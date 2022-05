«Jetz si mir draa» Nach dem Ja zum Gegenvorschlag: Steuersenkung ist auf dem Prüfstand Die Initiative «Jetz si mir draa» scheiterte deutlich. 20 Gemeinden im Kanton stimmten jedoch zu, darunter Grenchen. Dort sind die geplanten Steuersenkungen nach Annahme des Gegenvorschlags ungewiss. Christof Ramser Jetzt kommentieren 16.05.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie viel die Steuerpflichtigen in den Gemeinden effektiv zahlen werden, muss nun da und dort neu ermittelt werden. Keystone

Im Thierstein scheint das Bedürfnis nach einer Steuersenkung besonders gross zu sein. Von kantonsweit 20 Gemeinden, die am Sonntag die Initiative «Jetz si mir draa» angenommen haben, liegen allein sieben im Schwarzbuben-Bezirk.

Aber auch im Wasseramt und im Leberberg konnten die Initianten mehrere Gemeinden überzeugen. In fünf davon fand zusätzlich die «Scheinflüchtlings»-Initiative der SVP eine Mehrheit, so in Gerlafingen. Für Gemeindepräsident Philipp Heri (SP) ist das ein Rätsel, tickt das Stahlwerk-Dorf doch tendenziell eher links.

Einen Erklärungsansatz sieht er im positiven letzten Jahresergebnis von 1,8 Millionen Franken. «Vielleicht dachten manche: Das können wir uns leisten.» Dass ein doppeltes Ja zu den Initiativen resultierte, könnte laut Heri mit der Mobilisierung zusammenhängen: Bei einer tiefen Stimmbeteiligung von unter 30 Prozent könne es sein, dass die rechts stehende Stimmbürgerschaft fleissiger an die Urne ging.

Nicht teilen könne er die Einschätzung von Gemeindeverbandspräsident Roger Siegenthaler, dass die Strukturen in den der Initiative zustimmenden Gemeinden womöglich nicht schlank genug seien. Seine Verwaltung sei diesbezüglich bereits sportlich unterwegs.

Ähnlich tief wie in Gerlafingen lag die Stimmbeteiligung in Grenchen, wo ebenfalls beide Initiativen Zustimmung fanden. Dabei hatte sich der Gemeinderat bereits zuvor zum Ziel gesetzt, die Steuern zu senken, nämlich jedes Jahr um einen Prozentpunkt.

Ob das in der Uhrenstadt mit dem durch die Annahme des Gegenvorschlags resultierenden Einnahmenverlusts von knapp 1,8 Millionen Franken möglich sein wird, ist laut Stadtpräsident François Scheidegger (FDP) ungewiss.

«Wir wissen noch nicht, wie wir die Ausfälle gegenfinanzieren sollen.»

Scheidegger kritisiert, dass mit dem Gegenvorschlag ohnehin steuerschwache Gemeinden wie Grenchen stärker von Einbussen betroffen sind als finanzstarke. Die Ungleichheit würde verstärkt.

Im unteren Kantonsteil kaum Sympathien

Wenig Sympathien genoss die Steuerinitiative im unteren Kantonsteil. Nur Boningen und Oberbuchsiten sagten Ja, in Letzterer fand auch die Flüchtlingsinitiative eine Mehrheit.

Gemeindepräsident Jonas Motschi tappt bei der Suche nach Gründen im Dunkeln. Jedenfalls sei im Vorfeld nicht ausserordentlich mobilisiert worden. Ein Grund könnte der vergleichsweise hohe Wähleranteil der SVP im Gäuer Dorf sein. Zudem, so Motschi, seien Steuersenkungen immer populär. Wobei der Steuerfuss in Oberbuchsiten mit 110 Prozent nicht sehr hoch sei.

Im Bucheggberg stimmte mit Biezwil nur eine Gemeinde beiden Initiativen zu. Weshalb das Ja überwog, kann sich Gemeindepräsidentin Marlise Tüscher nicht erklären, da die konkreten Grundlagen weder in ihrer noch in anderen Gemeinden vorlägen.

Fakt sei: In den vergangenen Jahren lag die Stimmbeteiligung in Biezwil stets bei mindestens 41 Prozent. Am Sonntag waren es 38,4 Prozent. Die Mindereinnahmen aufgrund der Annahme des Gegenvorschlags beziffert Tüscher auf 42000 Franken.

Mindereinnahmen für die Städte sind relativ gering Offenbar haben sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gut über die Folgen der beiden Steuersenkungsvarianten informiert. Das Steueramt hatte ausgerechnet, wie gross die Steuerausfälle für die Gemeinden sein würden. Jene, die beim Gegenvorschlag weniger Einbussen zu befürchten haben, stimmten dem Gegenvorschlag eher zu. Jene, die mehr verlieren, lehnten ihn eher ab. Die meisten Gemeinden büssen zwischen 4 und 5,5 Prozent ihrer Steuereinnahmen ein. Die verhältnismässig grössten Einbussen müssen Zullwil (-7,7 Prozent) und Beinwil (-7,1 Prozent) hinnehmen. Am glimpflichsten kommen Feldbrunnen-St. Niklaus und Hofstetten-Flüh davon, deren Einbussen 1,5 respektive 2,5 Prozent betragen. Die Mindereinnahmen für die Städte Solothurn, Olten und Grenchen sind relativ gering. Solothurn verliert 2,8 Prozent, in absoluten Zahlen fast 1,5 Millionen Franken. Für Olten beträgt das Minus 3,5 Prozent (1,51 Millionen), Grenchen muss dagegen ein grösseres Minus von 4,9 Prozent (1,78 Millionen Franken) hinnehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen