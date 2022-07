Rauschende Jubiläumsparty 20 Jahre Solheure in Solothurn

Jubiläum an der Aare Das Solheure feierte eine krachende Party zum 20. Geburtstag: Ein «Oldie» ist mittendrin Der Autor hat schon Fotos von der Eröffnung gemacht und das damals neue Lokal an der Aare zu seinem Wohnzimmer erklärt. Nach 20 Jahren ist er auch bei der Geburtstagsparty dabei. Was sich aus seiner Sicht verändert hat und was gleich geblieben ist. Oliver Menge Jetzt kommentieren 24.07.2022, 13.03 Uhr

Jubiläumsparty 20 Jahre Solheure chronologisch. Oliver Menge

Was kann einer erwarten, der vor 20 Jahren den Umbau des alten Schlachthauses fotografisch begleitete und für den das Solheure in den ersten Jahren quasi zum zweiten Wohnzimmer wurde? Nun, erst einmal, dass er an diesem Jubiläumsabend wahrscheinlich zu den ältesten Partygängern gehören wird. Und dass ihm vielleicht die eine oder andere Person aus jenen Zeiten über den Weg läuft. Beides sollte zutreffen.

Um 22.10 Uhr – die Kasse hat eben erst geöffnet – sitzen Barbara und Andreas aus Biberist auf dem Mürli draussen bei der Bar. Sie waren damals auch dabei, vor 20 Jahren, zwar nicht an der Eröffnung, aber sie waren regelmässige Solheure-Besucher in jener Zeit. «Im Solheure war’s immer cool, ein gemischtes Publikum, das gefällt uns, man hat viel Platz.»

Die beiden wollen sich überraschen lassen, was da auf sie zukommt heute Abend. Doch bis zum Schluss bleiben, das haben sie dann doch nicht vor. «Wir fahren morgen in die Ferien, und in unserem Alter wäre 4 Uhr in der Früh schon etwas spät, um nach Hause zu fahren.»

Zwei junge Frauen, Deborah und Melanie, sind zum ersten Mal hier. Die Oberaargauerinnen aus Langenthal wollten «mal was anderes sehen», andere Leute kennen lernen. Sie haben den Papis den Kinderhütedienst überlassen und finden es sehr gemütlich.

Wie kann das sein? Mit 29 respektive 28 noch nie im Solheure gewesen zu sein? «Wir haben auch ein paar Ausgangsmöglichkeiten in Langetu, aber mit den Kindern ist das halt auch etwas schwierig.» «Wobei, deine Kleine würde da grad mittanzen, nicht wahr?», sagt die eine – und beide lachen herzhaft. Sie geniessen ihren Mojito, es werde wohl nicht der letzte sein, heute Abend, sagen sie. «Aber zwischendurch immer wieder mal ein Wässerchen ...»

Das Solheure füllt sich mit der Zeit

Nach und nach füllt sich die Terrasse, drinnen legen zwei DJs abwechslungsweise auf. Für die beiden Solothurnerinnen Sevde und Seval ist das Solheure in der heutigen Zeit das zweite Wohnzimmer, vier bis fünf Mal pro Woche treffen sie hier ihre Kumpels. «Wir sind aus Solothurn und unterstützen das Solheure, das ist für uns eben Soledurn.» Sie waren vier respektive fünf Jahre alt, damals, vor 20 Jahren.

Auch ein paar Leute aus den alten Zeiten sind auszumachen, «hallo, wie geht’s, schon lange nicht mehr gesehen, nein, war auch schon lange nicht mehr hier, aber ist megacool ... Du musst mal wieder vorbeikommen, chli pläuderlen ...» Auch Leute, die selber früher Clubs in Solothurn und Umgebung betrieben haben, sind da, sie beobachten sozusagen inkognito – und finden's «lässig».

Ultrakurzer Video-Überblick. Oliver Menge

Irgendwann gegen 1 Uhr in der Früh sind Terrasse wie auch der Dancefloor voll, es gibt kaum mehr ein Durchkommen. Die Security am Eingang warnt: «Es ist heiss drin.» Die beiden muskulösen Männer sind das erste Mal seit Corona wieder hier am Arbeiten. Und freuen sich darüber, dass die Partyzeit jetzt endlich wieder losgeht.

Der DJ bringt groovige Dancebeats, das Publikum feiert ausgelassen. «I'm An English Man In New York» von Sting, in einer wirklich guten Dance-Version wird abgelöst vom immer wieder guten «Thrift Shop» von Macklemore, das Publikum singt lauthals mit.

Hinter der Bar gibt's viel zu tun

Draussen an der Bar ist der Geräuschpegel auch höher als noch vor ein paar Stunden. Die Stimmung ausgelassener, die Leute hinter der Bar haben alle Hände voll zu tun. Hier ein Mojito, da eine Runde Shots. Zwischendurch ein Bier oder ein Mineral – schliesslich ist man nicht hier, um sich zuzudröhnen, sondern um Spass zu haben.

Die Plätze auf dem Mürli sind alle besetzt, das Publikum sehr gemischt: Da ist die Gruppe von Jungs, alle in Schwingerhemden – ach ja, das Weissenstein-Schwinget war ja am gleichen Tag. Daneben eine Blondine, an der ein Schönheitschirurg viel, sehr viel verdient hat. Aber das hautenge und edle Stöffchen, das sie trägt, findet die Grenchnerin Isa wirklich toll. Sie ist mit dem Velo hergefahren und will noch lange nicht heim. Die aufgespritzte Blondine ist Minuten lang Gesprächsthema an ihrem Tisch.

Überhaupt haben sich Solothurns Party-People dem Anlass entsprechend gestylt: Viele Jungs zeigen in Muscleshirts, wie viel Zeit sie in Fitness- und Bodybuildingcentren verbracht haben. Die Mädels haben sich aufgebrezelt und jene, die eben aus den Sommerferien zurück sind oder oft in der Badi waren, tragen ihre Sonnenbräune mit Stolz.

Andere sitzen diskutierend, palavernd und lachend vor ihren Drinks und haben einfach gute Laune. «Machsch es Fötteli vo üs?» – auch in den heutigen Zeiten von Selfie und Tiktok immer noch eine häufige Frage an den Fotojourni. «Aber lieber nicht zusammen mit dieser hübschen Frau, sonst kriege ich Probleme» – auch daran hat sich über die Jahre nichts geändert.

Es gibt tatsächlich nicht so viele Unterschiede

Sehen und gesehen werden, das galt für einen Teil der Solheure-Gänger auch schon vor 20 Jahren. Wie damals gilt: Die Chance, jemandem zu begegnen, den man kennt, ist ziemlich gross.

Eine neue Generation hat das Solheure übernommen, eine, die zu einem grossen Teil vor 20 Jahren noch gar nicht geboren war oder noch in Strampelhöschen herumkrabbelte. Und doch hat sich gar nicht so viel geändert: Das Solheure ist immer noch ein Magnet für ein interessantes, durchmischtes Publikum.

Geschäftsführerin Sabrina Knittel ist zufrieden – etwa 600 Party-People sind da und haben viel Spass. Und der Oldie, der wieder mal im Ausgang war nach langer Pause, kann zufrieden feststellen: Das Solheure groovt und ist immer noch ein Ort, der zum zweiten Wohnzimmer werden kann.

