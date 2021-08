«Jenseits meiner Vorstellungskraft» Heinz Frei holt mit 63 Jahren ein Paralympics-Diplom – Gold und Weltrekord für Marcel Hug über 1500 Meter Der Rollstuhlfahrer Marcel Hug holt an den Paralympics in Tokio in überlegener Manier Gold über 1500 Meter. Dabei stellt der 35-Jährige gar einen Weltrekord auf. Der Solothurner Heinz Frei holt im Zeitfahren Platz 7 und damit ein Diplom.

31.08.2021, 08.51 Uhr

Marcel Hug holt sich in Tokio seine zweite Goldmedaille. Keystone

Hug siegte über die 1500 Meter in der Kategorie T54 in einer Zeit von 2:49:55 und stellte damit einen Weltrekord auf. Der US-Amerikaner Daniel Romanchuk ging das Rennen sehr schnell an, Hug seinerseits konnte die Lücke schliessen und auf den letzten 200 Metern und in der letzten Kurve seine Konkurrenz entscheidend distanzieren. Hinter dem gebürtigen Pfyner auf das Podest schafften es die beiden Thailänder Prawat Wahoram und Putharet Khnograk.



«Das Gefühl ist einfach nur überragend», sagt Marcel nach dem Rennen, wie einer Mitteilung von Swiss Paralympic zu entnehmen ist. «Mein Ziel für Tokyo 2020 war eine Medaille, mein Traum war eine Goldmedaille», sagt Hug weiter.

«Dass ich Gold mit Weltrekord gewinne, das war jenseits meiner Vorstellungskraft.»

Der 35-Jährige Hug ist seit Jahren einer der besten Rollstuhlsportler der Welt. Mit der zweiten Goldmedaille in Tokio – er triumphierte bereits über 5000 Meter – stockt Hug seine Medaillensammlung auf insgesamt zehn paralympische Medaillen auf. Er hat jetzt je vier Gold- und Silber- sowie zwei Bronzemedaillen gewonnen. Voraussichtlich wird Hug in den kommenden Tagen noch die Möglichkeit erhalten, sein Palmarès zu erweitern: Er tritt auch über 800 Meter sowie zum Marathon an.

Heinz Frei mit 63 zum Diplom

Der in Oberbipp wohnhafte Etziker Heinz Frei holt sich auch an diesen Paralympics eine Auszeichnung. Der 63-Jährige wird im Zeitfahren siebter und erhält damit ein Diplom. Es sind die zehnten Sommer-Paralympics für Heinz Frei. Morgen steht das Strassenrennen auf dem Programm, am Donnerstag die Staffel.