforschung des Kantons bleibt laut Präsident Flückiger auch in den kommenden Jahren relevant: angetrieben durch das Interesse an Naturwissenschaften, die Liebe zu Natur und Region und «Gwunder». Nicht unähnlich also der Motivation, die vor 200 Jahren zur Gründung der Gesellschaft geführt hat.

Lebensraum für das grosse Mausohr Von der aktuellen Ausgabe der Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Solothurn wurden Anfang März 600 Exemplare gedruckt: Nebst einem ausführlichen Rückblick zur Geschichte der Gesellschaft beinhaltet das Heft 45 etwa einen Artikel über das grosse Mausohr: Diese Fledermausart ist auf sogenannte Hallenwälder, das sind Wälder mit freiem Bodenzugang, angewiesen. Diese Wälder verschwinden in der Schweiz zusehends. 2016 wurden im Rahmen eines Projekts der Vogelwarte Sempach acht Waldstücke in der Nordwestschweiz, auch im Schwarzbubenland, aufgewertet. Das Ziel war die Förderung des Waldlaubsängers, eine Vogelart. Die Arbeit aus den aktuellen Mitteilungen geht der Frage nach, ob sich das Projekt auch positiv auf die Bestände des grossen Mausohrs ausgewirkt hat. Das Ergebnis: In den aufgewerteten Gebieten war eine rund sechsmal höhere Aktivität der Fledermäuse zu messen als in anderen Wäldern. Die Arbeit soll nachweisen, dass im Rahmen von Aufwertungsprojekten Synergien genutzt werden können – sprich mehrere Arten durch ein Projekt gefördert werden. Das sei wichtig, da oftmals kein Geld für mehrere Projekte vorhanden sei. (nka)