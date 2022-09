«J+S» wird 50 – das wird in Zuchwil gefeiert

«J+S» wird 50 «Unser Ziel ist es, möglichst viele Sportarten bekannt zu machen»: Der Solothurner Sportförderer will bereits bei den Kleinen die Lust auf Sport wecken Jugend und Sport (J+S) – das grösste Sportförderungsprojekt der Schweiz – feiert seinen 50. Geburtstag. Auch in der Region Solothurn ist ein grosses Fest geplant – und zwar am 17. September in Zuchwil. Pascal Bussmann von der Kantonalen Sportfachstelle ist hauptverantwortlich für die Organisation des Events. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pascal Bussmann auf der Terrasse des neuen Standorts der Kantonalen Sportfachstelle. Bruno Kissling

«Ich mag keinen Kaffee», erklärt Pascal Bussmann, während er auf der Terrasse des neuen Standorts der kantonalen Sportfachstelle sitzt – und es erstaunt irgendwie nicht, dass er eine Ovo trinkt.

Bussmann liebt und lebt den Sport in den unterschiedlichsten Facetten und Formen. Schon als Jugendlicher war er ein aktiver Sportler. Er nahm an den kantonalen Sportlagern teil, machte Leichtathletik und spielte Volleyball. Der gebürtige Hüniker ist nur knapp jünger als J+S – das grösste Sportförderungsprojekt der Schweiz wird 50 – nämlich 45 Jahre alt. Er arbeitet 50 Prozent als Primarlehrer in Kriegstetten und weitere 50 Prozent bei der kantonalen Sportfachstelle als Beauftragter für Bewegung und Sport.

Angebote an der HESO als Hütedienst missbraucht

Seine Hauptaufgabe bei der Sportfachstelle ist es, Kinder und Sport zusammenzuführen. Noch vor einigen Jahren war J+S mit einem grossen Angebot an der HESO vertreten. Doch irgendwann war der Auftritt dort zu gross, die Ressourcen zu klein und man merkte, dass das Angebot oft als «Kinderhütedienst» missbraucht wurde.

So suchte man neue Wege, um das breite Sportangebot den Kindern und Jugendlichen schmackhaft zu machen. Einerseits ist die Sportfachstelle mit Pumptracks im ganzen Kanton unterwegs, andererseits kann von Vereinen und Institutionen ein «So.fit»-Anhänger gemietet werden. Dieser ist gefüllt mit den unterschiedlichsten Spielgeräten.

Vor allem aber suchte man den Weg neu direkt über die Gemeinden und versuchte diese zu einem Schulsport-Angebot zu animieren. «Turnhallen stehen ausserhalb der Schulzeit oft leer. Es wäre doch schön und sinnvoll, wenn man diese mehr nutzen würde», erklärt er.

Und da kommt seine Tätigkeit als Lehrer ins Spiel. Nebst dem normalen Unterricht hat er im Schulkreis HOEK (Halten, Oekingen, Kriegstetten) ein Schulsportangebot auf die Beine gestellt, welches im Kanton Solothurn von den Dimensionen her einmalig ist. 45 Kurse sind aktuell im Angebot – und dieses wird von rund 450 Kindern regelmässig genutzt. Er selber hat mit seinen Schülern diverse ausserschulische Angebote gepflegt: «So habe ich mit den Fünftklässlern jeweils einen Ausflug ins Nidleloch geplant. Und dreimal bin ich mit einer Schulklasse mit dem Fahrrad über den Gotthard geradelt, und auch der Bodensee wurde schon auf zwei Rädern umrundet. Solche Aktivitäten wirken sehr verbindend.»

Im Zusammenhang mit dem Schulsport-Angebot in Gemeinden wird er immer wieder mit der Sorge konfrontiert, dass dieses Angebot in Konkurrenz zu den Vereinen stehe. «Das stimmt aber so nicht», erklärt Bussmann. Im Gegenteil: «Unser Ziel ist es, möglichst viele Sportarten bekannt zu machen. Das Angebot ist sozusagen ein Schnupperkurs und führt immer wieder dazu, dass bei einem bis anhin unsportlichen Kind plötzlich Interesse geweckt wird und dieses dann einem Sportverein beitritt. Der für die Kinder gewohnte Rahmen der Schule kann in Verbindung mit dem Sportangebot also ein Türöffner sein.»

Sportschnuppertag in Zuchwil

Auch beim Jubiläumsanlass nächste Woche steht das «Gluschtigmachen» im Vordergrund. So organisiert die kantonale Sportfachstelle zusammen mit Sportverbänden und -vereinen einen Schnuppertag im Sportzentrum Zuchwil. «Wir haben uns beim Angebot – mit einer Ausnahme – auf Randsportarten konzentriert», erklärt Bussmann. So reicht das Angebot von Synchronschwimmen über Disc-Golf bis hin zu Slackline und Lacrosse. Nicht zu den Randsportarten gehört Eishockey: «Aber die Teilnahme des EHC Zuchwil-Regio liegt aufgrund des Festortes auf der Hand.»

An Info-Ständen, aber auch mit verschiedenen Showblocks können sich die Sportvereine dem Publikum präsentieren. Zudem ist die Benutzung der ganzen Anlage – ausser Sauna und Wellnesspool – an diesem Tag gratis. Ein Verpflegungsstand lockt mit Preisen wie vor 50 Jahren.

Künftig regelmässige Polysport-Tage?

Auch wenn dieser Anlass eine einmalige Sache sein wird, so denkt Bussmann doch schon etwas weiter: «Ist das Interesse in Zuchwil gross, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man in Zukunft regelmässig einen Polysport-Tag organisieren könnte.»

Ihm ist es ein Anliegen, das grosse Angebot an Sportarten und -vereinen der Bevölkerung schmackhaft zu machen. Und darum ist seine Antwort auf die Frage, was für Wünsche er im Bereich Sportförderung noch hätte, eine klare: «Ich war als Student als Austauschschüler in den USA. Da hat Sport einen ganz anderen Stellenwert. Er ist fest mit den jeweiligen Schulen verbunden. Man trägt einheitliche Pullis und Shirts, es gibt Fangruppen, und Sportanlässe sind grosse Events. Die Schulen treten gemeinsam in eigenen Ligen gegeneinander an. So etwas fehlt mir hier manchmal.»

Jubiläumsfeier Samstag, 17. September, 10 bis 18 Uhr, Sportzentrum Zuchwil.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen