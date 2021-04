Journalismus «Für einen Volkswirtschaftler wie mich gibt es nichts Grösseres»: Neuer SRF Radio-Korrespondent für China ist ein Solothurner Auf ein Kaffee mit... Samuel Emch aus Hessigkofen. Ab Sommer 2022 berichtet er für Radio SRF aus China und Nordostasien. Ann-Kathrin Amstutz 24.04.2021, 05.00 Uhr

Ab nächstem Sommer berichtet er für Radio SRF aus China und Nordostasien: der gebürtige Hessigkofer Samuel Emch. Ann-Kathrin Amstutz

Es hätte genauso gut sein können, dass nicht Samuel Emch, sondern seine Frau einen Job im asiatischen Raum gefunden hätte. Dann wäre er sofort mitgegangen. Nun ist es umgekehrt: Sie begleitet ihn nach Shanghai, wo Emch ab Sommer 2022 den Posten als SRF Radio-Korrespondent für China und Nordostasien (Japan, Mongolei, Taiwan, Nord- und Südkorea) antreten wird. «Den Wunsch, in Asien zu wohnen und zu arbeiten, haben wir beide schon seit längerem verspürt», verrät Emch. Nun passt alles: Die Familie ist bereit, die Schweiz zu verlassen und für mindestens vier Jahre nach Asien auszuwandern.

Samuel Emch, in Hessigkofen aufgewachsen, zog es schon immer in die Ferne. Zu Kanti-Tagen war es das Austauschjahr in Neuseeland, während des Wirtschaftsstudiums ein Erasmus-Semester in Schweden, dann eine Weiterbildung an der Stanford University in Kalifornien: Die Liste der fernen Destinationen ist lang. «Ich hatte schon immer den Drang zu erkunden, was es ausserhalb von Hessigkofen noch so gibt», sagt der 40-Jährige lachend. Auch in den Ferien bereist er gerne die grosse, weite Welt – früher oft als Backpacker.

«Für einen Volkswirtschaftler wie mich gibt es nichts Grösseres»

So überrascht es nicht, dass Emch schon länger mit einem Korrespondenten-Posten geliebäugelt hat. Und nun hat er eine Stelle ergattert, die seinem Traumjob ziemlich nahe kommt. Für Radio SRF wird er über China, Japan und Südkorea berichten. Diese Länder vereinen fast einen Viertel der globalen Wirtschaftsleistung auf sich (Quelle: Statista). «Für einen Volkswirtschaftler wie mich gibt es nichts Grösseres», erklärt Samuel Emch. Was bei einem anderen wie Schwärmerei geklungen hätte, kommt ihm als nüchterne Feststellung über die Lippen.

«Ich bin eher der Zahlenmensch»,

sagt Emch über sich selbst. Sein halbes Leben arbeitet er schon beim Radio, seit 2012 ist er Wirtschaftsredaktor bei Radio SRF. Da ist es seine Aufgabe, aus Zahlen Geschichten zu machen. Doch nun zieht es Samuel Emch in eine andere Richtung: näher zu den Menschen, die hinter den Zahlen stehen. «Es interessiert mich grundsätzlich, was andere Menschen denken. Ich versuche zu verstehen, woher ihre Meinungen kommen.» Das wird ihn auch in Asien umtreiben, obwohl die fremde Kultur eine Hürde darstellt: «Andere Kultur, andere Umgangsformen -davor habe ich schon Respekt», bekennt Emch.

Chinesisch-Kenntnisse sind keine Grundbedingung

Noch mehr reizt ihn aber die Herausforderung, eine fremde Kultur von Grund auf neu kennenzulernen. «Es ist ganz klar ein Sprung ins kalte Wasser», sagt der 40-Jährige. Umso mehr, da Emch die Sprache erst erlernen muss: Seine Chinesisch-Kenntnisse beschreibt er als «sehr rudimentär». Chinesisch zu können sei keine Grundbedingung für den Job, aber von grossem Vorteil.

Dafür bringt Emch viel Wissen über die wirtschaftlichen Zusammenhänge in der Region mit:

«Wer sich heutzutage mit Volkswirtschaft beschäftigt – egal, wo auf der Welt – kommt um China einfach nicht herum.»

Dazu hat Emch ein besonderes Augenmerk auf Schweizer Firmen, die nach China expandieren, oder auf die Entwicklungen hinsichtlich der «Belt-and-Road-Initiative».

Er hofft nicht auf eine Entspannung der Beziehungen



Auf die Frage, ob er auf eine Entspannung der Beziehungen zwischen China und der westlichen Welt hofft, antwortet der Wirtschaftsredaktor: «Ich habe keine Hoffnungen und Erwartungen, weil sich diese Entwicklungen dadurch nicht beeinflussen lassen.» Er beobachtet aber, dass die Entwicklung gerade sehr dynamisch ist – «das macht alles noch viel komplizierter.» Aber auch interessant: Während seines Mandats werde China höchstwahrscheinlich zur grössten Volkswirtschaft der Welt werden, prognostiziert Emch. «Das zeigt doch, welch spannende Aufgabe mich erwartet.»

In einem gewissen Sinn habe sein Job jetzt schon angefangen, meint Emch. Er ist regelmässig im Austausch mit seinem Vorgänger Martin Aldrovandi. Momentan stehen praktische Fragen im Vordergrund: «Etwa, ob ich seinen Büroarbeitsplatz übernehmen werde», so Emch. Aldrovandi könne ihm aber auch viele wertvolle Tipps mit auf den Weg geben.

Ein neuer Blick auf den eigenen Garten

Hat sich Emchs Blick auf die Schweiz und das hiesige Leben durch die bevorstehende Abreise schon verändert? «Nicht grundsätzlich», verneint Samuel Emch. Doch dann fügt er mit einem Lachen an: «Ausser im kleinen, persönlichen Rahmen: Ich habe mich schon gefragt, ob ich den Garten nochmals neu gestalten will.» Er hat sich dagegen entschieden – obwohl er in Shanghai wohl auf einen Garten wird verzichten müssen.